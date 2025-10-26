Trump Mengatakan Dia Tidak Memiliki Rencana Untuk Menjadwal Ulang Pertemuan dengan Putin

Postingan Trump Mengatakan Dia Tidak Berencana Menjadwalkan Ulang Pertemuan dengan Putin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Topline Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu satu-satunya cara dia akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah jika dia yakin "kita akan membuat kesepakatan," menyebut upaya terbarunya dalam menjadi perantara gencatan senjata di Ukraina "sangat mengecewakan." Presiden Donald Trump menjawab pertanyaan dari seorang reporter di dalam Air Force One selama pemberhentian pengisian bahan bakar di Pangkalan Udara Al-Udeid pada 25 Oktober 2025 di Abu Nakhlah, Qatar. (Foto oleh Andrew Harnik/Getty Images) Getty Images Fakta Kunci Trump memberi tahu reporter di dalam Air Force One dalam perjalanan ke Asia pada hari Sabtu, "Saya tidak akan membuang-buang waktu saya," menambahkan, "Saya selalu memiliki hubungan yang baik dengan Vladimir Putin, tetapi ini sangat mengecewakan." Trump membuat komentar tersebut setelah pembicaraan untuk pertemuan antara Putin dan Trump di Budapest gagal minggu ini dan A.S. memberlakukan sanksi baru terhadap perusahaan minyak Rusia karena A.S. menekan Rusia untuk menyetujui gencatan senjata dan bekerja menuju mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Trump memberi tahu reporter pada hari Rabu bahwa dia "membatalkan" pertemuan tersebut, menambahkan "Rasanya tidak benar bagi saya. Rasanya seperti kita tidak akan sampai ke tempat yang harus kita capai." Kutipan Penting "Setiap kali saya berbicara dengan Vladimir, saya memiliki percakapan yang baik dan kemudian tidak ada kelanjutannya," kata Trump pada hari Rabu. Latar Belakang Kunci A.S. memberlakukan sanksi baru pada hari Rabu terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia, Rosneft dan Lukoil, dan anak perusahaan di mana mereka memiliki saham langsung atau tidak langsung sebesar 50% atau lebih, melarang semua entitas dan individu A.S. atau berbasis di A.S. untuk berbisnis dengan mereka. Departemen Keuangan mengatakan mereka memberlakukan sanksi "sebagai akibat dari kurangnya komitmen serius Rusia terhadap proses perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina." Sanksi tersebut datang ketika hubungan Trump dengan Putin memburuk di tengah Rusia... Postingan Trump Mengatakan Dia Tidak Berencana Menjadwalkan Ulang Pertemuan dengan Putin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Topline Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu satu-satunya cara dia akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah jika dia yakin "kita akan membuat kesepakatan," menyebut upaya terbarunya dalam menjadi perantara gencatan senjata di Ukraina "sangat mengecewakan." Presiden Donald Trump menjawab pertanyaan dari seorang reporter di dalam Air Force One selama pemberhentian pengisian bahan bakar di Pangkalan Udara Al-Udeid pada 25 Oktober 2025 di Abu Nakhlah, Qatar. (Foto oleh Andrew Harnik/Getty Images) Getty Images Fakta Kunci Trump memberi tahu reporter di dalam Air Force One dalam perjalanan ke Asia pada hari Sabtu, "Saya tidak akan membuang-buang waktu saya," menambahkan, "Saya selalu memiliki hubungan yang baik dengan Vladimir Putin, tetapi ini sangat mengecewakan." Trump membuat komentar tersebut setelah pembicaraan untuk pertemuan antara Putin dan Trump di Budapest gagal minggu ini dan A.S. memberlakukan sanksi baru terhadap perusahaan minyak Rusia karena A.S. menekan Rusia untuk menyetujui gencatan senjata dan bekerja menuju mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Trump memberi tahu reporter pada hari Rabu bahwa dia "membatalkan" pertemuan tersebut, menambahkan "Rasanya tidak benar bagi saya. Rasanya seperti kita tidak akan sampai ke tempat yang harus kita capai." Kutipan Penting "Setiap kali saya berbicara dengan Vladimir, saya memiliki percakapan yang baik dan kemudian tidak ada kelanjutannya," kata Trump pada hari Rabu. Latar Belakang Kunci A.S. memberlakukan sanksi baru pada hari Rabu terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia, Rosneft dan Lukoil, dan anak perusahaan di mana mereka memiliki saham langsung atau tidak langsung sebesar 50% atau lebih, melarang semua entitas dan individu A.S. atau berbasis di A.S. untuk berbisnis dengan mereka. Departemen Keuangan mengatakan mereka memberlakukan sanksi "sebagai akibat dari kurangnya komitmen serius Rusia terhadap proses perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina." Sanksi tersebut datang ketika hubungan Trump dengan Putin memburuk di tengah Rusia...