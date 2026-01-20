Berapa harga perdagangan saat ini dari 1RUS DAO?

1RUS DAO (1RUSD) saat ini dihargai Rp0.99279045544980000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -1.47% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga 1RUS DAO hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,TON Ecosystem,TON Meme. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap 1RUSD?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi 1RUS DAO dalam pasar kripto global?

Saat ini, 1RUS DAO menduduki peringkat pasar #4776 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp7983319889.957790000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang 1RUSD?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 8000000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru 1RUS DAO?

Rentang harga antara Rp0.99787473569280000 dan Rp1.01126334033270000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi 1RUS DAO dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Meme,TON Ecosystem,TON Meme lainnya, 1RUSD terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.