Harga 2016 coin Hari Ini

Harga live 2016 coin (2016) hari ini adalah $ 0.002365, dengan perubahan 136.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 2016 ke USD saat ini adalah $ 0.002365 per 2016.

2016 coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 2016. Selama 24 jam terakhir, 2016 diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.002613 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 2016 bergerak +15.98% dalam satu jam terakhir dan +136.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 13.89K.

Informasi Pasar 2016 coin (2016)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 13.89K$ 13.89K $ 13.89K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

