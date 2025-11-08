Harga 23 Turtles Hari Ini

Harga live 23 Turtles (AI23T) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AI23T ke USD saat ini adalah -- per AI23T.

23 Turtles saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,390.39, dengan suplai yang beredar 999.83M AI23T. Selama 24 jam terakhir, AI23T diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00587406, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AI23T bergerak +1.91% dalam satu jam terakhir dan -13.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 23 Turtles (AI23T)

Kapitalisasi Pasar $ 13.39K$ 13.39K $ 13.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.39K$ 13.39K $ 13.39K Suplai Peredaran 999.83M 999.83M 999.83M Total Suplai 999,832,347.385592 999,832,347.385592 999,832,347.385592

