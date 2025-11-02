Persetujuan ETF XRP Segera? Bitwise Baru Saja Menyelesaikan Persyaratan Terakhir

Amandemen S-1 keempat Bitwise menambahkan pencatatan NYSE dan biaya 0,34%, menandakan kesiapan akhir SEC.

Canary Funds menargetkan peluncuran pada 13 November, sementara perkiraan permintaan XRP ETF mencapai kisaran arus masuk $5-10 miliar.

Bitwise Asset Management telah mengambil langkah penting menuju persetujuan untuk dana ETF XRP pertama yang terdaftar di AS. Perusahaan tersebut mengajukan Amandemen No. 4 untuk pengajuan S-1 mereka kepada SEC AS pada 31 Oktober, menambahkan detail penting yang menunjukkan bahwa pengajuan tersebut mendekati penyelesaian.

Pengajuan terbaru menunjukkan bahwa XRP ETF akan terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) dan akan memiliki biaya manajemen 0,34%. Beberapa ahli mengatakan ini menunjukkan bahwa Bitwise kemungkinan sudah dekat dengan mendapatkan persetujuan dari regulator. Analis senior ETF Bloomberg Eric Balchunas mengatakan,

XRP ETF Mungkin Segera Mulai Diperdagangkan

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pengajuan pada tahap ini mungkin segera disetujui setelah peninjauan selesai. Pembaruan baru telah ditulis dalam bahasa yang singkat dan jelas. Jika regulator tidak menunda prosesnya, perdagangan dapat dimulai dalam sekitar dua puluh hari. James Seyffart dari Bloomberg Intelligence menunjukkan detail ini dan mengatakan bahwa,

Beberapa manajer aset sedang mengerjakan produk serupa. Eleanor Terrett dari Crypto America melaporkan bahwa Canary Funds menghapus klausul terkait penundaan dari pengajuan S-1 mereka, yang mengalihkan kontrol waktu dari regulator. Canary diposisikan untuk kemungkinan peluncuran pada 13 November jika Nasdaq menyelesaikan pengajuan 8-A mereka tepat waktu.

Terrett juga menyebutkan bahwa penjadwalan pemerintah dapat menggeser tanggal akhir lebih awal atau lebih lambat, tergantung pada peninjauan staf. Dia berkomentar,

Arus Masuk XRP ETF yang Besar Dapat Mendorong Harga Lebih Tinggi

Prediksi untuk permintaan XRP spot ETF tetap optimis. Steven McClurg, CEO Canary Capital, mengatakan,

Patut dicatat, produk hibrida REX-Ospreys XRP ETF yang sebelumnya diperkenalkan telah mencatat arus masuk bersih sebesar $124,9 juta. Aktivitas perdagangan di sekitar produk ini menunjukkan bahwa perusahaan investasi besar menunjukkan minat pada produk pertukaran terkait XRP.

Analis percaya bahwa jika sejumlah besar uang mengalir ke XRP spot ETF, harga token tersebut bisa naik tajam dan mencapai level yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Berdasarkan pembaruan terbaru, XRP diperdagangkan sekitar $2,50, dengan peningkatan 1% dalam 24 jam terakhir. Token tersebut menghadapi resistensi kuat di dekat $2,75. Jika pembeli mendorong di atas level itu, harga bisa mencapai $3.

Jika tekanan penjualan meningkat, harga bisa turun lagi. Dalam hal itu, XRP mungkin turun ke sekitar $2, yang akan menjadi penurunan sekitar 20% dari harga saat ini.