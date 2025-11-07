BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Alaya AI hari ini adalah 0.003495 USD. Lacak informasi harga aktual AGT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AGT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Alaya AI hari ini adalah 0.003495 USD. Lacak informasi harga aktual AGT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AGT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AGT

Info Harga AGT

Penjelasan AGT

Whitepaper AGT

Situs Web Resmi AGT

Tokenomi AGT

Prakiraan Harga AGT

Riwayat AGT

Panduan Membeli AGT

Konverter AGT ke Mata Uang Fiat

Spot AGT

Futures USDT-M AGT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Alaya AI

Harga Alaya AI(AGT)

Harga Live 1 AGT ke USD:

$0.003493
$0.003493$0.003493
+0.51%1D
USD
Grafik Harga Live Alaya AI (AGT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:06:54 (UTC+8)

Informasi Harga Alaya AI (AGT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003396
$ 0.003396$ 0.003396
Low 24 Jam
$ 0.003733
$ 0.003733$ 0.003733
High 24 Jam

$ 0.003396
$ 0.003396$ 0.003396

$ 0.003733
$ 0.003733$ 0.003733

$ 0.037527642405048224
$ 0.037527642405048224$ 0.037527642405048224

$ 0.002006245935917657
$ 0.002006245935917657$ 0.002006245935917657

-4.54%

+0.51%

-12.52%

-12.52%

Harga aktual Alaya AI (AGT) adalah $ 0.003495. Selama 24 jam terakhir, AGT diperdagangkan antara low $ 0.003396 dan high $ 0.003733, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAGT adalah $ 0.037527642405048224, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002006245935917657.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AGT telah berubah sebesar -4.54% selama 1 jam terakhir, +0.51% selama 24 jam, dan -12.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Alaya AI (AGT)

No.1280

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

$ 106.76K
$ 106.76K$ 106.76K

$ 17.48M
$ 17.48M$ 17.48M

1.80B
1.80B 1.80B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

36.07%

BSC

Kapitalisasi Pasar Alaya AI saat ini adalah $ 6.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 106.76K. Suplai beredar AGT adalah 1.80B, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.48M.

Riwayat Harga Alaya AI (AGT) USD

Pantau perubahan harga Alaya AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001772+0.51%
30 Days$ -0.002287-39.56%
60 Hari$ -0.00211-37.65%
90 Hari$ -0.00305-46.61%
Perubahan Harga Alaya AI Hari Ini

Hari ini, AGT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001772 (+0.51%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Alaya AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002287 (-39.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Alaya AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AGT terlihat mengalami perubahan $ -0.00211 (-37.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Alaya AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00305 (-46.61%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Alaya AI (AGT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Alaya AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Alaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Alaya AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Alaya AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AGT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Alaya AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Alaya AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Alaya AI (USD)

Berapa nilai Alaya AI (AGT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Alaya AI (AGT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alaya AI.

Cek prediksi harga Alaya AI sekarang!

Tokenomi Alaya AI (AGT)

Memahami tokenomi Alaya AI (AGT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AGT sekarang!

Cara membeli Alaya AI (AGT)

Ingin mengetahui cara membeli Alaya AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Alaya AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AGT ke Mata Uang Lokal

