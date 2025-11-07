Apa yang dimaksud dengan Boba (BOBA)

Boba adalah solusi penskalaan & peningkatan L2 Ethereum yang dibangun oleh tim Enya sebagai kontributor inti untuk OMG Foundation. Boba adalah solusi penskalaan Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup generasi berikutnya yang mengurangi biaya gas, meningkatkan throughput transaksi, dan memperluas kemampuan kontrak pintar.

Boba tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Boba Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BOBA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Boba di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Boba dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Boba (USD)

Berapa nilai Boba (BOBA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Boba (BOBA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Boba.

Cek prediksi harga Boba sekarang!

Tokenomi Boba (BOBA)

Memahami tokenomi Boba (BOBA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOBA sekarang!

Cara membeli Boba (BOBA)

Ingin mengetahui cara membeli Boba? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Boba di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOBA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Boba

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Boba, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Boba Berapa nilai Boba (BOBA) hari ini? Harga live BOBA dalam USD adalah 0.05448 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BOBA ke USD saat ini? $ 0.05448 . Cobalah Harga BOBA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Boba? Kapitalisasi pasar BOBA adalah $ 26.89M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BOBA? Suplai beredar BOBA adalah 493.58M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BOBA? BOBA mencapai harga ATH sebesar 7.9879991275196645 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BOBA? BOBA mencapai harga ATL 0.052251938223232784 USD . Berapa volume perdagangan BOBA? Volume perdagangan 24 jam live BOBA adalah $ 291.43K USD . Akankah harga BOBA naik lebih tinggi tahun ini? BOBA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOBA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

