Zcash Adalah 'Bitcoin yang Lebih Baik' yang Tidak Bisa Dibangun oleh Satoshi, Kata CEO Helius Labs

Oleh: Bitcoinist
2025/10/25 12:00
Kebangkitan mendadak Zcash bukanlah sekadar rotasi lain, menurut CEO Helius Mert Mumtaz; ini adalah pemusatan kembali kripto pada prinsip-prinsip dasar kriptografi dan pilihan pengguna. Dalam percakapan luas di "Fully Diluted" Messari (23 Okt) dengan host Dylan Bane dan peneliti Messari, Mumtaz menggambarkan Zcash sebagai "Bitcoin rahasia"—desain uang full-stack, tanpa kebocoran yang diinginkan oleh arsitek awal Bitcoin tetapi tidak bisa diimplementasikan dengan teknologi era 2010.

Zcash Membuktikan Satoshi Benar

"Cara konseptual paling sederhana untuk memahami ini adalah bahwa ini adalah Bitcoin rahasia. Ini adalah Bitcoin terenkripsi," kata Mumtaz, mengutip postingan forum awal dari Satoshi dan Hal Finney. "Ada postingan forum dari Satoshi dan Hal [Finney] yang mengatakan hal seperti, 'Jika kita tahu cara menambahkan bukti ZK ke Bitcoin, itu akan membuatnya menjadi Bitcoin yang lebih baik.' Tapi ini tahun 2010 dan mereka tidak memiliki teknologinya. Dan sejak itu, teknologinya telah dibuat." Menurutnya, garis keturunan itu penting: Zcash mewarisi template moneter Bitcoin sambil mengganti pengaburan probabilistik dengan "enkripsi murni."

Kritik Mumtaz terhadap privasi "bolt-on" sangat jelas. Privasi, menurutnya, bukanlah fitur yang bisa diaktifkan; ini adalah properti sistem yang harus dirancang dari awal untuk meminimalkan kebocoran informasi di seluruh stack—dompet, RPC, mempool, validator, jembatan, dan UX aplikasi. "Privasi bukanlah, menurut saya, sesuatu yang bisa ditambahkan begitu saja," katanya.

"Anda harus mulai dari prinsip-prinsip dasar dan mendekati masalah dari solusi full-stack yang terintegrasi secara vertikal." Dia membandingkan shielded pool Zcash dengan pendekatan seperti Monero dan mixer yang mengandalkan umpan: "Dengan Monero... Anda memperkenalkan umpan probabilistik... itu seperti permainan cangkir dan bola... dengan Zcash tidak ada pengaburan, itu adalah enkripsi murni—seolah-olah bolanya memang tidak pernah ada."

Katalis langsung di balik reli Zcash, menurut Mumtaz, bukanlah satu headline tetapi perpaduan: peningkatan UX tingkat produk, perubahan latar belakang kebijakan, dan perhatian—baik yang mendukung maupun bermusuhan—yang bertambah di media sosial. Dia menunjuk ke dompet Zashi baru sebagai titik balik: "Orang-orang benar-benar dapat menggunakan dompet Zashi baru ini untuk bersenang-senang... saling mengirim pesan pribadi dan melindungi hal-hal serta saling memberi tip."

Dia juga berpendapat bahwa pasar telah "terlalu fokus pada koin-koin yang sangat aneh" sambil mengabaikan "ideal privasi," membuat kapitalisasi pasar Zcash "sangat rendah" relatif terhadap potensinya pada saat dia mulai menyorotinya.

Regulasi membayangi privasi beberapa tahun terakhir. Mumtaz berbicara blak-blakan tentang efek mengerikan penegakan hukum terhadap R&D privasi: "Orang-orang takut masuk penjara bahkan hanya untuk meluncurkan token, apalagi menulis kode privasi. Dan masih ada orang di penjara karena ini." Dia melihat sebagian AS bergerak ke arah yang lebih bersahabat di bawah Presiden AS Donald Trump, sementara sebagian Eropa bergerak menuju pengawasan dan pemindaian pesan pribadi.