1 Alaya AI(AGT) ke VND
91.970925
1 Alaya AI(AGT) ke AUD
A$0.0053823
1 Alaya AI(AGT) ke GBP
0.0026562
1 Alaya AI(AGT) ke EUR
0.0030057
1 Alaya AI(AGT) ke USD
$0.003495
1 Alaya AI(AGT) ke MYR
RM0.0146091
1 Alaya AI(AGT) ke TRY
0.14745405
1 Alaya AI(AGT) ke JPY
¥0.53124
1 Alaya AI(AGT) ke ARS
ARS$5.07253815
1 Alaya AI(AGT) ke RUB
0.2839338
1 Alaya AI(AGT) ke INR
0.30990165
1 Alaya AI(AGT) ke IDR
Rp58.2499767
1 Alaya AI(AGT) ke PHP
0.2062749
1 Alaya AI(AGT) ke EGP
￡E.0.1653135
1 Alaya AI(AGT) ke BRL
R$0.01869825
1 Alaya AI(AGT) ke CAD
C$0.00492795
1 Alaya AI(AGT) ke BDT
0.42642495
1 Alaya AI(AGT) ke NGN
5.0287458
1 Alaya AI(AGT) ke COP
$13.39077795
1 Alaya AI(AGT) ke ZAR
R.0.0607431
1 Alaya AI(AGT) ke UAH
0.1469997
1 Alaya AI(AGT) ke TZS
T.Sh.8.587215
1 Alaya AI(AGT) ke VES
Bs0.793365
1 Alaya AI(AGT) ke CLP
$3.295785
1 Alaya AI(AGT) ke PKR
Rs0.9878268
1 Alaya AI(AGT) ke KZT
1.83847485
1 Alaya AI(AGT) ke THB
฿0.11320305
1 Alaya AI(AGT) ke TWD
NT$0.10831005
1 Alaya AI(AGT) ke AED
د.إ0.01282665
1 Alaya AI(AGT) ke CHF
Fr0.002796
1 Alaya AI(AGT) ke HKD
HK$0.02715615
1 Alaya AI(AGT) ke AMD
֏1.336488
1 Alaya AI(AGT) ke MAD
.د.م0.0325035
1 Alaya AI(AGT) ke MXN
$0.0649371
1 Alaya AI(AGT) ke SAR
ريال0.01310625
1 Alaya AI(AGT) ke ETB
Br0.53784555
1 Alaya AI(AGT) ke KES
KSh0.4514142
1 Alaya AI(AGT) ke JOD
د.أ0.002477955
1 Alaya AI(AGT) ke PLN
0.0128616
1 Alaya AI(AGT) ke RON
лв0.015378
1 Alaya AI(AGT) ke SEK
kr0.03344715
1 Alaya AI(AGT) ke BGN
лв0.00590655
1 Alaya AI(AGT) ke HUF
Ft1.1680989
1 Alaya AI(AGT) ke CZK
0.07363965
1 Alaya AI(AGT) ke KWD
د.ك0.00106947
1 Alaya AI(AGT) ke ILS
0.01142865
1 Alaya AI(AGT) ke BOB
Bs0.0241155
1 Alaya AI(AGT) ke AZN
0.0059415
1 Alaya AI(AGT) ke TJS
SM0.0322239
1 Alaya AI(AGT) ke GEL
0.00947145
1 Alaya AI(AGT) ke AOA
Kz3.20348205
1 Alaya AI(AGT) ke BHD
.د.ب0.00131412
1 Alaya AI(AGT) ke BMD
$0.003495
1 Alaya AI(AGT) ke DKK
kr0.0225777
1 Alaya AI(AGT) ke HNL
L0.0920583
1 Alaya AI(AGT) ke MUR
0.16077
1 Alaya AI(AGT) ke NAD
$0.06070815
1 Alaya AI(AGT) ke NOK
kr0.035649
1 Alaya AI(AGT) ke NZD
$0.00618615
1 Alaya AI(AGT) ke PAB
B/.0.003495
1 Alaya AI(AGT) ke PGK
K0.014679
1 Alaya AI(AGT) ke QAR
ر.ق0.0127218
1 Alaya AI(AGT) ke RSD
дин.0.3547425
1 Alaya AI(AGT) ke UZS
soʻm42.10842405
1 Alaya AI(AGT) ke ALL
L0.29305575
1 Alaya AI(AGT) ke ANG
ƒ0.00625605
1 Alaya AI(AGT) ke AWG
ƒ0.006291
1 Alaya AI(AGT) ke BBD
$0.00699
1 Alaya AI(AGT) ke BAM
KM0.00590655
1 Alaya AI(AGT) ke BIF
Fr10.306755
1 Alaya AI(AGT) ke BND
$0.0045435
1 Alaya AI(AGT) ke BSD
$0.003495
1 Alaya AI(AGT) ke JMD
$0.56042325
1 Alaya AI(AGT) ke KHR
14.0361297
1 Alaya AI(AGT) ke KMF
Fr1.4679
1 Alaya AI(AGT) ke LAK
75.97825935
1 Alaya AI(AGT) ke LKR
රු1.06552065
1 Alaya AI(AGT) ke MDL
L0.05979945
1 Alaya AI(AGT) ke MGA
Ar15.7432275
1 Alaya AI(AGT) ke MOP
P0.02796
1 Alaya AI(AGT) ke MVR
0.053823
1 Alaya AI(AGT) ke MWK
MK6.06770445
1 Alaya AI(AGT) ke MZN
MT0.22350525
1 Alaya AI(AGT) ke NPR
रु0.4952415
1 Alaya AI(AGT) ke PYG
24.78654
1 Alaya AI(AGT) ke RWF
Fr5.071245
1 Alaya AI(AGT) ke SBD
$0.02876385
1 Alaya AI(AGT) ke SCR
0.05259975
1 Alaya AI(AGT) ke SRD
$0.1345575
1 Alaya AI(AGT) ke SVC
$0.0305463
1 Alaya AI(AGT) ke SZL
L0.0606732
1 Alaya AI(AGT) ke TMT
m0.0122325
1 Alaya AI(AGT) ke TND
د.ت0.010341705
1 Alaya AI(AGT) ke TTD
$0.02366115
1 Alaya AI(AGT) ke UGX
Sh12.21852
1 Alaya AI(AGT) ke XAF
Fr1.98516
1 Alaya AI(AGT) ke XCD
$0.0094365
1 Alaya AI(AGT) ke XOF
Fr1.98516
1 Alaya AI(AGT) ke XPF
Fr0.359985
1 Alaya AI(AGT) ke BWP
P0.04700775
1 Alaya AI(AGT) ke BZD
$0.00702495
1 Alaya AI(AGT) ke CVE
$0.3349608
1 Alaya AI(AGT) ke DJF
Fr0.618615
1 Alaya AI(AGT) ke DOP
$0.22476345
1 Alaya AI(AGT) ke DZD
د.ج0.4563072
1 Alaya AI(AGT) ke FJD
$0.0079686
1 Alaya AI(AGT) ke GNF
Fr30.389025
1 Alaya AI(AGT) ke GTQ
Q0.0267717
1 Alaya AI(AGT) ke GYD
$0.7310142
1 Alaya AI(AGT) ke ISK
kr0.44037

