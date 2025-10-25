Zelle Memperluas ke Luar Negeri Dengan Stablecoin, Tetapi Detail Masih Belum Jelas

Zelle mengumumkan rencana untuk memperluas jaringan pembayaran AS senilai $1 triliun secara internasional menggunakan stablecoin. Rencana tersebut menjanjikan transfer uang internasional yang lebih cepat dan lebih murah. Keraguan muncul tentang substansi inisiatif ini dan apakah ini merupakan upaya gagal lainnya dari konsorsium perbankan untuk mengadopsi teknologi blockchain. Zelle Bergerak Melampaui Batas AS Zelle, salah satu jaringan pembayaran yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat, kini merambah global. Early Warning Services (EWS), operator Zelle yang dimiliki bank, mengumumkan hari ini inisiatif baru yang bertujuan memperluas sistem pembayaran senilai $1 triliun melampaui batas AS dengan memanfaatkan stablecoin. Rencana ini menjanjikan transfer uang internasional yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih murah dengan memanfaatkan teknologi stablecoin berbasis blockchain. "Zelle telah mengubah cara orang Amerika mengirim uang di dalam negeri. Sekarang, kami mulai bekerja untuk membawa tingkat kecepatan dan keandalan yang sama kepada konsumen Zelle yang mengirim uang ke dan dari Amerika Serikat, berdasarkan apa yang telah kami pelajari dari pasar, pengguna kami, dan jaringan bank serta credit union kami," kata CEO EWS Cameron Fowler dalam siaran pers. Langkah ini merupakan langkah paling ambisius Zelle sejak peluncuran domestiknya pada 2017. Seiring konsumen yang semakin menuntut cara yang lebih murah dan efisien untuk mengirim uang ke luar negeri, bank tradisional berada di bawah tekanan untuk bersaing. Meski demikian, dengan dukungan bank-bank besar AS seperti JPMorgan Chase, Wells Fargo, dan Bank of America, EWS beroperasi pada skala yang sulit ditandingi oleh perusahaan fintech. Namun, sementara pengumuman tersebut menimbulkan kegembiraan di kalangan pemain institusional, banyak pertanyaan kritis yang belum terjawab. Skala Zelle Mungkin Menguji Batas Lama Pengumuman EWS hari ini kekurangan beberapa detail penting. Fowler tidak mengungkapkan apakah konsorsium tersebut berencana untuk menciptakan stablecoin terpadu atau memungkinkan bank anggota individu untuk menerbitkan stablecoin mereka sendiri. Dia juga tidak menjelaskan mitra perbankan asing mana yang akan berpartisipasi dalam peluncuran internasional — detail penting untuk menilai sejauh mana ambisi global Zelle mungkin tercapai. Tanggal peluncuran proyek juga masih belum diketahui, meskipun perusahaan menawarkan bahwa pengumuman lebih lanjut akan segera datang. Para skeptis dengan cepat berpendapat bahwa ekspansi stablecoin Zelle berisiko mengikuti pola yang sudah dikenal yaitu sinyal institusional daripada substansi. Kompleksitas koordinasi ribuan lembaga keuangan, masing-masing dengan kerangka risiko dan kepatuhan sendiri, sering menyebabkan penundaan, fragmentasi, atau penghentian total. Simon Taylor, seorang analis fintech yang membahas topik ini di X, menunjuk pada contoh Fnality untuk menggambarkan bagaimana konsorsium perbankan secara historis berjuang untuk mengubah inisiatif blockchain menjadi sistem yang bertahan dan fungsional. Fnality adalah proyek yang diluncurkan oleh konsorsium perbankan pada 2019 yang berupaya memodernisasi penyelesaian lintas batas menggunakan versi token dari mata uang fiat utama seperti dolar, euro, dan pound. "Fnality (koin penyelesaian utilitas) diumumkan oleh 14 bank besar pada 2019. Masih belum aktif dalam skala besar. Membuat 2.300 institusi setuju pada strategi blockchain? Brutal," tulis Taylor. Meski demikian, Zelle menempati posisi unik dibandingkan dengan eksperimen gagal sebelumnya. 