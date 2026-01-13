Tokenomi AI BattleGround (AIBG)

Telusuri wawasan utama tentang AI BattleGround (AIBG), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:20:29 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga AI BattleGround (AIBG)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AI BattleGround (AIBG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 128.00K
$ 128.00K$ 128.00K
All-Time High:
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.000128
$ 0.000128$ 0.000128

Informasi AI BattleGround (AIBG)

AI BattleGround is the Colosseum for the AI generation. AIBG is the infrastructure piece the AI revolution has been missing. As generative tools democratize and content supply compounds, the platform provides the competitive layer where reputation crystallizes, signal emerges from noise, and capital flows to demonstrated merit. Creators use AIBG tokens to generate content and enter weekly tournaments. Communities vote on winners—either staking tokens on their picks or spending tokens directly to participate. Prize pools split between top creators and voters who backed them, creating aligned incentives where quality discovery becomes profitable. The platform architecting sustainable economics for AI creativity.

Situs Web Resmi:
https://aibattleground.ai
Whitepaper:
https://aibattleground-1.gitbook.io/aibattleground-docs/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x4a7f784f1c73929c5571d918f2655a1ddc3d2aa8

Tokenomi AI BattleGround (AIBG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi AI BattleGround (AIBG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AIBG yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AIBG yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AIBG, jelajahi harga live token AIBG!

