BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
Harga live 11am hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar 11AM adalah 428,861 USD. Lacak informasi harga aktual 11AM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live 11am hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar 11AM adalah 428,861 USD. Lacak informasi harga aktual 11AM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang 11AM

Info Harga 11AM

Penjelasan 11AM

Situs Web Resmi 11AM

Tokenomi 11AM

Prakiraan Harga 11AM

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo 11am

Harga 11am (11AM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 11AM ke USD:

$0.00080112
$0.00080112$0.00080112
-1.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live 11am (11AM)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 11:57:19 (UTC+8)

Harga 11am Hari Ini

Harga live 11am (11AM) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 11AM ke USD saat ini adalah $ 0 per 11AM.

11am saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 428,861, dengan suplai yang beredar 537.75M 11AM. Selama 24 jam terakhir, 11AM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00302463, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, 11AM bergerak +0.73% dalam satu jam terakhir dan +4.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 11am (11AM)

$ 428.86K
$ 428.86K$ 428.86K

--
----

$ 797.51K
$ 797.51K$ 797.51K

537.75M
537.75M 537.75M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar 11am saat ini adalah $ 428.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 11AM adalah 537.75M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 797.51K.

Riwayat Harga 11am USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00302463
$ 0.00302463$ 0.00302463

$ 0
$ 0$ 0

+0.73%

-1.61%

+4.65%

+4.65%

Riwayat Harga 11am (11AM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga 11am ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 11am ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 11am ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 11am ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.61%
30 Days$ 0-52.11%
60 Hari$ 0-69.72%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk 11am

Prediksi Harga 11am (11AM) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target 11AM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga 11am (11AM) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 11am berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga 11am yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga 11AM pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga 11am.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya 11am (11AM)

Situs Web Resmi

Tentang 11am

Berapa harga perdagangan langsung 11am hari ini?

Harga perdagangan saat ini untuk 11am berada pada Rp13.479449662, diperbarui secara real-time. Harga ini mencerminkan data agregat dari berbagai pasar, memastikan representasi yang akurat terhadap permintaan dan penawaran global.

Berapa aktivitas perdagangan yang terjadi untuk 11AM?

11AM mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--. Metrik ini penting untuk mengevaluasi kondisi likuiditas—volume yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pasar yang lebih aktif dan eksekusi pesanan yang lebih lancar.

Bagaimana kinerja harga 11am hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, 11am mengalami pergerakan harga sebesar -1.61%. Tren positif menunjukkan minat beli yang lebih kuat, sementara tren negatif mungkin mencerminkan tekanan jual jangka pendek atau penurunan pasar secara luas.

Berapa rentang harga yang diperdagangkan 11am hari ini?

Dalam satu hari terakhir, 11am berfluktuasi antara Rp13.126632078 dan Rp14.399030989, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas intraday serta level support/resistance yang potensial.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 11am

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 11:57:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 11am (11AM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi 11am Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

DeepNode

DeepNode

DN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3600
$0.3600$0.3600

+80.00%

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0.01999
$0.01999$0.01999

-33.36%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000557
$0.00000000557$0.00000000557

-44.30%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000000000000000212
$0.000000000000000212$0.000000000000000212

+393.02%

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0103
$0.0103$0.0103

+312.00%

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0000027023
$0.0000027023$0.0000027023

+302.18%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3600
$0.3600$0.3600

+80.00%

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0.71682
$0.71682$0.71682

+72.74%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.