Harga live AERGO hari ini adalah 0.06689 USD. Lacak informasi harga aktual AERGO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AERGO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AERGO

Info Harga AERGO

Penjelasan AERGO

Whitepaper AERGO

Situs Web Resmi AERGO

Tokenomi AERGO

Prakiraan Harga AERGO

Riwayat AERGO

Panduan Membeli AERGO

Konverter AERGO ke Mata Uang Fiat

Spot AERGO

Futures USDT-M AERGO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AERGO

Harga AERGO(AERGO)

Harga Live 1 AERGO ke USD:

$0.06689
$0.06689$0.06689
+1.13%1D
USD
Grafik Harga Live AERGO (AERGO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:58 (UTC+8)

Informasi Harga AERGO (AERGO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06511
$ 0.06511$ 0.06511
Low 24 Jam
$ 0.0694
$ 0.0694$ 0.0694
High 24 Jam

$ 0.06511
$ 0.06511$ 0.06511

$ 0.0694
$ 0.0694$ 0.0694

$ 0.6970735396414783
$ 0.6970735396414783$ 0.6970735396414783

$ 0.0161023174991
$ 0.0161023174991$ 0.0161023174991

-1.07%

+1.13%

-5.83%

-5.83%

Harga aktual AERGO (AERGO) adalah $ 0.06689. Selama 24 jam terakhir, AERGO diperdagangkan antara low $ 0.06511 dan high $ 0.0694, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAERGO adalah $ 0.6970735396414783, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0161023174991.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AERGO telah berubah sebesar -1.07% selama 1 jam terakhir, +1.13% selama 24 jam, dan -5.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AERGO (AERGO)

No.628

$ 32.78M
$ 32.78M$ 32.78M

$ 57.64K
$ 57.64K$ 57.64K

$ 33.45M
$ 33.45M$ 33.45M

490.00M
490.00M 490.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

97.99%

2018-12-18 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar AERGO saat ini adalah $ 32.78M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.64K. Suplai beredar AERGO adalah 490.00M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.45M.

Riwayat Harga AERGO (AERGO) USD

Pantau perubahan harga AERGO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007474+1.13%
30 Days$ -0.03021-31.12%
60 Hari$ -0.04074-37.86%
90 Hari$ -0.05192-43.71%
Perubahan Harga AERGO Hari Ini

Hari ini, AERGO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0007474 (+1.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AERGO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03021 (-31.12%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AERGO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AERGO terlihat mengalami perubahan $ -0.04074 (-37.86%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AERGO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05192 (-43.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AERGO (AERGO)?

Lihat halaman Riwayat Harga AERGO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AERGO (AERGO)

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

AERGO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AERGO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AERGO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AERGO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AERGO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AERGO (USD)

Berapa nilai AERGO (AERGO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AERGO (AERGO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AERGO.

Cek prediksi harga AERGO sekarang!

Tokenomi AERGO (AERGO)

Memahami tokenomi AERGO (AERGO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AERGO sekarang!

Cara membeli AERGO (AERGO)

Ingin mengetahui cara membeli AERGO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AERGO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AERGO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya AERGO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AERGO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AERGO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AERGO

Berapa nilai AERGO (AERGO) hari ini?
Harga live AERGO dalam USD adalah 0.06689 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AERGO ke USD saat ini?
Harga AERGO ke USD saat ini adalah $ 0.06689. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AERGO?
Kapitalisasi pasar AERGO adalah $ 32.78M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AERGO?
Suplai beredar AERGO adalah 490.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AERGO?
AERGO mencapai harga ATH sebesar 0.6970735396414783 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AERGO?
AERGO mencapai harga ATL 0.0161023174991 USD.
Berapa volume perdagangan AERGO?
Volume perdagangan 24 jam live AERGO adalah $ 57.64K USD.
Akankah harga AERGO naik lebih tinggi tahun ini?
AERGO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AERGO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AERGO (AERGO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AERGO ke USD

Jumlah

AERGO
AERGO
USD
USD

1 AERGO = 0.06689 USD

Perdagangkan AERGO

AERGO/USDT
$0.06689
$0.06689$0.06689
+1.25%
AERGO/USDC
$0.06689
$0.06689$0.06689
+1.19%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

