Berapa harga saat ini dari 4444?

4444 diperdagangkan pada Rp0.23670825874500000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -0.16% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan 4444 dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -0.16% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika 4444 unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa 4444 dibandingkan dengan token BNB Chain Ecosystem,Launchpad,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes)?

Dalam segmen BNB Chain Ecosystem,Launchpad,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes), 4444 menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar 4444 hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp236681471.11998900000 menempatkan 4444 pada peringkat #10651, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp0.23317027053600000 hingga Rp0.23738216126100000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan 4444?

4444 telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi 4444?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.