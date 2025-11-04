Persetujuan ETF XRP Mendekat saat Bitwise dan Grayscale Maju Tanpa Lampu Hijau SEC

Postingan Persetujuan XRP ETF Semakin Dekat saat Bitwise dan Grayscale Maju Tanpa Lampu Hijau SEC pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Bitwise dan Grayscale telah mengumumkan biaya pengelolaan untuk ETF XRP dan Dogecoin mendatang mereka, meskipun mereka belum menerima persetujuan resmi dari SEC A.S.

ETF Kripto Maju Meskipun Ada Keheningan Regulasi

Kedua perusahaan mengambil pendekatan tidak konvensional dengan merencanakan untuk mencantumkan ETF mereka tanpa menunggu persetujuan SEC. Ini mencerminkan langkah terbaru Grayscale dengan ETF Solana-nya, yang diluncurkan meskipun tidak ada persetujuan resmi dari SEC.

Bitwise telah menetapkan biaya pengelolaan 0,34% untuk ETF XRP yang diusulkan, sementara Grayscale merencanakan biaya 0,35% untuk kedua ETF XRP dan Dogecoin, menurut pengajuan terbaru.

Hal ini terjadi saat SEC beroperasi dengan staf terbatas karena penutupan pemerintah yang berkepanjangan, mengurangi kemampuannya untuk meninjau pengajuan. Sebelum penutupan, SEC menyetujui standar pencatatan baru yang memungkinkan ETF kripto bergerak lebih cepat melalui proses persetujuan.

Berdasarkan aturan ini, perusahaan dapat mengajukan pernyataan pendaftaran S-1 final yang secara otomatis berlaku setelah 20 hari, bahkan tanpa konfirmasi langsung dari SEC, selama persyaratan pencatatan terpenuhi.

Momentum Tumbuh Setelah Kesuksesan ETF Solana

Bitwise dan Grayscale telah melihat hasil yang kuat dari ETF Solana terbaru mereka. ETF SOL Bitwise menarik $56 juta arus masuk pada hari pertamanya — debut ETF terbesar tahun ini. Kesuksesan ini telah mendorong kedua perusahaan untuk memperluas jajaran mereka, dengan Canary Capital juga bergabung dalam perlombaan dengan meluncurkan ETF yang terkait dengan Litecoin dan Hedera (HBAR).

Menurut Nate Geraci, Presiden ETF Store, ETF spot XRP pertama bisa diluncurkan dalam dua minggu. Dia mencatat pentingnya momen ini, mengatakan bahwa setelah lima tahun litigasi SEC melawan Ripple, kedatangan ETF spot XRP bisa menandai "paku terakhir di peti mati regulator anti-kripto sebelumnya."

Namun, peluncuran masih bergantung pada persetujuan Nasdaq dan apakah SEC mengangkat kekhawatiran baru. ETF REX-Osprey XRP sudah aktif dengan aset $106 juta, sementara lebih banyak ETF dari Canary, Grayscale, Bitwise, dan lainnya diharapkan segera. Para ahli percaya ini secara kolektif dapat menarik miliaran dalam arus masuk selama beberapa bulan mendatang.

Titik Balik untuk ETF Kripto

Analis Bloomberg Eric Balchunas mencatat bahwa aset ETF A.S. mencapai rekor tertinggi lebih dari $13 triliun pada Oktober naik dari di bawah $5 triliun hanya lima tahun lalu. Kombinasi penutupan pemerintah dan prosedur regulasi baru telah menciptakan peluang tak terduga bagi perusahaan kripto untuk mencantumkan ETF tanpa penundaan SEC seperti biasanya.

Jika ETF XRP dan DOGE diluncurkan dengan sukses, ini bisa menandai era baru untuk investasi aset digital di A.S., memberikan perusahaan kripto lebih banyak ruang untuk berinovasi meskipun ketidakpastian regulasi yang berkelanjutan.

