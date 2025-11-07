Apa yang dimaksud dengan Aevo (AEVO)

Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack. Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack.

Prediksi Harga Aevo (USD)

Berapa nilai Aevo (AEVO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aevo (AEVO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aevo.

Tokenomi Aevo (AEVO)

Memahami tokenomi Aevo (AEVO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AEVO sekarang!

Cara membeli Aevo (AEVO)

AEVO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Aevo

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aevo, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aevo Berapa nilai Aevo (AEVO) hari ini? Harga live AEVO dalam USD adalah 0.05245 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AEVO ke USD saat ini? $ 0.05245 . Cobalah Harga AEVO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Aevo? Kapitalisasi pasar AEVO adalah $ 48.02M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AEVO? Suplai beredar AEVO adalah 915.48M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AEVO? AEVO mencapai harga ATH sebesar 3.864534887652758 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AEVO? AEVO mencapai harga ATL 0.020847151689532897 USD . Berapa volume perdagangan AEVO? Volume perdagangan 24 jam live AEVO adalah $ 600.07K USD . Akankah harga AEVO naik lebih tinggi tahun ini? AEVO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AEVO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Aevo (AEVO)

11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

