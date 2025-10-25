Berita XRP: Ripple Swell Menambahkan Pejabat Aset Digital A.S. ke Lineup Pembicara

Partisipasi Patrick Witt di Ripple Swell menegaskan keterlibatan Washington yang semakin meningkat dengan industri blockchain.

Harga XRP naik 3% menjadi $2,49 setelah pengumuman, dengan para analis mengamati potensi breakout.

Perusahaan blockchain Ripple telah secara resmi mengkonfirmasi bahwa Patrick Witt, Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital di Gedung Putih, akan menyampaikan pidato utama di acara Ripple Swell 2025. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung dua minggu dari sekarang, pada 4-5 November.

Ini menandai pertama kalinya perwakilan Gedung Putih akan tampil di panggung Ripple. Hal ini juga menyoroti langkah penting dalam memupuk dialog tingkat kebijakan antara pemerintah AS dan industri aset digital. Perkembangan ini terjadi saat perusahaan induk XRP berkontribusi pada proyek pribadi terbaru Gedung Putih Trump, seperti dilaporkan oleh CNF.

Witt saat ini memimpin Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, yang dibentuk awal tahun ini. Dia bertanggung jawab untuk membentuk strategi kripto dan blockchain federal. Patrick Witt adalah tokoh terkemuka dalam regulasi aset digital nasional, dan telah memperjuangkan kolaborasi antara pemerintah dan industri dalam tokenisasi dan keuangan berbasis blockchain.

Kehadirannya di Ripple Swell 2025 menegaskan minat Washington yang semakin besar dalam mengintegrasikan solusi kripto yang diregulasi ke dalam ekonomi mainstream.

Apa yang Diharapkan di Ripple Swell 2025

Ripple telah mengkonfirmasi jajaran pembicara yang mengesankan untuk Swell 2025, termasuk CEO Nasdaq Adena Friedman dan eksekutif senior dari BlackRock dan JPMorgan, seperti disebutkan dalam cerita kami sebelumnya. Penambahan perwakilan Gedung Putih semakin meningkatkan pentingnya strategis acara ini bagi sektor kripto dan keuangan tradisional.

Partisipasi Gedung Putih melanjutkan momentum kebijakan pro-kripto administrasi pada 2025. Baru-baru ini, mereka meluncurkan Strategic Bitcoin Reserve, bernilai lebih dari $17 miliar, dan mengumumkan rencana untuk menetapkan kerangka regulasi yang jelas untuk stablecoin dan sekuritas yang ditokenisasi.

Kehadiran Patrick Witt di Ripple Swell akan memperkuat inisiatif ini dan menandakan komitmen pemerintah AS untuk berkolaborasi dengan inovator individu di ruang blockchain.

Akankah Harga XRP Naik dengan Perkembangan Ini?

Kripto asli Ripple, XRP, diperdagangkan naik 3% di $2,49, dengan kapitalisasi pasarnya mencapai $150 miliar. Saat ini, volume perdagangan 24 jam untuk XRP melonjak 10% menjadi $4,12 miliar. Menurut analis kripto Altcoin Gordan, altcoin ini saat ini membentuk pola inverse head-and-shoulders, dan breakout bisa memicu reli besar ke depan.

Analis kripto Javon Marks telah menyoroti kesamaan yang mencolok antara struktur harga XRP saat ini dan bull run sebelumnya, menunjukkan bahwa token tersebut bisa melonjak hingga $9,90 dalam waktu dekat. Pergerakan seperti itu akan mewakili potensi kenaikan lebih dari 309% dari level saat ini, dengan kemungkinan keuntungan lebih lanjut melampaui target tersebut.