Harga US Aggregate Bond Hari Ini

Harga live US Aggregate Bond (AGGON) hari ini adalah $ 101.77, dengan perubahan 13.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AGGON ke USD saat ini adalah $ 101.77 per AGGON.

US Aggregate Bond saat ini berada di peringkat #897 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14.39M, dengan suplai yang beredar 141.40K AGGON. Selama 24 jam terakhir, AGGON diperdagangkan antara $ 90 (low) dan $ 101.99 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 106.13664911094205, sementara all-time low aset ini adalah $ 98.11761809576353.

Dalam kinerja jangka pendek, AGGON bergerak -0.05% dalam satu jam terakhir dan +13.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 31.90K.

Informasi Pasar US Aggregate Bond (AGGON)

Peringkat No.897 Kapitalisasi Pasar $ 14.39M$ 14.39M $ 14.39M Volume (24 Jam) $ 31.90K$ 31.90K $ 31.90K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.39M$ 14.39M $ 14.39M Suplai Peredaran 141.40K 141.40K 141.40K Total Suplai 141,402.22118356 141,402.22118356 141,402.22118356 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar US Aggregate Bond saat ini adalah $ 14.39M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 31.90K. Suplai beredar AGGON adalah 141.40K, dan total suplainya sebesar 141402.22118356. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.39M.