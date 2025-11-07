BursaDEX+
Harga live Agro Global Token V2 hari ini adalah 0.0003506 USD. Lacak informasi harga aktual AGRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AGRO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AGRO

Info Harga AGRO

Penjelasan AGRO

Whitepaper AGRO

Situs Web Resmi AGRO

Tokenomi AGRO

Prakiraan Harga AGRO

Riwayat AGRO

Panduan Membeli AGRO

Konverter AGRO ke Mata Uang Fiat

Spot AGRO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Agro Global Token V2

Harga Agro Global Token V2(AGRO)

Harga Live 1 AGRO ke USD:

$0.0003506
+3.05%1D
USD
Grafik Harga Live Agro Global Token V2 (AGRO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:16:03 (UTC+8)

Informasi Harga Agro Global Token V2 (AGRO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003319
Low 24 Jam
$ 0.0003599
High 24 Jam

$ 0.0003319
$ 0.0003599
$ 0.001761875640261186
$ 0.000118143063261035
+0.66%

+3.05%

-0.46%

-0.46%

Harga aktual Agro Global Token V2 (AGRO) adalah $ 0.0003506. Selama 24 jam terakhir, AGRO diperdagangkan antara low $ 0.0003319 dan high $ 0.0003599, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAGRO adalah $ 0.001761875640261186, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000118143063261035.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AGRO telah berubah sebesar +0.66% selama 1 jam terakhir, +3.05% selama 24 jam, dan -0.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Agro Global Token V2 (AGRO)

No.6887

$ 0.00
$ 245.49K
$ 33.31M
0.00
95,000,000,000
95,000,000,000
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Agro Global Token V2 saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 245.49K. Suplai beredar AGRO adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 95000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.31M.

Riwayat Harga Agro Global Token V2 (AGRO) USD

Pantau perubahan harga Agro Global Token V2 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000010377+3.05%
30 Days$ +0.0000797+29.42%
60 Hari$ +0.0002169+162.22%
90 Hari$ +0.0001175+50.40%
Perubahan Harga Agro Global Token V2 Hari Ini

Hari ini, AGRO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000010377 (+3.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Agro Global Token V2 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0000797 (+29.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Agro Global Token V2 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AGRO terlihat mengalami perubahan $ +0.0002169 (+162.22%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Agro Global Token V2 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0001175 (+50.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Agro Global Token V2 (AGRO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Agro Global Token V2 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Agro Global Token V2 (AGRO)

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Agro Global Token V2 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Agro Global Token V2 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AGRO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Agro Global Token V2 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Agro Global Token V2 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Agro Global Token V2 (USD)

Berapa nilai Agro Global Token V2 (AGRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Agro Global Token V2 (AGRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Agro Global Token V2.

Cek prediksi harga Agro Global Token V2 sekarang!

Tokenomi Agro Global Token V2 (AGRO)

Memahami tokenomi Agro Global Token V2 (AGRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AGRO sekarang!

Cara membeli Agro Global Token V2 (AGRO)

Ingin mengetahui cara membeli Agro Global Token V2? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Agro Global Token V2 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AGRO ke Mata Uang Lokal

1 Agro Global Token V2(AGRO) ke VND
9.226039
A$0.000539924
0.000266456
0.000301516
$0.0003506
RM0.001465508
0.014791814
¥0.0532912
ARS$0.508850322
0.028482744
0.031087702
Rp5.843330996
0.020660858
￡E.0.01658338
R$0.00187571
C$0.000494346
0.042776706
0.504457304
$1.343292346
R.0.006089922
0.014746236
T.Sh.0.8614242
Bs0.0795862
$0.3306158
Rs0.099093584
0.184426118
฿0.01135944
NT$0.010865094
د.إ0.001286702
Fr0.00028048
HK$0.002724162
֏0.13406944
.د.م0.00326058
$0.006510642
ريال0.00131475
Br0.053953834
KSh0.045283496
د.أ0.0002485754
0.001290208
лв0.00154264
kr0.003355242
лв0.000592514
Ft0.117254664
0.007387142
د.ك0.0001072836
0.001146462
Bs0.00241914
0.00059602
SM0.003232532
0.000950126
Kz0.321356454
.د.ب0.0001318256
$0.0003506
kr0.002264876
L0.009234804
0.0161276
$0.006089922
kr0.003572614
$0.000620562
B/.0.0003506
K0.00147252
ر.ق0.001276184
дин.0.035592912
soʻm4.224095414
L0.02939781
ƒ0.000627574
ƒ0.00063108
$0.0007012
KM0.000592514
Fr1.0339194
$0.00045578
$0.0003506
$0.05621871
1.408030636
Fr0.147252
7.621738978
රු0.106887422
L0.0059602
Ar1.5792777
P0.0028048
0.00539924
MK0.608680166
MT0.02242087
रु0.04968002
2.4864552
Fr0.5087206
$0.002885438
0.005059158
$0.0134981
$0.003064244
L0.006086416
m0.0012271
د.ت0.0010374254
$0.002373562
Sh1.2256976
Fr0.1991408
$0.00094662
Fr0.1991408
Fr0.0361118
P0.00471557
$0.000704706
$0.033601504
Fr0.0620562
$0.022547086
د.ج0.045774336
$0.000799368
Fr3.048467
Q0.002685596
$0.073331496
kr0.0441756

Sumber Daya Agro Global Token V2

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Agro Global Token V2, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Agro Global Token V2
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Agro Global Token V2

Berapa nilai Agro Global Token V2 (AGRO) hari ini?
Harga live AGRO dalam USD adalah 0.0003506 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AGRO ke USD saat ini?
Harga AGRO ke USD saat ini adalah $ 0.0003506. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Agro Global Token V2?
Kapitalisasi pasar AGRO adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AGRO?
Suplai beredar AGRO adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AGRO?
AGRO mencapai harga ATH sebesar 0.001761875640261186 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AGRO?
AGRO mencapai harga ATL 0.000118143063261035 USD.
Berapa volume perdagangan AGRO?
Volume perdagangan 24 jam live AGRO adalah $ 245.49K USD.
Akankah harga AGRO naik lebih tinggi tahun ini?
AGRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AGRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Agro Global Token V2 (AGRO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

