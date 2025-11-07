Apa yang dimaksud dengan Aeternity (AE)

Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity's underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds.

Prediksi Harga Aeternity (USD)

Berapa nilai Aeternity (AE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aeternity (AE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aeternity.

Tokenomi Aeternity (AE)

Memahami tokenomi Aeternity (AE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AE sekarang!

Cara membeli Aeternity (AE)

AE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Aeternity

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aeternity, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aeternity Berapa nilai Aeternity (AE) hari ini? Harga live AE dalam USD adalah 0.005399 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AE ke USD saat ini? $ 0.005399 . Cobalah Harga AE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Aeternity? Kapitalisasi pasar AE adalah $ 2.08M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AE? Suplai beredar AE adalah 385.11M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AE? AE mencapai harga ATH sebesar 5.855889797210693 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AE? AE mencapai harga ATL 0.003244678797253265 USD . Berapa volume perdagangan AE? Volume perdagangan 24 jam live AE adalah $ 54.82K USD . Akankah harga AE naik lebih tinggi tahun ini? AE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Aeternity (AE)

