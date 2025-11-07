BursaDEX+
Harga live 1INCH hari ini adalah 0.1939 USD. Lacak informasi harga aktual 1INCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 1INCH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live 1INCH hari ini adalah 0.1939 USD. Lacak informasi harga aktual 1INCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 1INCH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang 1INCH

Info Harga 1INCH

Penjelasan 1INCH

Whitepaper 1INCH

Situs Web Resmi 1INCH

Tokenomi 1INCH

Prakiraan Harga 1INCH

Riwayat 1INCH

Panduan Membeli 1INCH

Konverter 1INCH ke Mata Uang Fiat

Spot 1INCH

Futures USDT-M 1INCH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo 1INCH

Harga 1INCH(1INCH)

Harga Live 1 1INCH ke USD:

$0.1941
$0.1941$0.1941
+9.29%1D
USD
Grafik Harga Live 1INCH (1INCH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:23 (UTC+8)

Informasi Harga 1INCH (1INCH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.172
$ 0.172$ 0.172
Low 24 Jam
$ 0.2308
$ 0.2308$ 0.2308
High 24 Jam

$ 0.172
$ 0.172$ 0.172

$ 0.2308
$ 0.2308$ 0.2308

$ 7.86665504
$ 7.86665504$ 7.86665504

$ 0.12094635019326985
$ 0.12094635019326985$ 0.12094635019326985

-0.36%

+9.29%

+21.17%

+21.17%

Harga aktual 1INCH (1INCH) adalah $ 0.1939. Selama 24 jam terakhir, 1INCH diperdagangkan antara low $ 0.172 dan high $ 0.2308, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high1INCH adalah $ 7.86665504, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12094635019326985.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 1INCH telah berubah sebesar -0.36% selama 1 jam terakhir, +9.29% selama 24 jam, dan +21.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar 1INCH (1INCH)

No.151

$ 271.36M
$ 271.36M$ 271.36M

$ 9.04M
$ 9.04M$ 9.04M

$ 290.85M
$ 290.85M$ 290.85M

1.40B
1.40B 1.40B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

93.29%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar 1INCH saat ini adalah $ 271.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.04M. Suplai beredar 1INCH adalah 1.40B, dan total suplainya sebesar 1500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 290.85M.

Riwayat Harga 1INCH (1INCH) USD

Pantau perubahan harga 1INCH untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.016499+9.29%
30 Days$ -0.0609-23.90%
60 Hari$ -0.0542-21.84%
90 Hari$ -0.0896-31.60%
Perubahan Harga 1INCH Hari Ini

Hari ini, 1INCH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.016499 (+9.29%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga 1INCH 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0609 (-23.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga 1INCH 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 1INCH terlihat mengalami perubahan $ -0.0542 (-21.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga 1INCH 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0896 (-31.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari 1INCH (1INCH)?

Lihat halaman Riwayat Harga 1INCH sekarang.

Apa yang dimaksud dengan 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi 1INCH Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa 1INCH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang 1INCH di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli 1INCH dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga 1INCH (USD)

Berapa nilai 1INCH (1INCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda 1INCH (1INCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk 1INCH.

Cek prediksi harga 1INCH sekarang!

Tokenomi 1INCH (1INCH)

Memahami tokenomi 1INCH (1INCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 1INCH sekarang!

Cara membeli 1INCH (1INCH)

Ingin mengetahui cara membeli 1INCH? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli 1INCH di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

