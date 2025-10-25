Saham Unusual Machines (UMAC) Naik karena Kontrak Militer Rekor Senilai $12,8 Juta

TLDR

Saham Unusual Machines naik ke sekitar $12-13 per saham minggu ini, dengan analis menetapkan target harga rata-rata $19,33 yang mewakili kenaikan sekitar 50%.

Perusahaan mendapatkan pesanan senilai $12,8 juta dari Strategic Logix untuk komponen drone Angkatan Darat AS, kontrak terbesar dalam sejarah UMAC yang mencakup sekitar 160.000 komponen.

UMAC memproduksi komponen drone yang sesuai dengan NDAA termasuk motor, kamera, dan pengontrol penerbangan saat Pentagon beralih dari pemasok Tiongkok.

Perusahaan mengakuisisi perusahaan Australia Rotor Lab seharga $7 juta dan berencana membuka pabrik motor di Florida pada akhir 2025 untuk produksi domestik.

Wall Street menilai UMAC sebagai "Strong Buy" dengan pasar drone militer diproyeksikan tumbuh dari $15,8 miliar pada 2025 menjadi $22,8 miliar pada 2030.

Unusual Machines ditutup pada $12,84 pada 24 Oktober, naik 8,1% pada hari itu. Saham menyentuh level tertinggi intraday $14,34 sebelum kembali turun.

Perdagangan setelah jam kerja melihat saham naik ke sekitar $13,35. Ini melanjutkan reli dari kisaran pertengahan $11 di awal minggu.





Unusual Machines, Inc., UMAC



Lonjakan ini terjadi setelah UMAC mengumumkan kontrak terbesarnya hingga saat ini. Strategic Logix memesan komponen senilai $12,8 juta untuk drone Angkatan Darat AS pada 23 Oktober.

Pesanan ini mencakup sekitar 160.000 komponen untuk program Rapid Reconfigurable Systems Line Angkatan Darat. Analis Needham menyebutnya sebagai "validasi yang jelas" dari permintaan yang meningkat untuk drone domestik yang terjangkau.

UMAC membuat komponen drone first-person-view yang memenuhi persyaratan pengadaan militer yang ketat. Perusahaan memproduksi kacamata, pengontrol penerbangan, motor, dan kamera.

Semua komponen sesuai dengan NDAA, yang berarti mereka mengikuti aturan Pentagon tentang pemasok asing. Militer secara aktif mengganti komponen buatan Tiongkok di seluruh armada drone mereka.

Ini bukan satu-satunya kemenangan terbaru UMAC. Perusahaan mengumumkan pesanan senilai $800.000 dari Red Cat Holdings pada 1 Oktober untuk komponen kamera dan motor.

Rencana Ekspansi dan Akuisisi

UMAC menyelesaikan akuisisi senilai $7 juta terhadap Rotor Lab Australia pada September. Kesepakatan ini membawa desain motor berkinerja tinggi ke dalam portofolio UMAC.

Perusahaan berencana membuka pabrik motor di Florida pada akhir 2025. Fasilitas ini akan memproduksi motor secara massal di dalam negeri.

UMAC juga bergabung dengan Ondas Holdings dalam investasi senilai $8 juta di LightPath Technologies. LightPath membuat optik inframerah untuk kamera drone.

CEO mengatakan pembatasan ekspor germanium mendorong pelanggan beralih ke alternatif buatan Amerika. Tiongkok mengendalikan sebagian besar pasokan germanium global yang digunakan dalam optik militer.

Pandangan Analis

Wall Street menilai UMAC sebagai "Strong Buy" dengan target harga rata-rata 12 bulan sebesar $19,33. Itu mewakili kenaikan sekitar 50% dari level saat ini.

Pasar drone militer diproyeksikan tumbuh dari $15,8 miliar pada 2025 menjadi $22,8 miliar pada 2030. Pembuat drone Tiongkok DJI secara efektif dilarang untuk penggunaan federal.

Ini menciptakan peluang bagi pemasok domestik. Strategi UMAC berfokus pada pemindahan produksi kembali ke dalam negeri untuk menangkap permintaan ini.

Pendapatan Q2 perusahaan melonjak 50,5% year-over-year. Penjualan melampaui estimasi analis sekitar 17%.

UMAC diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar sekitar $400 juta. Level tertinggi 52 minggu berada di dekat $23 per saham.

Perusahaan tidak membayar dividen. Semua fokus tetap pada pertumbuhan dan ekspansi kapasitas.

Wakil presiden eksekutif UMAC mengatakan kesepakatan Red Cat menunjukkan nilai pengiriman cepat komponen yang sesuai. Kontrak Strategic Logix mencakup komponen untuk sekitar 160.000 unit drone dalam program sistem yang dapat dikonfigurasi ulang dengan cepat milik Angkatan Darat.

Postingan Saham Unusual Machines (UMAC) Naik pada Kontrak Rekor Angkatan Darat Senilai $12,8 Juta pertama kali muncul di CoinCentral.