Sumber Daya Alaya AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alaya AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Alaya AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Alaya AI

Berapa nilai Alaya AI (AGT) hari ini?
Harga live AGT dalam USD adalah 0.003495 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AGT ke USD saat ini?
Harga AGT ke USD saat ini adalah $ 0.003495. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Alaya AI?
Kapitalisasi pasar AGT adalah $ 6.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AGT?
Suplai beredar AGT adalah 1.80B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AGT?
AGT mencapai harga ATH sebesar 0.037527642405048224 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AGT?
AGT mencapai harga ATL 0.002006245935917657 USD.
Berapa volume perdagangan AGT?
Volume perdagangan 24 jam live AGT adalah $ 106.76K USD.
Akankah harga AGT naik lebih tinggi tahun ini?
AGT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AGT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:06:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Alaya AI (AGT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AGT ke USD

Jumlah

AGT
AGT
USD
USD

1 AGT = 0.003495 USD

Perdagangkan AGT

AGT/USDC
$0.003498
$0.003498$0.003498
+0.89%
AGT/USDT
$0.003493
$0.003493$0.003493
+0.57%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,325.22
$101,325.22$101,325.22

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.59
$3,307.59$3,307.59

+0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.96
$154.96$154.96

-0.61%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0858
$1.0858$1.0858

+26.55%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,325.22
$101,325.22$101,325.22

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,307.59
$3,307.59$3,307.59

+0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.96
$154.96$154.96

-0.61%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2089
$2.2089$2.2089

-1.14%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0102
$1.0102$1.0102

-0.58%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0424
$0.0424$0.0424

-15.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003928
$0.0003928$0.0003928

+161.86%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012829
$0.012829$0.012829

+1,182.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.955
$3.955$3.955

+295.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007500
$0.007500$0.007500

+251.45%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.002069
$0.002069$0.002069

+90.16%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002213
$0.0000002213$0.0000002213

+47.53%