Perbedaan itu membuat peramalan jangka panjang sulit, dia memperingatkan, tetapi ini memperkuat mengapa industri harus "menjaga dengan gigih hak privasi orang" saat status hukum kripto membaik di tempat lain. "Ada orang di penjara karena menulis kode privasi, tetapi tidak karena meluncurkan penipuan. Itu tampaknya masalah besar yang perlu kita perbaiki."

Bitcoin, Solana Dan ZEC

Tentang pertanyaan abadi—mengapa tidak menambahkan privasi yang kuat langsung ke Bitcoin?—Mumtaz menyebutkan baik inersia tata kelola maupun realitas teknis. Perubahan inti Bitcoin sulit secara desain, katanya, dan privasi membutuhkan lebih dari sekadar patch tingkat skrip. "Kecuali Anda merancang dengan kebocoran yang diminimalkan dari bawah ke atas, kebocoran itu akan bertambah... Hanya butuh satu kebocoran untuk mengkompromikan privasi itu."

Roadmap Zcash menonjol. Mumtaz mengharapkan pekerjaan Tachyon yang dipimpin oleh Sean Bowe untuk mengatasi "pertumbuhan state" dan meletakkan "fondasi untuk penskalaan," membersihkan pilihan desain lama yang membuang-buang komputasi, seperti dekode paksa catatan. Dia menyerukan pasar biaya pragmatis untuk mengurangi spam dan untuk meningkatkan desentralisasi penambangan saat aksi harga menarik hashrate baru.

Tetapi dia menolak, dalam bentuknya saat ini, proposal finalitas hybrid PoW/PoS "Crosslink": "Ini ide buruk... Terutama dengan sistem privasi, semakin banyak bagian bergerak yang Anda perkenalkan, semakin meningkat permukaan serangan... Tidak jelas bagi saya apa tepatnya yang Anda dapatkan dari ini selain semacam waktu finalitas baru." Jika diberi suara pemegang token, dia mengatakan akan memilih menentangnya kecuali direvisi secara substansial.

Mumtaz berulang kali kembali ke pembingkaian "unit atom" privasi: kebocoran informasi. Dia memperluas lensa itu ke jembatan dan likuiditas lintas ekosistem. Helius membantu menjembatani eksposur ZEC ke Solana melalui NEAR, tetapi dia menekankan pengguna menyerahkan privasi Zcash ketika mereka menyimpannya di Solana. "Begitu aset itu berada di Solana, Anda tidak memiliki manfaat privasi... Anda dapat menjembataninya kembali dan menyetorkannya ke shielded pool... maka Anda mendapatkan kembali privasi, tetapi selama Anda berada di Solana Anda tidak akan memiliki privasi yang sama seperti blockchain privat." Utilitasnya, untuk saat ini, adalah akses pasar dan komposabilitas DeFi daripada kerahasiaan end-to-end.

Meta pasar, dia mengakui, bersifat siklis karena perhatian terbatas. Tujuannya adalah untuk menaikkan batas bawah setiap siklus dengan mengubah narasi menjadi rekayasa yang tahan lama dan legislasi yang masuk akal. "Ini tugas para pembangun... untuk menggunakan momentum itu... untuk benar-benar mendorong legislasi yang masuk akal dan memperkuat rekayasa sistem-sistem ini sehingga mereka bertahan dalam skala dan dapat digunakan oleh banyak orang."

Ketika ditanya tentang papan peringkat 2030, dia menolak memberikan urutan yang tepat tetapi menawarkan pandangan jangka panjang di mana Zcash termasuk dalam percakapan bersama Bitcoin dan Solana: "Jika Anda bertanya kepada saya tentang 20 tahun ke depan maka saya akan mengatakan Bitcoin, Solana, ZEC."

Pada saat penerbitan, ZEC diperdagangkan pada $267.

ZCash price
