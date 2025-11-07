BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Agenda 47 hari ini adalah 0.015525 USD. Lacak informasi harga aktual A47 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga A47 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Agenda 47 hari ini adalah 0.015525 USD. Lacak informasi harga aktual A47 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga A47 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang A47

Info Harga A47

Penjelasan A47

Situs Web Resmi A47

Tokenomi A47

Prakiraan Harga A47

Riwayat A47

Panduan Membeli A47

Konverter A47 ke Mata Uang Fiat

Spot A47

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Agenda 47

Harga Agenda 47(A47)

Harga Live 1 A47 ke USD:

$0.015527
$0.015527$0.015527
-7.16%1D
USD
Grafik Harga Live Agenda 47 (A47)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:22:20 (UTC+8)

Informasi Harga Agenda 47 (A47) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.014211
$ 0.014211$ 0.014211
Low 24 Jam
$ 0.017105
$ 0.017105$ 0.017105
High 24 Jam

$ 0.014211
$ 0.014211$ 0.014211

$ 0.017105
$ 0.017105$ 0.017105

$ 0.04449119884159218
$ 0.04449119884159218$ 0.04449119884159218

$ 0.000096002291123415
$ 0.000096002291123415$ 0.000096002291123415

+0.62%

-7.16%

-16.32%

-16.32%

Harga aktual Agenda 47 (A47) adalah $ 0.015525. Selama 24 jam terakhir, A47 diperdagangkan antara low $ 0.014211 dan high $ 0.017105, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highA47 adalah $ 0.04449119884159218, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000096002291123415.

Dalam hal kinerja jangka pendek, A47 telah berubah sebesar +0.62% selama 1 jam terakhir, -7.16% selama 24 jam, dan -16.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Agenda 47 (A47)

No.899

$ 15.52M
$ 15.52M$ 15.52M

$ 54.28K
$ 54.28K$ 54.28K

$ 15.52M
$ 15.52M$ 15.52M

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,395
999,990,395 999,990,395

999,990,395
999,990,395 999,990,395

100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar Agenda 47 saat ini adalah $ 15.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.28K. Suplai beredar A47 adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999990395. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.52M.

Riwayat Harga Agenda 47 (A47) USD

Pantau perubahan harga Agenda 47 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00119747-7.16%
30 Days$ -0.009597-38.21%
60 Hari$ +0.000445+2.95%
90 Hari$ -0.002546-14.09%
Perubahan Harga Agenda 47 Hari Ini

Hari ini, A47 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00119747 (-7.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Agenda 47 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.009597 (-38.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Agenda 47 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, A47 terlihat mengalami perubahan $ +0.000445 (+2.95%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Agenda 47 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002546 (-14.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Agenda 47 (A47)?

Lihat halaman Riwayat Harga Agenda 47 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Agenda 47 (A47)

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Agenda 47 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa A47 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Agenda 47 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Agenda 47 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Agenda 47 (USD)

Berapa nilai Agenda 47 (A47) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Agenda 47 (A47) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Agenda 47.

Cek prediksi harga Agenda 47 sekarang!

Tokenomi Agenda 47 (A47)

Memahami tokenomi Agenda 47 (A47) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token A47 sekarang!

Cara membeli Agenda 47 (A47)

Ingin mengetahui cara membeli Agenda 47? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Agenda 47 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

