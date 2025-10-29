Truth Social untuk Menambahkan Pasar Prediksi Melalui Kemitraan dengan Crypto.com

Trump Media & Technology Group akan mengintegrasikan perdagangan pasar prediksi ke dalam Truth Social melalui kemitraan dengan Crypto.com, memperluas kepentingan bisnis Presiden AS Donald Trump ke sektor taruhan-pada-peristiwa yang berkembang pesat selama masa jabatan keduanya.

Pengaturan dengan platform derivatif terdaftar CFTC milik Crypto.com akan memungkinkan pengguna Truth Social untuk memperdagangkan kontrak pada hasil pemilihan, indikator ekonomi, harga komoditas, dan acara olahraga melalui fitur bernama "Truth Predict." Integrasi ini menjadikan Truth Social platform media sosial utama pertama yang menawarkan akses pasar prediksi terintegrasi.

"Kami sangat senang menjadi platform media sosial yang diperdagangkan secara publik pertama di dunia yang menawarkan akses pasar prediksi kepada pengguna kami," kata Devin Nunes, ketua dan CEO Trump Media, dalam pernyataan pada hari Selasa. "Truth Predict akan memungkinkan pengguna setia kami untuk terlibat dalam pasar prediksi dengan jaringan terpercaya."

Langkah ini menambahkan pasar prediksi ke portofolio bisnis kripto Trump yang berkembang selama masa kepresidenannya. Trump Media baru-baru ini mengumumkan rencana untuk membentuk perusahaan perbendaharaan aset digital yang berfokus pada akuisisi Cronos (CRO), cryptocurrency asli Crypto.com, setelah transaksi SPAC. Perusahaan juga membentuk sistem rewards CRO di Truth Social dan platform streaming Truth+.

Hubungan finansial Trump yang semakin dalam dengan kripto menimbulkan pertanyaan berkelanjutan tentang konflik kepentingan saat administrasinya membentuk kebijakan aset digital. Presiden telah merangkul cryptocurrency secara publik sementara perusahaannya mengejar ekspansi agresif ke sektor tersebut, menciptakan potensi ketegangan antara kepentingan bisnis pribadi dan tanggung jawab pengawasan regulasi.

Segmen Industri yang Berkembang

Booming pasar prediksi mencerminkan tren yang lebih luas menuju finansialisasi informasi dan peristiwa. Platform mengumpulkan pengetahuan kolektif melalui penemuan harga, secara teoritis menghasilkan perkiraan yang lebih akurat daripada pakar individu atau survei. Para pendukung berpendapat bahwa pasar mendorong penilaian jujur dengan mengharuskan peserta untuk mempertaruhkan uang pada keyakinan mereka.

Pasar prediksi telah mendapatkan legitimasi setelah pemilihan presiden AS 2024, di mana platform seperti Polymarket menyediakan penilaian probabilitas real-time yang banyak pengamat anggap lebih akurat daripada polling tradisional. Sektor ini menarik perhatian arus utama setelah berhasil meramalkan hasil pemilihan sementara survei konvensional kesulitan.

Pertumbuhan industri telah dipercepat seiring munculnya kerangka regulasi. CFTC telah menyetujui platform pasar prediksi yang diatur, memberikan kejelasan hukum yang memungkinkan partisipasi institusional dan kemitraan seperti integrasi Truth Social. Polymarket baru-baru ini mengamankan investasi $2 miliar dari Intercontinental Exchange, pemilik New York Stock Exchange.

"Pasar prediksi siap menjadi industri multi-puluh-miliar dolar," kata Kris Marszalek, co-founder dan CEO Crypto.com. "Kami sangat senang bergabung dengan Truth Social untuk mendukung pasar prediksi pertama di dunia yang tersedia dari platform media sosial."

Integrasi ini memanfaatkan sistem keterlibatan pengguna Truth Social yang ada. Pengguna yang telah mendapatkan "Truth gems" melalui interaksi platform dapat mengkonversinya menjadi cryptocurrency CRO dan menggunakan token tersebut untuk pembelian kontrak prediksi. Fitur ini bertujuan untuk memperdalam keterlibatan pengguna dengan menghubungkan aktivitas media sosial dengan taruhan finansial.

Truth Predict akan memulai pengujian beta sebelum peluncuran penuh di AS, dengan ekspansi internasional yang direncanakan menunggu persetujuan regulasi. Platform ini akan menawarkan kontrak pada peristiwa politik, perubahan suku bunga, harga komoditas, dan hasil olahraga, dengan pembaruan harga real-time yang mencerminkan sentimen pasar.

Nunes membingkai inisiatif ini sebagai demokratisasi akses ke pasar yang "dikontrol ketat" oleh "elit global," konsisten dengan pesan populis Trump Media. "Kami mendemokratisasi informasi dan memberdayakan warga Amerika sehari-hari untuk memanfaatkan kebijaksanaan massa, mengubah kebebasan berbicara menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti," katanya.

