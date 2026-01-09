Harga 11am Hari Ini

Harga live 11am (11AM) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 11AM ke USD saat ini adalah $ 0 per 11AM.

11am saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 428,861, dengan suplai yang beredar 537.75M 11AM. Selama 24 jam terakhir, 11AM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00302463, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, 11AM bergerak +0.73% dalam satu jam terakhir dan +4.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 11am (11AM)

Kapitalisasi Pasar $ 428.86K$ 428.86K $ 428.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 797.51K$ 797.51K $ 797.51K Suplai Peredaran 537.75M 537.75M 537.75M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar 11am saat ini adalah $ 428.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 11AM adalah 537.75M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 797.51K.