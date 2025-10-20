BursaDEX+
Paus melirik LivLive ($LIVE) saat mengumpulkan $2M pada harga $0.02, mengubah tindakan dunia nyata menjadi hadiah. Immutable X memiliki warisan, tetapi momentum awal LivLive mendorong kehebohan 2025.

Paus Diam-diam Mengisi Tas Mereka: LivLive vs Immutable X dalam Perlombaan untuk Kripto Besar Berikutnya

Oleh: Blockchainreporter
2025/10/20 19:28
Paus tidak mengikuti tren. Mereka menciptakannya. Dan saat ini, perhatian mereka tertuju pada dua nama yang membuat gelombang di sudut dunia kripto yang sangat berbeda: LivLive dan Immutable X. Satu adalah proyek presale baru yang mengubah momen sehari-hari menjadi nilai digital. Yang lain adalah lapisan infrastruktur NFT berpengalaman yang telah membuktikan dirinya di Ethereum. Keduanya mendapat sorotan. Tetapi hanya satu yang tampak seperti taruhan tahap awal yang diperhitungkan yang dapat memimpin siklus bull berikutnya.

LivLive

Immutable X telah lama mempertahankan posisinya di dunia NFT, menggerakkan ribuan transaksi di balik layar. LivLive, bagaimanapun, telah memasuki gambaran seperti percikan api. Kecepatan pertumbuhan presale-nya telah membuat orang berhenti menggulir dan mulai menghitung. Dan ketika paus mulai menghitung, segala sesuatunya bergerak cepat.

LivLive Menciptakan Jenis Hype yang Berbeda

LivLive ($LIVE) bukan sekadar token presale lain yang hanyut dalam buzz pemasaran. Ini adalah sistem yang menghubungkan aktivitas dunia nyata dengan reward on-chain. Hanya dalam beberapa minggu setelah peluncuran, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $2 juta dengan lebih dari 60 peserta awal. Dengan harga $0,02 per token, titik masuk ini menarik perhatian mereka yang memahami bagaimana momentum tahap awal berkembang.

Ide di balik LivLive sangat sederhana. Masuk ke toko, bergabung dengan quest, memindai lokasi, meninggalkan ulasan. Setiap tindakan terverifikasi menghasilkan token $LIVE melalui aplikasi platform dan perangkat yang dapat dipakai. Kehadiran menjadi mata uang. Ini adalah loop yang jelas dan langsung antara aktivitas dan nilai, dan itulah yang menarik pembeli besar.

Momen Sehari-hari Menjadi Aliran Pendapatan

LivLive mengubah tindakan biasa menjadi aset. Alih-alih menatap grafik dan berharap, pemegang berinteraksi dengan dunia nyata dan mendapatkan hadiah untuk itu. Itulah dasar daya tariknya.

Bagi pengguna, ini berarti mendapatkan token untuk pergerakan harian dan interaksi merek. Bagi bisnis, ini menawarkan keterlibatan terukur yang dijangkarkan dalam transparansi blockchain. Ini adalah kripto yang hidup di luar layar, dan pergeseran itulah yang membuat investor memposisikan diri mereka sejak awal.

Vault $2,5 Juta yang Mengubah Permainan

Untuk membuat segalanya lebih menarik, LivLive memiliki Treasure Vault senilai $2,5 juta yang tertanam dalam presale-nya. Setiap token dan paket NFT dilengkapi dengan kunci NFT yang membuka undian hadiah sepanjang presale. Headline-nya adalah hadiah ICON senilai $1 juta di akhir. Bagi peserta awal, ini berarti menumpuk potensi investasi dengan peningkatan berbasis hadiah sebelum token bahkan terdaftar.

Ini bukan promosi sampingan. Ini adalah bagian dari desain ekosistem. Ini membuat early adopter tetap aktif, terhubung, dan berinvestasi jauh melampaui pembelian awal mereka.

livlive341 4

Mengapa Matematika ROI Membuat Paus Berbicara

Mari kita uraikan. Presale Tahap 1 berada di $0,02. Pada Tahap 10, angka itu naik menjadi $0,20, dengan target $0,25 untuk peluncuran. Investasi awal $2.000 hari ini bisa bernilai $32.500 saat peluncuran. Tambahkan kode bonus EARLY30, dan pembelian yang sama mengamankan 130.000 token alih-alih 100.000. Ini adalah formula yang bersih dan sederhana untuk keuntungan yang dipahami dengan baik oleh para penggerak awal.

Investasi bertingkat mulai dari $250 dan meningkat hingga $10.000 memberikan ruang bagi retail dan paus untuk bergerak. Setiap tahap menggandakan harga dan memotong pasokan, itulah sebabnya partisipasi awal cenderung menentukan nada untuk apa yang terjadi selanjutnya.

Immutable X Masih Mempertahankan Posisinya

Immutable X tidak memudar. Ini tetap menjadi bagian inti dari infrastruktur NFT, diperdagangkan mendekati $0,65 setelah puncaknya $9,50. Ini terpercaya, teruji pertempuran, dan masih menjadi solusi penskalaan layer-dua teratas untuk NFT di Ethereum. Dengan biaya gas nol, perdagangan instan, dan loyalitas pengembang, Immutable X terus menggerakkan backend dari banyak proyek NFT tanpa kehilangan ritme.

Tetapi ini tidak menyalakan percikan api dengan cara yang sama seperti LivLive. Immutable adalah infrastruktur. LivLive adalah narasi. Dan narasi adalah apa yang membuat gelombang besar dalam bull run awal.

Mengapa LivLive Menarik Perhatian di Lingkaran Paus

Paus tidak tertarik pada kebisingan. Mereka bergerak menuju peluang dengan entri yang bersih, utilitas yang jelas, dan pertumbuhan yang dapat diskalakan. LivLive memenuhi kotak-kotak tersebut. Ini memasuki pasar ketika investor menginginkan utilitas nyata, bukan janji kosong. Dengan teknologi proof-of-presence, ekosistem berbasis loyalitas, dan 65% dari 5 miliar tokennya dialokasikan untuk komunitas, ini diposisikan untuk tumbuh dari bawah ke atas.

Tambahkan sistem referralnya yang memberikan hadiah 10% untuk undangan langsung dan 5% untuk yang sekunder, dan proyek ini menyebar cepat tanpa memerlukan hype untuk membawanya. Itulah jenis struktur yang menjadi dasar portofolio paus dalam fase awal.

LivLive

Kesimpulannya: LivLive Memiliki Momentum, Immutable X Memiliki Warisan

Immutable X tetap menjadi taruhan yang tepercaya dan stabil bagi para penggemar NFT. Tetapi LivLive adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini awal, cepat, dan dibangun berdasarkan utilitas yang hidup di luar grafik. Bagi banyak yang mengamati dengan diam-diam, ini tampak seperti jenis entri yang mengubah bisikan menjadi headline.

Dengan harga $0,02 dengan bonus EARLY30 30% dan vault hadiah $2,5 juta, presale LivLive sudah membentuk percakapan tentang kripto besar berikutnya tahun 2025. Immutable X memiliki sejarah. LivLive memiliki kecepatan. Dan ketika paus melihat kecepatan, mereka bergerak lebih dulu.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini 

Website: https://livlive.com  

X: https://x.com/livliveapp 

Telegram Chat: https://t.me/livliveapp

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

