Hasil WWE SmackDown, Pemenang Dan Nilai Pada 24 Oktober 2025

Cody Rhodes dan Drew McIntyre di WWE SmackDown.
WWE
WWE SmackDown mengiklankan Drew McIntyre dan Cody Rhodes berada di gedung yang sama setelah perkelahian kacau mereka minggu lalu.
SmackDown juga mengiklankan juara Amerika Serikat baru Ilja Dragunov dalam tantangan terbuka, juara wanita WWE Tiffany Stratton vs. Kiana James dan Shinsuke Nakamura dan Rey Fenix vs. MFTs.
Kartu Pertandingan dan Hasil WWE SmackDown
- MFTs mengalahkan Shinsuke Nakamura dan Rey Fenix
- Tiffany Stratton mengalahkan Kiana James
- Ilja Dragunov mengalahkan Aleister Black | Gelar Amerika Serikat WWE
- Drew McIntyre mengalahkan Jimmy Uso | Pertandingan Extreme Rules
Rating dan Jumlah Penonton WWE SmackDown
- 17 Oktober 2025 | 1,180 juta
- 10 Oktober 2025 | 1,025 juta
- 3 Oktober 2025 | 1,030 juta
- 26 September 2025 | 1,238 juta
- 19 September 2025 | 1,342 juta
Penjualan Tiket WWE SmackDown
- Tempat WWE SmackDown: Mullett Arena (Tempe, Ariz.)
- Tiket WWE SmackDown Terdistribusi: 5.079
- Tiket WWE SmackDown Tersedia: 96
Hasil dan Sorotan WWE SmackDown Pada 24/10/25
Perkelahian Cody Rhodes Dan Drew McIntyre
- Sebelum segmen ini, Cody Rhodes berbagi momen dengan Jimmy Uso di belakang panggung. Jimmy berterima kasih kepada Cody karena membela keluarganya, dan Cody bertanya kepada Jimmy apakah semuanya baik-baik saja antara Jimmy dan Jey. Tentu saja tidak.
- Cody Rhodes dan Drew McIntyre melanjutkan dari tempat mereka berhenti minggu lalu, sampai Cody Rhodes dengan mantel panjangnya berteriak "Cukup!" Perkelahian terjadi setelah McIntyre mulai menyerang istri Jimmy Uso, Naomi.
- Jimmy Uso masuk ke ring dan menyerang Drew McIntyre karena komentarnya. Ini memunculkan Solo Sikoa dan MFTs, yang memiliki pertandingan melawan Shinsuke Nakamura dan Rey Fenix.
Nilai Segmen Pembuka WWE SmackDown: B-
MFTs Mengalahkan Shinsuke Nakamura Dan Rey Fenix
- Seperti biasa, Rey Fenix memulai pertandingan ini dengan sangat berapi-api dan mendapatkan sorakan "Ayo Fenix!" Fenix memamerkan keahlian tali ringnya yang luar biasa sebagai seorang Luchador.
- Corey Graves menggambarkan Shinsuke Nakamura dan Fenix sebagai legenda di negara asal mereka, yang mencoba membangun hal ini di WWE.
- Setiap anggota MFTs terlibat sehingga pertandingan ini terasa semakin seperti pertandingan empat lawan dua yang tidak seimbang. Keuntungan jumlah terbukti terlalu banyak saat mereka mencetak kemenangan. Jika Penta tidak terlalu terikat dalam Kejuaraan Interkontinental, dia akan menjadi kandidat yang bagus untuk menyeimbangkan peluang.
Nilai Pertandingan MFTs vs. Shinsuke Nakamura: B
Tiffany Stratton Mengalahkan Kiana James | Jade Cargill Berubah Menjadi Heel
- Tiffany Stratton dan Kiana James saling berhadapan, yang cukup mengejutkan mengingat James telah berperan sebagai manajer selama sebagian besar waktunya di roster utama.
