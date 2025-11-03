Proyek browser Web3+AI Donut Labs telah mengumpulkan dana awal sebesar $15 juta, dengan partisipasi dari Hack VC dan lainnya.

PANews melaporkan pada 3 November bahwa, menurut CoinDesk, proyek browser Web3+AI Donut Labs telah menyelesaikan putaran pendanaan awal sebesar $15 juta. Investor termasuk BITKRAFT, Makers Fund, Sky9 Capital, Altos Ventures, dan Hack VC, serta peserta dari ekosistem Solana, Sui, dan Monad. Proyek ini berencana untuk menanamkan agen perdagangan otonom ke dalam browser, memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis transaksi on-chain bahkan saat offline.
Donut Browser sudah memiliki daftar tunggu lebih dari 160.000 pengguna, dan perusahaan berencana menggunakan pendanaan tersebut untuk mengembangkan browser pintar yang menguntungkan yang dapat mengintegrasikan intelijen pasar real-time dan mengeksekusi perdagangan otomatis. Donut Browser menyatakan tujuannya adalah untuk mengubah cara pengguna berinteraksi dengan internet finansial dengan menanamkan agen perdagangan otonom langsung ke dalam pengalaman browsing. Agen-agen ini dapat menganalisis pasar, menghitung risiko, dan mengeksekusi transaksi on-chain, bahkan ketika pengguna sedang offline.