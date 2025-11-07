BursaDEX+
Harga live Boba hari ini adalah 0.05448 USD. Lacak informasi harga aktual BOBA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOBA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BOBA

Info Harga BOBA

Penjelasan BOBA

Whitepaper BOBA

Situs Web Resmi BOBA

Tokenomi BOBA

Prakiraan Harga BOBA

Riwayat BOBA

Panduan Membeli BOBA

Konverter BOBA ke Mata Uang Fiat

Spot BOBA

Futures USDT-M BOBA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Boba

Harga Boba(BOBA)

Harga Live 1 BOBA ke USD:

$0.05448
$0.05448$0.05448
+1.64%1D
USD
Grafik Harga Live Boba (BOBA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:29:44 (UTC+8)

Informasi Harga Boba (BOBA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05304
$ 0.05304$ 0.05304
Low 24 Jam
$ 0.05603
$ 0.05603$ 0.05603
High 24 Jam

$ 0.05304
$ 0.05304$ 0.05304

$ 0.05603
$ 0.05603$ 0.05603

$ 7.9879991275196645
$ 7.9879991275196645$ 7.9879991275196645

$ 0.052251938223232784
$ 0.052251938223232784$ 0.052251938223232784

+0.29%

+1.64%

-15.62%

-15.62%

Harga aktual Boba (BOBA) adalah $ 0.05448. Selama 24 jam terakhir, BOBA diperdagangkan antara low $ 0.05304 dan high $ 0.05603, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOBA adalah $ 7.9879991275196645, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.052251938223232784.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOBA telah berubah sebesar +0.29% selama 1 jam terakhir, +1.64% selama 24 jam, dan -15.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Boba (BOBA)

No.683

$ 26.89M
$ 26.89M$ 26.89M

$ 291.43K
$ 291.43K$ 291.43K

$ 27.24M
$ 27.24M$ 27.24M

493.58M
493.58M 493.58M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

98.71%

ETH

Kapitalisasi Pasar Boba saat ini adalah $ 26.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 291.43K. Suplai beredar BOBA adalah 493.58M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.24M.

Riwayat Harga Boba (BOBA) USD

Pantau perubahan harga Boba untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008791+1.64%
30 Days$ -0.03119-36.41%
60 Hari$ -0.04035-42.55%
90 Hari$ -0.0398-42.22%
Perubahan Harga Boba Hari Ini

Hari ini, BOBA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008791 (+1.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Boba 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03119 (-36.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Boba 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOBA terlihat mengalami perubahan $ -0.04035 (-42.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Boba 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0398 (-42.22%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Boba (BOBA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Boba sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Boba (BOBA)

Boba adalah solusi penskalaan & peningkatan L2 Ethereum yang dibangun oleh tim Enya sebagai kontributor inti untuk OMG Foundation. Boba adalah solusi penskalaan Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup generasi berikutnya yang mengurangi biaya gas, meningkatkan throughput transaksi, dan memperluas kemampuan kontrak pintar.

Boba tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Boba Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOBA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Boba di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Boba dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Boba (USD)

Berapa nilai Boba (BOBA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Boba (BOBA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Boba.

Cek prediksi harga Boba sekarang!

Tokenomi Boba (BOBA)

Memahami tokenomi Boba (BOBA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOBA sekarang!

Cara membeli Boba (BOBA)

Ingin mengetahui cara membeli Boba? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Boba di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Boba

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Boba, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Boba
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Boba

Berapa nilai Boba (BOBA) hari ini?
Harga live BOBA dalam USD adalah 0.05448 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOBA ke USD saat ini?
Harga BOBA ke USD saat ini adalah $ 0.05448. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Boba?
Kapitalisasi pasar BOBA adalah $ 26.89M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOBA?
Suplai beredar BOBA adalah 493.58M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOBA?
BOBA mencapai harga ATH sebesar 7.9879991275196645 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOBA?
BOBA mencapai harga ATL 0.052251938223232784 USD.
Berapa volume perdagangan BOBA?
Volume perdagangan 24 jam live BOBA adalah $ 291.43K USD.
Akankah harga BOBA naik lebih tinggi tahun ini?
BOBA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOBA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:29:44 (UTC+8)

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BOBA ke USD

Jumlah

BOBA
BOBA
USD
USD

1 BOBA = 0.05448 USD

Perdagangkan BOBA

BOBA/USDT
$0.05448
$0.05448$0.05448
+1.58%

