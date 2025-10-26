Trump Mengatakan Dia Tidak Memiliki Rencana Untuk Menjadwal Ulang Pertemuan dengan Putin

Topline
Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu satu-satunya cara dia akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah jika dia yakin "kita akan membuat kesepakatan," menyebut upaya terbarunya dalam memediasi gencatan senjata di Ukraina "sangat mengecewakan."
Presiden Donald Trump menjawab pertanyaan dari seorang reporter di dalam Air Force One selama pemberhentian pengisian bahan bakar di Pangkalan Udara Al-Udeid pada 25 Oktober 2025 di Abu Nakhlah, Qatar. (Foto oleh Andrew Harnik/Getty Images)
Fakta Kunci
Trump memberi tahu wartawan di dalam Air Force One dalam perjalanan ke Asia pada hari Sabtu, "Saya tidak akan membuang-buang waktu saya," menambahkan, "Saya selalu memiliki hubungan yang baik dengan Vladimir Putin, tetapi ini sangat mengecewakan."
Trump membuat komentar tersebut setelah pembicaraan untuk pertemuan antara Putin dan Trump di Budapest gagal minggu ini dan AS memberlakukan sanksi baru terhadap perusahaan minyak Rusia saat AS menekan Rusia untuk menyetujui gencatan senjata dan bekerja menuju penghentian perangnya dengan Ukraina.
Trump memberi tahu wartawan pada hari Rabu bahwa dia "membatalkan" pertemuan tersebut, menambahkan "Rasanya tidak tepat bagi saya. Rasanya seperti kita tidak akan mencapai tempat yang harus kita capai."
Kutipan Penting
"Setiap kali saya berbicara dengan Vladimir, saya memiliki percakapan yang baik dan kemudian tidak ada kelanjutannya," kata Trump pada hari Rabu.
Latar Belakang Utama
AS memberlakukan sanksi baru pada hari Rabu terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia, Rosneft dan Lukoil, dan anak perusahaan di mana mereka memiliki kepemilikan langsung atau tidak langsung sebesar 50% atau lebih, melarang semua entitas dan individu AS atau berbasis di AS untuk berbisnis dengan mereka. Departemen Keuangan mengatakan mereka memberlakukan sanksi tersebut "sebagai akibat dari kurangnya komitmen serius Rusia terhadap proses perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina." Sanksi tersebut datang saat hubungan Trump dengan Putin memburuk di tengah serangan berkelanjutan Rusia terhadap Ukraina dan penolakan Putin untuk menyetujui proposal gencatan senjata.
Tangent
Trump menarik kembali ancamannya untuk mengirim rudal Tomahawk AS ke Ukraina setelah pembicaraan dengan Putin awal bulan ini di mana keduanya setuju untuk bertemu di Budapest, dan menyatakan keyakinan bahwa Putin ingin bekerja menuju penghentian perang, memberitahu wartawan, "Dia ingin membuat kesepakatan."
