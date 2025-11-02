Pemenang Kripto Mingguan: DASH, VIRTUAL, ZEC, TAO, OFFICIAL TRUMP, dan Lainnya Bersinar di Antara Altcoin dengan Kinerja Terbaik

Dalam lanskap cryptocurrency yang berubah dengan cepat, analis pasar CoinMarketCap hari ini mencantumkan aset yang telah menarik minat besar berkat penawaran inovatif mereka. Pasar kripto yang lebih luas telah mengalami koreksi signifikan yang dipicu oleh faktor makroekonomi yang berkembang, terutama oleh perkembangan terbaru dalam sengketa perdagangan AS-China. Meskipun pasar lesu, analis menyoroti token dengan kinerja terbaik, menawarkan peluang signifikan seperti yang ditunjukkan oleh pertumbuhan harga mingguan mereka. Kinerja mereka menunjukkan bahwa aset tersebut dapat membantu investor mendiversifikasi dan mengelola portofolio mereka dengan bijak.

Crypto dengan Keuntungan Tertinggi Minggu Ini

DASH

DASH, platform terdesentralisasi yang berfokus pada penawaran privasi dan anonimitas pengguna, adalah cryptocurrency yang mencatat keuntungan tertinggi selama tujuh hari terakhir. Menurut metrik yang dibagikan hari ini ke CoinMarketCap, DASH, yang harganya saat ini diperdagangkan di $71,62, telah naik 72,94% selama seminggu terakhir, menandakan peningkatan minat investor pada platform tersebut. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan minat pengguna pada fitur anonimitas Dash, yang mencakup pengaturan privasi opsional untuk transaksi digital.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol (VIRTUAL), proyek blockchain yang memungkinkan pengguna memiliki dan menggunakan agen AI untuk berbagai tugas produktivitas, adalah pemain terbaik kedua minggu ini. VIRTUAL mengalami kenaikan harga mingguan sebesar 52,2%, membuat harganya saat ini berkisar di $1,78. Selain itu, langkahnya untuk mencatat lonjakan harga bulanan 57,4% dan tahunan 377,5% menjadikan token yang berfokus pada AI ini sebagai salah satu kripto paling menguntungkan. Katalis utama di balik reli pasar Virtuals Protocol baru-baru ini tampaknya adalah integrasi protokol x402 milik Coinbase ke dalam jaringannya. Integrasi ini menunjukkan daya tarik proyek bagi konsumen dan minat pengembang dalam menggunakan algoritma AI (didukung oleh protokol x402) dalam aplikasi tokenisasi.

Zcash (ZEC)

Zcash, token yang mengutamakan privasi yang memungkinkan orang bertransaksi dengan aman dengan anonimitas opsional, berada di urutan ketiga dalam daftar. Aset tersebut mencatat lonjakan harga mingguan sebesar 55,5%, mencerminkan peningkatan permintaan akan kemampuan privasinya. Karena meningkatnya permintaan akan kerahasiaan transaksi keuangan, token privasi seperti Zcash saat ini mengalami reli pasar.

Bittensor (TAO)

Bittensor (TAO), jaringan AI terdesentralisasi di mana orang berkontribusi data dan sumber daya dan mendapatkan imbalan melalui token aslinya (TAO), mengikuti daftar tersebut. Token tersebut mengalami kenaikan harga mingguan yang luar biasa sebesar 36,76%, menunjukkan bahwa powerhouse AI ini menyaksikan minat pengguna yang besar. Salah satu pendorong utama tekanan ke atas adalah peluncuran produk exchange-traded (ETP) TAO yang di-stake pertama di Eropa. Pada Kamis, 30 Oktober, Deutsche Bank dan bursa kripto Swedia Safello mengumumkan peluncuran Bittensor ETP pertama di dunia di SIX Swiss Exchange untuk memberikan pelanggan eksposur tingkat institusional yang sesuai ke jaringan yang didorong AI kripto, Bittensor.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Kelima dalam daftar adalah token meme OFFICIAL TRUMP. Langkah terbaru Presiden Trump untuk melunakkan ketegangan perdagangan membantu token meme-nya mengalami reli baru, mencatat 34,51% selama seminggu terakhir. Aset tersebut anjlok secara signifikan setelah Trump mengancam China dengan kenaikan tarif besar-besaran pada 10 Oktober, bulan lalu.

Pemain Pasar Teratas Lainnya

Pemenang teratas lainnya minggu ini termasuk AERO, PI, HBAR, PUMP, dan DEXE.

Aerodrome Finance (AERO) mencatat pertumbuhan harga mingguan sebesar 29,05%, diikuti oleh Pi Network (PI), yang mencatat lonjakan harga 20,44%. Berikutnya adalah Hedera (HBAR), yang mengalami kenaikan harga 16,83% sementara Pump.fun (PUMP) dan DeXe (DEXE) menutup daftar dengan pertumbuhan harga mingguan masing-masing 11,93% dan 11,67%.