1INCH ke Mata Uang Lokal

1 1INCH(1INCH) ke VND
5,102.4785
1 1INCH(1INCH) ke AUD
A$0.298606
1 1INCH(1INCH) ke GBP
0.147364
1 1INCH(1INCH) ke EUR
0.166754
1 1INCH(1INCH) ke USD
$0.1939
1 1INCH(1INCH) ke MYR
RM0.810502
1 1INCH(1INCH) ke TRY
8.180641
1 1INCH(1INCH) ke JPY
¥29.4728
1 1INCH(1INCH) ke ARS
ARS$281.420643
1 1INCH(1INCH) ke RUB
15.752436
1 1INCH(1INCH) ke INR
17.193113
1 1INCH(1INCH) ke IDR
Rp3,231.665374
1 1INCH(1INCH) ke PHP
11.426527
1 1INCH(1INCH) ke EGP
￡E.9.17147
1 1INCH(1INCH) ke BRL
R$1.037365
1 1INCH(1INCH) ke CAD
C$0.273399
1 1INCH(1INCH) ke BDT
23.657739
1 1INCH(1INCH) ke NGN
278.991076
1 1INCH(1INCH) ke COP
$742.910399
1 1INCH(1INCH) ke ZAR
R.3.368043
1 1INCH(1INCH) ke UAH
8.155434
1 1INCH(1INCH) ke TZS
T.Sh.476.4123
1 1INCH(1INCH) ke VES
Bs44.0153
1 1INCH(1INCH) ke CLP
$182.8477
1 1INCH(1INCH) ke PKR
Rs54.803896
1 1INCH(1INCH) ke KZT
101.997217
1 1INCH(1INCH) ke THB
฿6.28236
1 1INCH(1INCH) ke TWD
NT$6.008961
1 1INCH(1INCH) ke AED
د.إ0.711613
1 1INCH(1INCH) ke CHF
Fr0.15512
1 1INCH(1INCH) ke HKD
HK$1.506603
1 1INCH(1INCH) ke AMD
֏74.14736
1 1INCH(1INCH) ke MAD
.د.م1.80327
1 1INCH(1INCH) ke MXN
$3.600723
1 1INCH(1INCH) ke SAR
ريال0.727125
1 1INCH(1INCH) ke ETB
Br29.839271
1 1INCH(1INCH) ke KES
KSh25.044124
1 1INCH(1INCH) ke JOD
د.أ0.1374751
1 1INCH(1INCH) ke PLN
0.713552
1 1INCH(1INCH) ke RON
лв0.85316
1 1INCH(1INCH) ke SEK
kr1.855623
1 1INCH(1INCH) ke BGN
лв0.327691
1 1INCH(1INCH) ke HUF
Ft64.847916
1 1INCH(1INCH) ke CZK
4.085473
1 1INCH(1INCH) ke KWD
د.ك0.0593334
1 1INCH(1INCH) ke ILS
0.634053
1 1INCH(1INCH) ke BOB
Bs1.33791
1 1INCH(1INCH) ke AZN
0.32963
1 1INCH(1INCH) ke TJS
SM1.787758
1 1INCH(1INCH) ke GEL
0.525469
1 1INCH(1INCH) ke AOA
Kz177.726801
1 1INCH(1INCH) ke BHD
.د.ب0.0729064
1 1INCH(1INCH) ke BMD
$0.1939
1 1INCH(1INCH) ke DKK
kr1.252594
1 1INCH(1INCH) ke HNL
L5.107326
1 1INCH(1INCH) ke MUR
8.9194
1 1INCH(1INCH) ke NAD
$3.368043
1 1INCH(1INCH) ke NOK
kr1.975841
1 1INCH(1INCH) ke NZD
$0.343203
1 1INCH(1INCH) ke PAB
B/.0.1939
1 1INCH(1INCH) ke PGK
K0.81438
1 1INCH(1INCH) ke QAR
ر.ق0.705796
1 1INCH(1INCH) ke RSD
дин.19.684728
1 1INCH(1INCH) ke UZS
soʻm2,336.144041
1 1INCH(1INCH) ke ALL
L16.258515
1 1INCH(1INCH) ke ANG
ƒ0.347081
1 1INCH(1INCH) ke AWG
ƒ0.34902
1 1INCH(1INCH) ke BBD
$0.3878
1 1INCH(1INCH) ke BAM
KM0.327691
1 1INCH(1INCH) ke BIF
Fr571.8111
1 1INCH(1INCH) ke BND
$0.25207
1 1INCH(1INCH) ke BSD
$0.1939
1 1INCH(1INCH) ke JMD
$31.091865
1 1INCH(1INCH) ke KHR
778.714034
1 1INCH(1INCH) ke KMF
Fr81.438
1 1INCH(1INCH) ke LAK
4,215.217307
1 1INCH(1INCH) ke LKR
රු59.114293
1 1INCH(1INCH) ke MDL
L3.2963
1 1INCH(1INCH) ke MGA
Ar873.42255
1 1INCH(1INCH) ke MOP
P1.5512
1 1INCH(1INCH) ke MVR
2.98606
1 1INCH(1INCH) ke MWK
MK336.631729
1 1INCH(1INCH) ke MZN
MT12.399905
1 1INCH(1INCH) ke NPR
रु27.47563
1 1INCH(1INCH) ke PYG
1,375.1388
1 1INCH(1INCH) ke RWF
Fr281.3489
1 1INCH(1INCH) ke SBD
$1.595797
1 1INCH(1INCH) ke SCR
2.797977
1 1INCH(1INCH) ke SRD
$7.46515
1 1INCH(1INCH) ke SVC
$1.694686
1 1INCH(1INCH) ke SZL
L3.366104
1 1INCH(1INCH) ke TMT
m0.67865
1 1INCH(1INCH) ke TND
د.ت0.5737501
1 1INCH(1INCH) ke TTD
$1.312703
1 1INCH(1INCH) ke UGX
Sh677.8744
1 1INCH(1INCH) ke XAF
Fr110.1352
1 1INCH(1INCH) ke XCD
$0.52353
1 1INCH(1INCH) ke XOF
Fr110.1352
1 1INCH(1INCH) ke XPF
Fr19.9717
1 1INCH(1INCH) ke BWP
P2.607955
1 1INCH(1INCH) ke BZD
$0.389739
1 1INCH(1INCH) ke CVE
$18.583376
1 1INCH(1INCH) ke DJF
Fr34.3203
1 1INCH(1INCH) ke DOP
$12.469709
1 1INCH(1INCH) ke DZD
د.ج25.315584
1 1INCH(1INCH) ke FJD
$0.442092
1 1INCH(1INCH) ke GNF
Fr1,685.9605
1 1INCH(1INCH) ke GTQ
Q1.485274
1 1INCH(1INCH) ke GYD
$40.556124
1 1INCH(1INCH) ke ISK
kr24.4314

Sumber Daya 1INCH

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 1INCH, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi 1INCH
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 1INCH

Berapa nilai 1INCH (1INCH) hari ini?
Harga live 1INCH dalam USD adalah 0.1939 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 1INCH ke USD saat ini?
Harga 1INCH ke USD saat ini adalah $ 0.1939. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar 1INCH?
Kapitalisasi pasar 1INCH adalah $ 271.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 1INCH?
Suplai beredar 1INCH adalah 1.40B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 1INCH?
1INCH mencapai harga ATH sebesar 7.86665504 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 1INCH?
1INCH mencapai harga ATL 0.12094635019326985 USD.
Berapa volume perdagangan 1INCH?
Volume perdagangan 24 jam live 1INCH adalah $ 9.04M USD.
Akankah harga 1INCH naik lebih tinggi tahun ini?
1INCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 1INCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:23 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 1INCH (1INCH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator 1INCH ke USD

Jumlah

1INCH
1INCH
USD
USD

1 1INCH = 0.1939 USD

Perdagangkan 1INCH

1INCH/USDT
$0.1941
$0.1941$0.1941
+9.22%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

