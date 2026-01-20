BursaDEX+
Harga live 1RUS DAO hari ini adalah 0.00005858 USD. Kapitalisasi pasar 1RUSD adalah 471,059 USD. Lacak informasi harga aktual 1RUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo 1RUS DAO

Harga 1RUS DAO (1RUSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 1RUSD ke USD:

--
----
-1.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live 1RUS DAO (1RUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:48:58 (UTC+8)

Harga 1RUS DAO Hari Ini

Harga live 1RUS DAO (1RUSD) hari ini adalah $ 0.00005858, dengan perubahan 1.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 1RUSD ke USD saat ini adalah $ 0.00005858 per 1RUSD.

1RUS DAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 471,059, dengan suplai yang beredar 8.00B 1RUSD. Selama 24 jam terakhir, 1RUSD diperdagangkan antara $ 0.00005888 (low) dan $ 0.00005967 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0003777, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002916.

Dalam kinerja jangka pendek, 1RUSD bergerak -1.02% dalam satu jam terakhir dan -12.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 1RUS DAO (1RUSD)

$ 471.06K
$ 471.06K$ 471.06K

--
----

$ 471.06K
$ 471.06K$ 471.06K

8.00B
8.00B 8.00B

8,000,000,000.0
8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar 1RUS DAO saat ini adalah $ 471.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 1RUSD adalah 8.00B, dan total suplainya sebesar 8000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 471.06K.

Riwayat Harga 1RUS DAO USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00005888
$ 0.00005888$ 0.00005888
Low 24 Jam
$ 0.00005967
$ 0.00005967$ 0.00005967
High 24 Jam

$ 0.00005888
$ 0.00005888$ 0.00005888

$ 0.00005967
$ 0.00005967$ 0.00005967

$ 0.0003777
$ 0.0003777$ 0.0003777

$ 0.00002916
$ 0.00002916$ 0.00002916

-1.02%

-1.47%

-12.10%

-12.10%

Riwayat Harga 1RUS DAO (1RUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga 1RUS DAO ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 1RUS DAO ke USD adalah $ +0.0000036352.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 1RUS DAO ke USD adalah $ -0.0000108715.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 1RUS DAO ke USD adalah $ -0.00005407235274315061.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.47%
30 Days$ +0.0000036352+6.21%
60 Hari$ -0.0000108715-18.55%
90 Hari$ -0.00005407235274315061-47.99%

Prediksi Harga untuk 1RUS DAO

Prediksi Harga 1RUS DAO (1RUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target 1RUSD pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga 1RUS DAO (1RUSD) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 1RUS DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya 1RUS DAO (1RUSD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang 1RUS DAO

Berapa harga perdagangan saat ini dari 1RUS DAO?

1RUS DAO (1RUSD) saat ini dihargai Rp0.99279045544980000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -1.47% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga 1RUS DAO hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,TON Ecosystem,TON Meme. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap 1RUSD?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi 1RUS DAO dalam pasar kripto global?

Saat ini, 1RUS DAO menduduki peringkat pasar #4776 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp7983319889.957790000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang 1RUSD?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 8000000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru 1RUS DAO?

Rentang harga antara Rp0.99787473569280000 dan Rp1.01126334033270000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi 1RUS DAO dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Meme,TON Ecosystem,TON Meme lainnya, 1RUSD terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 1RUS DAO

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:48:58 (UTC+8)