A47 ke Mata Uang Lokal

1 Agenda 47(A47) ke VND
408.540375
1 Agenda 47(A47) ke AUD
A$0.0239085
1 Agenda 47(A47) ke GBP
0.011799
1 Agenda 47(A47) ke EUR
0.0133515
1 Agenda 47(A47) ke USD
$0.015525
1 Agenda 47(A47) ke MYR
RM0.0648945
1 Agenda 47(A47) ke TRY
0.65499975
1 Agenda 47(A47) ke JPY
¥2.375325
1 Agenda 47(A47) ke ARS
ARS$22.53251925
1 Agenda 47(A47) ke RUB
1.26140625
1 Agenda 47(A47) ke INR
1.37660175
1 Agenda 47(A47) ke IDR
Rp258.7498965
1 Agenda 47(A47) ke PHP
0.9150435
1 Agenda 47(A47) ke EGP
￡E.0.73417725
1 Agenda 47(A47) ke BRL
R$0.0829035
1 Agenda 47(A47) ke CAD
C$0.02189025
1 Agenda 47(A47) ke BDT
1.89420525
1 Agenda 47(A47) ke NGN
22.337991
1 Agenda 47(A47) ke COP
$59.48264025
1 Agenda 47(A47) ke ZAR
R.0.26966925
1 Agenda 47(A47) ke UAH
0.6529815
1 Agenda 47(A47) ke TZS
T.Sh.38.144925
1 Agenda 47(A47) ke VES
Bs3.524175
1 Agenda 47(A47) ke CLP
$14.640075
1 Agenda 47(A47) ke PKR
Rs4.387986
1 Agenda 47(A47) ke KZT
8.16661575
1 Agenda 47(A47) ke THB
฿0.5026995
1 Agenda 47(A47) ke TWD
NT$0.4809645
1 Agenda 47(A47) ke AED
د.إ0.05697675
1 Agenda 47(A47) ke CHF
Fr0.01242
1 Agenda 47(A47) ke HKD
HK$0.12062925
1 Agenda 47(A47) ke AMD
֏5.93676
1 Agenda 47(A47) ke MAD
.د.م0.1443825
1 Agenda 47(A47) ke MXN
$0.28829925
1 Agenda 47(A47) ke SAR
ريال0.05821875
1 Agenda 47(A47) ke ETB
Br2.38914225
1 Agenda 47(A47) ke KES
KSh2.0048985
1 Agenda 47(A47) ke JOD
د.أ0.011007225
1 Agenda 47(A47) ke PLN
0.057132
1 Agenda 47(A47) ke RON
лв0.06831
1 Agenda 47(A47) ke SEK
kr0.14857425
1 Agenda 47(A47) ke BGN
лв0.02623725
1 Agenda 47(A47) ke HUF
Ft5.1974595
1 Agenda 47(A47) ke CZK
0.32742225
1 Agenda 47(A47) ke KWD
د.ك0.00475065
1 Agenda 47(A47) ke ILS
0.05076675
1 Agenda 47(A47) ke BOB
Bs0.1071225
1 Agenda 47(A47) ke AZN
0.0263925
1 Agenda 47(A47) ke TJS
SM0.1431405
1 Agenda 47(A47) ke GEL
0.04207275
1 Agenda 47(A47) ke AOA
Kz14.23005975
1 Agenda 47(A47) ke BHD
.د.ب0.005852925
1 Agenda 47(A47) ke BMD
$0.015525
1 Agenda 47(A47) ke DKK
kr0.10044675
1 Agenda 47(A47) ke HNL
L0.4089285
1 Agenda 47(A47) ke MUR
0.7132185
1 Agenda 47(A47) ke NAD
$0.26966925
1 Agenda 47(A47) ke NOK
kr0.15819975
1 Agenda 47(A47) ke NZD
$0.02747925
1 Agenda 47(A47) ke PAB
B/.0.015525
1 Agenda 47(A47) ke PGK
K0.065205
1 Agenda 47(A47) ke QAR
ر.ق0.056511
1 Agenda 47(A47) ke RSD
дин.1.5770295
1 Agenda 47(A47) ke UZS
soʻm187.04814975
1 Agenda 47(A47) ke ALL
L1.30177125
1 Agenda 47(A47) ke ANG
ƒ0.02778975
1 Agenda 47(A47) ke AWG
ƒ0.027945
1 Agenda 47(A47) ke BBD
$0.03105
1 Agenda 47(A47) ke BAM
KM0.02623725
1 Agenda 47(A47) ke BIF
Fr45.783225
1 Agenda 47(A47) ke BND
$0.0201825
1 Agenda 47(A47) ke BSD
$0.015525
1 Agenda 47(A47) ke JMD
$2.48943375
1 Agenda 47(A47) ke KHR
62.3493315
1 Agenda 47(A47) ke KMF
Fr6.5205
1 Agenda 47(A47) ke LAK
337.49999325
1 Agenda 47(A47) ke LKR
රු4.73310675
1 Agenda 47(A47) ke MDL
L0.263925
1 Agenda 47(A47) ke MGA
Ar69.9323625
1 Agenda 47(A47) ke MOP
P0.1242
1 Agenda 47(A47) ke MVR
0.239085
1 Agenda 47(A47) ke MWK
MK26.95310775
1 Agenda 47(A47) ke MZN
MT0.99282375
1 Agenda 47(A47) ke NPR
रु2.1998925
1 Agenda 47(A47) ke PYG
110.1033
1 Agenda 47(A47) ke RWF
Fr22.526775
1 Agenda 47(A47) ke SBD
$0.12777075
1 Agenda 47(A47) ke SCR
0.21735
1 Agenda 47(A47) ke SRD
$0.5977125
1 Agenda 47(A47) ke SVC
$0.1356885
1 Agenda 47(A47) ke SZL
L0.269514
1 Agenda 47(A47) ke TMT
m0.0543375
1 Agenda 47(A47) ke TND
د.ت0.045938475
1 Agenda 47(A47) ke TTD
$0.10510425
1 Agenda 47(A47) ke UGX
Sh54.2754
1 Agenda 47(A47) ke XAF
Fr8.8182
1 Agenda 47(A47) ke XCD
$0.0419175
1 Agenda 47(A47) ke XOF
Fr8.8182
1 Agenda 47(A47) ke XPF
Fr1.599075
1 Agenda 47(A47) ke BWP
P0.20881125
1 Agenda 47(A47) ke BZD
$0.03120525
1 Agenda 47(A47) ke CVE
$1.487916
1 Agenda 47(A47) ke DJF
Fr2.747925
1 Agenda 47(A47) ke DOP
$0.99841275
1 Agenda 47(A47) ke DZD
د.ج2.0253915
1 Agenda 47(A47) ke FJD
$0.035397
1 Agenda 47(A47) ke GNF
Fr134.989875
1 Agenda 47(A47) ke GTQ
Q0.1189215
1 Agenda 47(A47) ke GYD
$3.247209
1 Agenda 47(A47) ke ISK
kr1.95615

