$VIRTUAL, $ZEN, dan $DASH Mendominasi Pasar Kripto Berdasarkan Skor Galaxy LunarCrush

Beberapa proyek kripto sedang membuat gelombang berdasarkan statistik on-chain. Dalam hal ini, Virtuals Protocol ($VIRTUAL), Horizen ($ZEN), dan Dash ($DASH) adalah proyek kripto terkemuka dalam hal LunarCrush Galaxy Score. Menurut data yang dibagikan oleh platform data dan analitik kripto Phoenix Group, proyek lain dalam kategori 10 besar termasuk THORSwap ($THOR), aixbt ($AIXBT), Verge ($XVG), dan lainnya. Peringkat teratas dari proyek-proyek ini, menurut LunarCrush Galaxy Score, menunjukkan momentum yang sedang dibangun di sekitar mereka.
LunarCrush Galaxy Score adalah metrik unik yang digunakan untuk mengevaluasi posisi keseluruhan dan potensi aset kripto. Dengan demikian, ia menggabungkan berbagai titik data untuk penilaian dari perspektif kinerja pasar dan keterlibatan sosial. Oleh karena itu, dengan analisis aktivitas, termasuk pertumbuhan komunitas, volume, dan sentimen, skor ini memberikan pandangan komprehensif tentang tren keseluruhan atau kehilangan daya tarik.
Sejalan dengan data pasar, Virtuals Protocol ($VIRTUAL) berada di posisi teratas di antara proyek kripto, dengan level LunarCrush Galaxy Score tertinggi. Selanjutnya, posisi ke-2 telah ditempati oleh Horizen ($ZEN). Setelah itu, Dash ($DASH) adalah nama teratas ke-3 di antara proyek kripto utama dengan mempertimbangkan LunarCrush Galaxy Score.
Selanjutnya, pemain penting ke-4 dalam daftar Phoenix Group adalah ThorSwap ($THOR). Pemain berikutnya dilaporkan adalah aixbt ($AIXBT). Selain itu, Verge ($XVG) menempati posisi ke-6, seperti yang dikonfirmasi oleh LunarCrush Galaxy Score. Selanjutnya, daftar tersebut mencakup ZoidPay ($ZPAY) sebagai proyek kripto puncak ke-7 dalam daftar 10 besar platform penyedia analitik kripto terkenal.
Menurut daftar Phoenix Group tentang proyek teratas yang dikategorikan berdasarkan LunarCrush Galaxy Score, Hive ($HIVE) adalah proyek kripto terkemuka ke-8. Setelah itu, ZKsync ($ZK) adalah yang kedua terakhir dalam daftar. Bersamaan dengan itu, Band Protocol ($BAND) mengakhiri daftar sepuluh koin teratas menurut LunarCrush Galaxy Score. Dengan demikian, LunarCrush Galaxy Score mempertahankan perannya yang penting sebagai tolok ukur penting untuk peringkat proyek kripto.