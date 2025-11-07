BursaDEX+
Harga live Aeternity hari ini adalah 0.005399 USD. Lacak informasi harga aktual AE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Aeternity(AE)

Harga Live 1 AE ke USD:

$0.005395
$0.005395$0.005395
+12.70%1D
USD
Grafik Harga Live Aeternity (AE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:15:41 (UTC+8)

Informasi Harga Aeternity (AE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004547
$ 0.004547$ 0.004547
Low 24 Jam
$ 0.005755
$ 0.005755$ 0.005755
High 24 Jam

$ 0.004547
$ 0.004547$ 0.004547

$ 0.005755
$ 0.005755$ 0.005755

$ 5.855889797210693
$ 5.855889797210693$ 5.855889797210693

$ 0.003244678797253265
$ 0.003244678797253265$ 0.003244678797253265

0.00%

+12.70%

+3.88%

+3.88%

Harga aktual Aeternity (AE) adalah $ 0.005399. Selama 24 jam terakhir, AE diperdagangkan antara low $ 0.004547 dan high $ 0.005755, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAE adalah $ 5.855889797210693, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003244678797253265.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AE telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +12.70% selama 24 jam, dan +3.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aeternity (AE)

No.1757

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 54.82K
$ 54.82K$ 54.82K

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

385.11M
385.11M 385.11M

536,306,702
536,306,702 536,306,702

396,262,883.69932
396,262,883.69932 396,262,883.69932

71.80%

2016-12-26 00:00:00

$ 0.284
$ 0.284$ 0.284

AE

Kapitalisasi Pasar Aeternity saat ini adalah $ 2.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.82K. Suplai beredar AE adalah 385.11M, dan total suplainya sebesar 396262883.69932. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.90M.

Riwayat Harga Aeternity (AE) USD

Pantau perubahan harga Aeternity untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00060795+12.70%
30 Days$ +0.000162+3.09%
60 Hari$ +0.001213+28.97%
90 Hari$ +0.000728+15.58%
Perubahan Harga Aeternity Hari Ini

Hari ini, AE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00060795 (+12.70%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aeternity 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000162 (+3.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aeternity 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AE terlihat mengalami perubahan $ +0.001213 (+28.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aeternity 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000728 (+15.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aeternity (AE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aeternity sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aeternity (AE)

Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds.

Aeternity tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aeternity Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aeternity di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aeternity dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aeternity (USD)

Berapa nilai Aeternity (AE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aeternity (AE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aeternity.

Cek prediksi harga Aeternity sekarang!

Tokenomi Aeternity (AE)

Memahami tokenomi Aeternity (AE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AE sekarang!

Cara membeli Aeternity (AE)

Ingin mengetahui cara membeli Aeternity? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aeternity di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AE ke Mata Uang Lokal

