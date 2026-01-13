Harga AbbVie Hari Ini

Harga live AbbVie (ABBVON) hari ini adalah $ 220.07, dengan perubahan 0.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ABBVON ke USD saat ini adalah $ 220.07 per ABBVON.

AbbVie saat ini berada di peringkat #3645 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 174.42, dengan suplai yang beredar 0.79 ABBVON. Selama 24 jam terakhir, ABBVON diperdagangkan antara $ 218.45 (low) dan $ 222.54 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 228.46669807018003, sementara all-time low aset ini adalah $ 219.25659656888016.

Dalam kinerja jangka pendek, ABBVON bergerak +0.13% dalam satu jam terakhir dan +22.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 688.34K.

Informasi Pasar AbbVie (ABBVON)

Peringkat No.3645 Kapitalisasi Pasar $ 174.42$ 174.42 $ 174.42 Volume (24 Jam) $ 688.34K$ 688.34K $ 688.34K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 174.42$ 174.42 $ 174.42 Suplai Peredaran 0.79 0.79 0.79 Total Suplai 0.79257163 0.79257163 0.79257163 Blockchain Publik ETH

