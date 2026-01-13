Tokenomi AI BattleGround (AIBG)
Tokenomi & Analisis Harga AI BattleGround (AIBG)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AI BattleGround (AIBG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi AI BattleGround (AIBG)
AI BattleGround is the Colosseum for the AI generation. AIBG is the infrastructure piece the AI revolution has been missing. As generative tools democratize and content supply compounds, the platform provides the competitive layer where reputation crystallizes, signal emerges from noise, and capital flows to demonstrated merit. Creators use AIBG tokens to generate content and enter weekly tournaments. Communities vote on winners—either staking tokens on their picks or spending tokens directly to participate. Prize pools split between top creators and voters who backed them, creating aligned incentives where quality discovery becomes profitable. The platform architecting sustainable economics for AI creativity.
Tokenomi AI BattleGround (AIBG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi AI BattleGround (AIBG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token AIBG yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token AIBG yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi AIBG, jelajahi harga live token AIBG!
Cara Membeli AIBG
Tertarik untuk menambahkan AI BattleGround (AIBG) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli AIBG, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga AI BattleGround (AIBG)
Menganalisis riwayat harga AIBG membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga AIBG
Ingin mengetahui arah AIBG? Halaman prediksi harga AIBG kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