Sumber Daya Agenda 47

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Agenda 47, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Agenda 47
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Agenda 47

Berapa nilai Agenda 47 (A47) hari ini?
Harga live A47 dalam USD adalah 0.015525 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga A47 ke USD saat ini?
Harga A47 ke USD saat ini adalah $ 0.015525. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Agenda 47?
Kapitalisasi pasar A47 adalah $ 15.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar A47?
Suplai beredar A47 adalah 999.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) A47?
A47 mencapai harga ATH sebesar 0.04449119884159218 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) A47?
A47 mencapai harga ATL 0.000096002291123415 USD.
Berapa volume perdagangan A47?
Volume perdagangan 24 jam live A47 adalah $ 54.28K USD.
Akankah harga A47 naik lebih tinggi tahun ini?
A47 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga A47 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:22:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Agenda 47 (A47)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator A47 ke USD

Jumlah

A47
A47
USD
USD

1 A47 = 0.015525 USD

Perdagangkan A47

A47/USDT
$0.015527
$0.015527$0.015527
-7.10%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,452.56
$101,452.56$101,452.56

-0.54%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.35
$3,307.35$3,307.35

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.21
$156.21$156.21

+0.18%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0123
$1.0123$1.0123

+17.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,452.56
$101,452.56$101,452.56

-0.54%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.35
$3,307.35$3,307.35

+0.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2157
$2.2157$2.2157

-0.84%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.21
$156.21$156.21

+0.18%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0236
$1.0236$1.0236

+0.73%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0915
$0.0915$0.0915

+83.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011996
$0.011996$0.011996

+1,099.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009555
$0.009555$0.009555

+347.75%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.409
$4.409$4.409

+340.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0915
$0.0915$0.0915

+83.00%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001720
$0.001720$0.001720

+58.08%