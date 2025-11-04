BursaDEX+
Mengapa Investor Meninggalkan Dogecoin dan Shiba Inu untuk LivLive Presale yang Menjanjikan Pengembalian 100x

Oleh: Coindoo
2025/11/04 02:50
WHY
WHY$0.00000002379--%
BitShiba
SHIBA$0.000000000524-0.75%
Hyperliquid
HYPE$40.94+1.28%

Tetapi investor kripto saat ini beralih dari token yang hanya mengandalkan hype menuju proyek yang benar-benar melakukan sesuatu.

Itulah mengapa begitu banyak investor beralih ke LivLive, presale kripto baru yang eksplosif yang menggabungkan augmented reality bergaya Pokémon GO, perangkat fitness wearable seperti WHOOP, dan hadiah token nyata. LivLive bukan sekadar koin; ini adalah ekosistem live-to-earn, dan para analis sudah menyebutnya sebagai presale kripto terbaik tahun 2025.

Gunakan kode bonus EARLY30 saat checkout untuk mendapatkan 30% tambahan $LIVE.

Dogecoin & Shiba Inu: Menyenangkan, Viral tetapi Tetap Koin Meme

Mari kita jelas, Dogecoin dan Shiba Inu keduanya pernah mengalami masa kejayaan.

  • Dogecoin (DOGE): Diluncurkan sebagai lelucon, mendapatkan perhatian besar berkat Elon Musk. Masih memiliki komunitas yang kuat, tetapi utilitasnya terbatas. Dogecoin tidak memiliki ekosistem besar di luar tipping dan pembayaran sederhana.
  • Shiba Inu (SHIB): SHIB berusaha berkembang melampaui label "koin meme" dengan meluncurkan Shibarium dan menambahkan ekosistem staking. Tetapi meskipun ada peningkatan ini, token tersebut masih sebagian besar bergantung pada spekulasi dan siklus hype.

Kedua koin tersebut populer, keduanya telah mengalami kenaikan besar, tetapi kenyataannya sulit diabaikan:

Pasar koin meme sudah jenuh.
Investor kini mencari hal besar berikutnya, bukan hype lama yang sama.

Dengan Dogecoin dan SHIB yang kesulitan menawarkan sesuatu yang baru, investor awal beralih ke proyek dengan utilitas nyata dan potensi adopsi dunia nyata.

Di sinilah LivLive hadir.

LivLive: Presale yang Melakukan Apa yang Belum Pernah Dilakukan Kripto Lain

LivLive tidak berusaha menjadi koin meme berikutnya.
Ini menjadi ekonomi fitness kripto berbasis AR pertama.

Inilah yang membuat proyek ini menonjol:

  • Setiap pembelian presale mencakup NFT Token Pack dan perangkat wearable LivLive gratis saat peluncuran.
  • Perangkat wearable melacak aktivitas dan menghasilkan token $LIVE, disesuaikan dengan kekuatan mining.
  • Pengguna menyelesaikan quest AR dunia nyata mirip dengan cara Pokémon GO mengirim pengguna ke dunia.
  • Alih-alih mendapatkan lencana atau poin, pengguna dapat memperoleh kripto dan hadiah dunia nyata.

Itu berarti LivLive tidak membayar Anda untuk langkah; ini membayar Anda untuk dampak.

Anda menjelajah. Anda terlibat. Anda berinteraksi.
Anda menghasilkan.

Sistem ini menciptakan hubungan langsung antara aktivitas fisik, keterlibatan dunia nyata, dan nilai token. Tidak ada presale lain, bukan Dogecoin, bukan Shiba Inu, yang memiliki sesuatu yang mendekati.

Dirancang untuk Memberi Penghargaan kepada Investor Awal

LivLive memiliki salah satu struktur alokasi token paling menarik di pasar:

  • 65% dari pasokan token didedikasikan untuk pembeli presale.
  • Semuanya transparan, tidak ada alokasi VC rahasia.
  • Pembeli menerima paket NFT, kekuatan mining token, dan akses ke kumpulan hadiah senilai $2,5 juta.

Dogecoin dan SHIB tidak memberi penghargaan kepada pembeli awal dengan cara ini.
LivLive melakukannya dengan sengaja.

Inilah mengapa investor memperlakukan LivLive sebagai kesempatan kedua untuk mendapatkan kekayaan kripto awal.

Penawaran terbatas waktu: 30% tambahan $LIVE saat Anda menggunakan kode EARLY30

Pemicu Emosional yang Tidak Dibicarakan: Penyesalan

Semua orang di kripto memiliki cerita.

  • "Saya bisa saja membeli Bitcoin di harga $300."
  • "Saya melihat Dogecoin sebelum Elon memposting tentangnya."
  • "Saya ragu-ragu dengan SHIB dan nilainya naik 40.000%."

LivLive memberikan investor perasaan yang jarang mereka dapatkan lagi:

Sebuah proyek yang masih awal, baru, dan benar-benar berguna.

Ini bukan sekadar hype, ini adalah inovasi yang bermakna.

Prediksi Harga LivLive: Bisakah Benar-benar Naik 100x?

Berdasarkan perbandingan pasar, analis melihat potensi keuntungan yang jelas.

Token dalam kategori serupa, fitness, gamifikasi, dan hadiah AR, telah mencapai valuasi sangat besar karena mereka menarik pengguna nyata, bukan hanya trader. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan pengguna dan kelangkaan token, LivLive bisa mencapai:

  • Harga presale: sekitar $0,005–$0,01
  • Potensi pasca-peluncuran: $0,50–$1,00 berdasarkan permintaan, mining pengguna, dan pasokan terbatas

Itu adalah potensi realistis 50x–100x, dan itu belum termasuk hadiah mining wearable.

Kripto tidak pernah dijamin, tetapi tidak seperti Dogecoin dan Shiba Inu, LivLive memiliki berbagai pendorong pendapatan dan adopsi, bukan hanya hype.

Jangan Lewatkan Siklus Besar Berikutnya

LivLive sedang tren karena inilah yang dibutuhkan kripto selanjutnya:

Produk nyata
Kasus penggunaan nyata
Hadiah untuk pembeli awal
Kelangkaan + permintaan + hype

Dogecoin dan Shiba Inu bagus untuk era mereka.
LivLive dibangun untuk masa depan.

Bergabunglah sebelum kenaikan harga berikutnya
Gunakan kode bonus EARLY30 untuk 30% tambahan $LIVE

Anda sudah tahu perasaan kehilangan kesempatan besar.
Kali ini, bertindaklah sebelum meledak.

Temukan informasi lebih lanjut:

  • Website: www.livlive.com    
  • X (Twitter): x.com/livliveapp
  • Telegram: t.me/livliveapp

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain apa pun di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Mengapa Investor Meninggalkan Dogecoin dan Shiba Inu untuk LivLive Presale yang Menjanjikan Pengembalian 100x pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

