Apa yang dimaksud dengan 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 1INCH Berapa nilai 1INCH (1INCH) hari ini? Harga live 1INCH dalam USD adalah 0.1939 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga 1INCH ke USD saat ini? $ 0.1939 . Cobalah Harga 1INCH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar 1INCH? Kapitalisasi pasar 1INCH adalah $ 271.36M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar 1INCH? Suplai beredar 1INCH adalah 1.40B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) 1INCH? 1INCH mencapai harga ATH sebesar 7.86665504 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) 1INCH? 1INCH mencapai harga ATL 0.12094635019326985 USD . Berapa volume perdagangan 1INCH? Volume perdagangan 24 jam live 1INCH adalah $ 9.04M USD . Akankah harga 1INCH naik lebih tinggi tahun ini? 1INCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 1INCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

