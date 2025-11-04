Dua Wanita Afrika Terpilih ke FIFPro Women's World XI untuk Pertama Kalinya

PERTH, AUSTRALIA – 03 AGUSTUS: Ghizlane Chebbak dari Maroko merayakan bersama penggemar setelah lolos ke babak gugur setelah kemenangan 1-0 dalam pertandingan Grup H Piala Dunia Wanita FIFA Australia & Selandia Baru 2023 antara Maroko dan Kolombia di Perth Rectangular Stadium pada 03 Agustus 2023 di Perth, Australia. (Foto oleh Aitor Alcalde – FIFA/FIFA via Getty Images) FIFA via Getty Images

Untuk pertama kalinya, dua pemain Afrika telah dipilih oleh rekan profesional mereka dalam FIFPro Women's World XI yang didominasi oleh Inggris dan Spanyol.

Sementara tidak ada kejutan melihat tim yang didominasi oleh pemain Inggris (enam) dan Spanyol (tiga), dua posisi tersisa diberikan kepada dua wanita Afrika – Ghizlane Chebbak dari Maroko dan Barbra Banda dari Zambia.

Ini bukan hanya kali pertama dua orang Afrika dipilih ke dalam tim yang sama dalam pertandingan wanita, tetapi juga pertama kalinya hal ini terjadi dalam sejarah FIFPro World XI yang didirikan pada tahun 2005.

Banda, Pesepakbola Wanita Terbaik BBC tahun ini, telah dipilih untuk tahun kedua berturut-turut, menjadi wanita Afrika pertama yang dipilih dalam proses tersebut. Pemilihan Chebbak lebih mengejutkan. Pencetak gol terbanyak di Piala Afrika Wanita tahun ini, dia saat ini bermain di Arab Saudi, juga menjadi wanita pertama yang dipilih saat mewakili klub Asia.

Sejak World XI pria pertama kali dipilih pada tahun 2005, hanya empat pemain Afrika yang pernah dipilih oleh rekan profesional mereka. Samuel Eto'o dari Kamerun dipilih masuk World XI dalam dua tahun pertama, diikuti oleh Didier Drogba dari Pantai Gading pada tahun 2007. Butuh 15 tahun lagi bagi Achraf Hakimi dari Maroko untuk dipilih pada tahun 2022.

Chebbak karenanya juga menjadi gelandang Afrika pertama yang pernah dipilih ke dalam World XI pria atau wanita. Wanita dengan caps terbanyak dalam sejarah negaranya, dia mencetak lima gol untuk Maroko di Piala Afrika yang tertunda saat tuan rumah mencapai final. Di sana dia membawa timnya unggul di Rabat hanya untuk Nigeria bangkit dari ketertinggalan 0-2 untuk memenangkan gelar kesepuluh.

Lucy Bronze adalah salah satu dari enam pemain Inggris yang dipilih. Pemain Chelsea tersebut telah dipilih untuk kedelapan kalinya, memecahkan rekor sepanjang masa yang sebelumnya dipegang oleh Wendie Renard dari OL Lyonnes yang dipilih dalam tujuh edisi pertama Women's World XI.

SAN SEBASTIAN, SPANYOL – 30 AGUSTUS: Lucy Bronze dari Olympique Lyonnais dan Wendie Renard dari Olympique Lyonnais merayakan di podium setelah kemenangan tim mereka di Final Liga Champions Wanita UEFA antara VfL Wolfsburg Women's dan Olympique Lyonnais di Estadio Anoeta pada 30 Agustus 2020 di San Sebastian, Spanyol. (Foto oleh Alvaro Barrientos/Pool via Getty Images) Getty Images

Bronze adalah salah satu dari tiga pemain Chelsea yang dinominasikan dengan Millie Bright dipilih untuk ketiga kalinya dan kiper Hannah Hampton melakukan debutnya di World XI. Memang, ada tiga pemain yang dipilih dari masing-masing klub wanita dominan di benua Eropa – Arsenal, Chelsea dan FC Barcelona.

Kapten Inggris Leah Williamson dan rekan setimnya di Arsenal Alessia Russo masuk ke World XI untuk kedua kalinya. Bagi Chloe Kelly, ini adalah pemilihan pertama, perubahan luar biasa bagi pemain yang tampaknya dalam ketidakpastian pada awal 2025 setelah dikeluarkan oleh Manchester City musim lalu.

Kelly mengatakan 'Saya sangat terhormat berada di antara grup pemain yang luar biasa. Ini istimewa. Saya sangat bersyukur. Diakui oleh rekan-rekan Anda – para pemain yang Anda hadapi, para pemain yang bermain bersama Anda – itu istimewa, ketika Anda berjuang di lapangan dan saling menghormati untuk menominasikan satu sama lain untuk penghargaan."

Sementara pemilihan pemenang Ballon D'Or, Aitana Bonmatí dan Alexia Putellas sudah diperkirakan, pemain Spanyol ketiga yang dipilih, Ona Batlle, dipilih masuk tim untuk pertama kalinya. Dia mengatakan "dipilih di antara sebelas pemain terbaik tahun ini adalah sebuah kehormatan. Saya benar-benar percaya ini adalah hasil kerja tim, tetapi juga merupakan kehormatan untuk dinominasikan dan berada di samping semua pemain ini yang juga sangat baik. Bagi saya, sangat berarti dan merupakan kehormatan bahwa para pemain dapat memilih dan mereka telah memilih saya. Saya sangat senang."

Lebih dari 6.000 pemain profesional wanita di seluruh dunia memberikan suara mereka untuk memilih tim tahun ini. Pemungutan suara didasarkan pada performa antara 11 Agustus 2024 dan 3 Agustus 2025.