- Setelah kemenangan Tiffany Stratton, Giulia masuk ke ring. James dan Giulia bekerja sama melawan Stratton. Jade Cargill datang menyelamatkan dan membersihkan ring. Cargill membantu Stratton berdiri dan menyerahkan Kejuaraan Wanita WWE. Tiba-tiba, Cargill melakukan clothesline pada Stratton dan menyerangnya. Jade Cargill secara resmi berubah menjadi heel, dan ini sangat dibutuhkan.
- Jade Cargill sebagai heel menerima reaksi negatif yang besar ketika dia berpose dengan Kejuaraan Wanita WWE, tetapi juga ada sorakan yang bercampur.
Nilai Perubahan Jade Cargill Menjadi Heel: B
Ilja Dragunov Mengalahkan Aleister Black
- Penggemar meneriakkan "Kamu pantas mendapatkannya!" kepada Ilja Dragunov, tetapi selain itu, mereka tampaknya tidak terlalu tertarik padanya. Dragunov memberikan promo yang penuh semangat tentang bagaimana dia akan melanjutkan tradisi Tantangan Terbuka Amerika Serikat. Api dan gairah Dragunov sangat bagus. Respons penonton? Tidak begitu.
- Aleister Black dan Zelina Vega menjawab tantangan terbuka Dragunov. Aura dari aksi ini luar biasa, dan sepertinya terlalu dini bagi Black untuk kalah.
- Zelina Vega menyerang Dragunov dengan hurricanrana di luar ring. Keduanya sudah berada di level berikutnya pada saat SmackDown kembali dari iklan, dengan penonton meneriakkan "Ini luar biasa!"
- Ada beberapa nearfall untuk kedua pesaing yang masing-masing menyebabkan kepanikan ekstrem dari Vega. Dragunov melakukan Torpedo Moscow pada Black, tetapi melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Vega terlibat lagi, tetapi wasit mengusirnya keluar yang mendapat sambutan meriah.
- Damian Priest keluar dan mengalihkan perhatian Black. "Ini waktunya hukuman." Priest melepas kacamata hitamnya untuk memperlihatkan luka di atas matanya akibat bola api Black. Dragunov melakukan H-Bomb pada Black yang teralihkan perhatiannya, dan mempertahankan gelar AS.
- Setelah pertandingan, Priest menghajar Black dan mengambil beberapa kursi. Zelina Vega menyerang Priest dari belakang dan merobek mata buruknya. Keluarga Black melarikan diri melalui kerumunan.
Nilai Pertandingan Ilja Dragunov vs. Aleister Black: B+
Drew McIntyre Mengalahkan Jimmy Uso
- Perkelahian terjadi di tengah-tengah masuknya Jimmy Uso ketika Drew McIntyre berlari ke arahnya. Bebas dari batasan peraturan gulat Missouri, Jimmy dan Drew bertarung di tengah kerumunan. Pada saat mereka kembali bertarung ke ring, McIntyre mengeluarkan meja.
- Jimmy Uso memegang tangan penggemar untuk membantu berlari melintasi pagar pembatas dan melompat ke arah Drew McIntyre. Penggemar tampak awalnya bingung ketika Jimmy mengulurkan tangannya, dan penundaan itu mungkin alasan mengapa Drew memiliki cukup waktu untuk pulih dan melawan lompatan tersebut.
- Setelah menerima serangkaian pukulan kursi yang brutal, Jimmy bangkit kembali dan melakukan Whisper in the Wind yang luar biasa dari tali atas. Jimmy menyiapkan meja di sudut. McIntyre melakukan Future Shock dan mengambil kendali pertandingan. Jimmy melakukan Samoan Drop melalui meja. Uso terkena kursi terbang ketika dia mencoba Uso Splash, dan McIntyre menang dengan Claymore Kick.
Nilai Pertandingan Drew McIntyre vs. Jimmy Uso: B+
