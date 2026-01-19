BursaDEX+
Harga live 0xShadow hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar 0XS adalah 39,410 USD. Lacak informasi harga aktual 0XS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang 0XS

Info Harga 0XS

Penjelasan 0XS

Situs Web Resmi 0XS

Tokenomi 0XS

Prakiraan Harga 0XS

Logo 0xShadow

Harga 0xShadow (0XS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 0XS ke USD:

$0.0003941
$0.0003941
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live 0xShadow (0XS)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:42:30 (UTC+8)

Harga 0xShadow Hari Ini

Harga live 0xShadow (0XS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 0XS ke USD saat ini adalah $ 0 per 0XS.

0xShadow saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,410, dengan suplai yang beredar 100.00M 0XS. Selama 24 jam terakhir, 0XS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0056694, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, 0XS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +35.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 0xShadow (0XS)

$ 39.41K
$ 39.41K

--
--

$ 39.41K
$ 39.41K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar 0xShadow saat ini adalah $ 39.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 0XS adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.41K.

Riwayat Harga 0xShadow USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0056694
$ 0.0056694

$ 0
$ 0

--

--

+35.77%

+35.77%

Riwayat Harga 0xShadow (0XS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga 0xShadow ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 0xShadow ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 0xShadow ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 0xShadow ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0+12.21%
60 Hari$ 0-18.82%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk 0xShadow

Prediksi Harga 0xShadow (0XS) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target 0XS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga 0xShadow (0XS) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 0xShadow berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga 0xShadow yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga 0XS pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga 0xShadow.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya 0xShadow (0XS)

Situs Web Resmi

Tentang 0xShadow

Berapa harga saat ini dari 0xShadow?

0xShadow diperdagangkan pada Rp6.6608381733950000, yang mewakili pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan 0XS dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar --% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika 0XS unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa 0xShadow dibandingkan dengan token Ethereum Ecosystem,E-commerce?

Dalam segmen Ethereum Ecosystem,E-commerce, 0XS menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar 0xShadow hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp666083817.339500000 menempatkan 0XS pada peringkat #8763, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp hingga Rp, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan 0XS?

0xShadow telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi 0XS?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 100000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 0xShadow

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:42:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 0xShadow (0XS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

$0.00000

$0.004921

$0.870

$71.14

$11.47

$0.004921

$0.870

$0.0000000000004080

$0.20010

$0.0000000002632

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.