XRP Tertinggal? Western Union Memilih Solana Setelah Uji Coba 10 Tahun

TLDR

Western Union secara resmi memilih Solana untuk mendukung stablecoin dan jaringan blockchain yang akan datang.

Perusahaan berencana meluncurkan stablecoin USDPT dan Digital Asset Network pada paruh pertama 2026.

Anchorage Digital Bank akan menerbitkan stablecoin USDPT di bawah kerangka regulasi.

Western Union menjalankan beberapa uji coba dengan XRP, tetapi tidak pernah mengintegrasikannya ke dalam operasinya.

CEO Devin McGranahan menyatakan bahwa Solana memenuhi kebutuhan perusahaan untuk kecepatan, keandalan, dan kepatuhan.

Western Union telah memilih Solana daripada XRP untuk proyek stablecoin dan jaringan blockchain yang akan datang. Pengumuman ini memicu reaksi kuat dari komunitas XRP di berbagai platform media sosial. Solana sekarang akan mendukung U.S. Dollar Payment Token (USDPT) Western Union dan Digital Asset Network barunya.

XRP Menghadapi Pengawasan Publik

Western Union mengkonfirmasi telah menguji teknologi XRP selama hampir satu dekade sebelum menghentikannya. Pemegang XRP mengekspresikan frustrasi secara online setelah keputusan untuk memilih Solana.

Perusahaan pembayaran tersebut sebelumnya telah menjalankan beberapa pilot XRP tetapi tidak pernah berkembang melampaui pengujian. Pada 2018, CEO saat itu Hikmet Ersek mengkonfirmasi eksperimen XRP selama panggilan pendapatan. Juru bicara juga menyatakan blockchain Ripple sedang dalam peninjauan saat itu.

Western Union tidak mengintegrasikan XRP setelah bertahun-tahun penelitian dan program percontohan. Sebaliknya, perusahaan mengubah arah setelah menilai berbagai jaringan. Investor XRP mempertanyakan utilitas blockchain di dunia nyata pada 2025.

Banyak pakar mengolok-olok pendukung XRP setelah pembaruan tersebut dipublikasikan. Seorang influencer, Lucas Dimos, memposting, "Memalukan untuk memegang XRP di 2025." Pengguna lain, Abraham Linkoln, menulis, "Investor XRP dalam kekacauan total."

Ripple terus mempertahankan XRP sebagai solusi pembayaran lintas batas. Namun, keputusan akhir Western Union menimbulkan keraguan tentang masa depan XRP di sektor keuangan mainstream. Tidak adanya integrasi besar melemahkan klaim adopsi XRP yang lebih luas.

Solana Mendapatkan Momentum

Western Union mengumumkan keputusannya untuk membangun infrastruktur barunya di Solana. Perusahaan menyebutkan kecepatan, efisiensi biaya, dan kepatuhan Solana sebagai faktor penentu. CEO Devin McGranahan menekankan kebutuhan akan blockchain yang memberikan keandalan dan skala.

Stablecoin USDPT baru perusahaan dijadwalkan diluncurkan pada paruh pertama 2026. Anchorage Digital Bank akan menerbitkan token tersebut dan mengelola infrastruktur backend-nya. Ekosistem Solana akan mendukung transaksi USDPT di berbagai kasus penggunaan.

Western Union menyatakan Digital Asset Network akan mendukung konversi uang tunai dunia nyata. Sistem ini akan memungkinkan pengguna menarik dana melalui jaringan global. Ini termasuk jalur penarikan tunai di lokasi mitra Western Union.

Raksasa pembayaran ini berencana memproses $100 miliar setiap tahun melalui blockchain Solana. Ini memposisikan Solana sebagai pemain kunci di sektor keuangan digital yang diregulasi. XRP dikecualikan setelah bertahun-tahun pertimbangan dan pengujian.

Solana terus menarik institusi besar meskipun ada masalah kinerja 2022. Pemilihan Western Union menandai salah satu dukungan institusional paling signifikan untuk Solana. Perusahaan bergerak dengan kecepatan penuh ke aset digital dengan penerapan ini.

Ripple Mempertahankan Kemitraan

Meskipun mengalami kemunduran, Ripple mempertahankan kemitraan dengan SBI Holdings dan Santander. XRP tetap menjadi token utama dalam layanan On-Demand Liquidity Ripple. Namun, kegagalan terbaru dengan SWIFT dan Western Union berdampak pada kepercayaan pasarnya.

Komunitas XRP tetap aktif tetapi menghadapi persaingan yang semakin ketat. Solana dan Chainlink terus mendapatkan perhatian dari institusi di seluruh dunia. Pilihan-pilihan ini menimbulkan pertanyaan baru seputar daya tarik institusional XRP.

Ripple belum berkomentar tentang keputusan Western Union untuk memilih Solana. XRP telah kehilangan beberapa potensi integrasi dalam beberapa tahun terakhir. Pasar cryptocurrency terus mengamati bagaimana Ripple menyesuaikan diri dengan tren tersebut.

USDPT Western Union akan mulai diluncurkan pada pertengahan 2026. Perusahaan mengkonfirmasi sedang menyelesaikan standar kepatuhan dan teknis. Pemegang XRP menunggu perkembangan baru sementara pesaing mendapatkan momentum.

Postingan XRP Tertinggal? Western Union Memilih Solana Setelah Uji Coba 10 Tahun pertama kali muncul di CoinCentral.