1 Aeternity(AE) ke VND
142.074685
1 Aeternity(AE) ke AUD
A$0.00831446
1 Aeternity(AE) ke GBP
0.00410324
1 Aeternity(AE) ke EUR
0.00464314
1 Aeternity(AE) ke USD
$0.005399
1 Aeternity(AE) ke MYR
RM0.02256782
1 Aeternity(AE) ke TRY
0.22778381
1 Aeternity(AE) ke JPY
¥0.820648
1 Aeternity(AE) ke ARS
ARS$7.83594663
1 Aeternity(AE) ke RUB
0.43861476
1 Aeternity(AE) ke INR
0.47872933
1 Aeternity(AE) ke IDR
Rp89.98329734
1 Aeternity(AE) ke PHP
0.31816307
1 Aeternity(AE) ke EGP
￡E.0.2553727
1 Aeternity(AE) ke BRL
R$0.02888465
1 Aeternity(AE) ke CAD
C$0.00761259
1 Aeternity(AE) ke BDT
0.65873199
1 Aeternity(AE) ke NGN
7.76829716
1 Aeternity(AE) ke COP
$20.68578259
1 Aeternity(AE) ke ZAR
R.0.09378063
1 Aeternity(AE) ke UAH
0.22708194
1 Aeternity(AE) ke TZS
T.Sh.13.265343
1 Aeternity(AE) ke VES
Bs1.225573
1 Aeternity(AE) ke CLP
$5.091257
1 Aeternity(AE) ke PKR
Rs1.52597336
1 Aeternity(AE) ke KZT
2.84003597
1 Aeternity(AE) ke THB
฿0.1749276
1 Aeternity(AE) ke TWD
NT$0.16731501
1 Aeternity(AE) ke AED
د.إ0.01981433
1 Aeternity(AE) ke CHF
Fr0.0043192
1 Aeternity(AE) ke HKD
HK$0.04195023
1 Aeternity(AE) ke AMD
֏2.0645776
1 Aeternity(AE) ke MAD
.د.م0.0502107
1 Aeternity(AE) ke MXN
$0.10025943
1 Aeternity(AE) ke SAR
ريال0.02024625
1 Aeternity(AE) ke ETB
Br0.83085211
1 Aeternity(AE) ke KES
KSh0.69733484
1 Aeternity(AE) ke JOD
د.أ0.003827891
1 Aeternity(AE) ke PLN
0.01986832
1 Aeternity(AE) ke RON
лв0.0237556
1 Aeternity(AE) ke SEK
kr0.05166843
1 Aeternity(AE) ke BGN
лв0.00912431
1 Aeternity(AE) ke HUF
Ft1.80564156
1 Aeternity(AE) ke CZK
0.11375693
1 Aeternity(AE) ke KWD
د.ك0.001652094
1 Aeternity(AE) ke ILS
0.01765473
1 Aeternity(AE) ke BOB
Bs0.0372531
1 Aeternity(AE) ke AZN
0.0091783
1 Aeternity(AE) ke TJS
SM0.04977878
1 Aeternity(AE) ke GEL
0.01463129
1 Aeternity(AE) ke AOA
Kz4.94866941
1 Aeternity(AE) ke BHD
.د.ب0.002030024
1 Aeternity(AE) ke BMD
$0.005399
1 Aeternity(AE) ke DKK
kr0.03487754
1 Aeternity(AE) ke HNL
L0.14220966
1 Aeternity(AE) ke MUR
0.248354
1 Aeternity(AE) ke NAD
$0.09378063
1 Aeternity(AE) ke NOK
kr0.05501581
1 Aeternity(AE) ke NZD
$0.00955623
1 Aeternity(AE) ke PAB
B/.0.005399
1 Aeternity(AE) ke PGK
K0.0226758
1 Aeternity(AE) ke QAR
ر.ق0.01965236
1 Aeternity(AE) ke RSD
дин.0.54810648
1 Aeternity(AE) ke UZS
soʻm65.04817781
1 Aeternity(AE) ke ALL
L0.45270615
1 Aeternity(AE) ke ANG
ƒ0.00966421
1 Aeternity(AE) ke AWG
ƒ0.0097182
1 Aeternity(AE) ke BBD
$0.010798
1 Aeternity(AE) ke BAM
KM0.00912431
1 Aeternity(AE) ke BIF
Fr15.921651
1 Aeternity(AE) ke BND
$0.0070187
1 Aeternity(AE) ke BSD
$0.005399
1 Aeternity(AE) ke JMD
$0.86572965
1 Aeternity(AE) ke KHR
21.68270794
1 Aeternity(AE) ke KMF
Fr2.26758
1 Aeternity(AE) ke LAK
117.36956287
1 Aeternity(AE) ke LKR
රු1.64599313
1 Aeternity(AE) ke MDL
L0.091783
1 Aeternity(AE) ke MGA
Ar24.3197955
1 Aeternity(AE) ke MOP
P0.043192
1 Aeternity(AE) ke MVR
0.0831446
1 Aeternity(AE) ke MWK
MK9.37325789
1 Aeternity(AE) ke MZN
MT0.34526605
1 Aeternity(AE) ke NPR
रु0.7650383
1 Aeternity(AE) ke PYG
38.289708
1 Aeternity(AE) ke RWF
Fr7.833949
1 Aeternity(AE) ke SBD
$0.04443377
1 Aeternity(AE) ke SCR
0.07790757
1 Aeternity(AE) ke SRD
$0.2078615
1 Aeternity(AE) ke SVC
$0.04718726
1 Aeternity(AE) ke SZL
L0.09372664
1 Aeternity(AE) ke TMT
m0.0188965
1 Aeternity(AE) ke TND
د.ت0.015975641
1 Aeternity(AE) ke TTD
$0.03655123
1 Aeternity(AE) ke UGX
Sh18.874904
1 Aeternity(AE) ke XAF
Fr3.066632
1 Aeternity(AE) ke XCD
$0.0145773
1 Aeternity(AE) ke XOF
Fr3.066632
1 Aeternity(AE) ke XPF
Fr0.556097
1 Aeternity(AE) ke BWP
P0.07261655
1 Aeternity(AE) ke BZD
$0.01085199
1 Aeternity(AE) ke CVE
$0.51744016
1 Aeternity(AE) ke DJF
Fr0.955623
1 Aeternity(AE) ke DOP
$0.34720969
1 Aeternity(AE) ke DZD
د.ج0.70489344
1 Aeternity(AE) ke FJD
$0.01230972
1 Aeternity(AE) ke GNF
Fr46.944305
1 Aeternity(AE) ke GTQ
Q0.04135634
1 Aeternity(AE) ke GYD
$1.12925484
1 Aeternity(AE) ke ISK
kr0.680274

Sumber Daya Aeternity

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aeternity, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Aeternity
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aeternity

Berapa nilai Aeternity (AE) hari ini?
Harga live AE dalam USD adalah 0.005399 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AE ke USD saat ini?
Harga AE ke USD saat ini adalah $ 0.005399. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aeternity?
Kapitalisasi pasar AE adalah $ 2.08M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AE?
Suplai beredar AE adalah 385.11M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AE?
AE mencapai harga ATH sebesar 5.855889797210693 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AE?
AE mencapai harga ATL 0.003244678797253265 USD.
Berapa volume perdagangan AE?
Volume perdagangan 24 jam live AE adalah $ 54.82K USD.
Akankah harga AE naik lebih tinggi tahun ini?
AE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:15:41 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 AE = 0.005399 USD

