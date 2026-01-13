BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live AI BattleGround hari ini adalah 0.000128 USD. Kapitalisasi pasar AIBG adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual AIBG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live AI BattleGround hari ini adalah 0.000128 USD. Kapitalisasi pasar AIBG adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual AIBG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang AIBG

Info Harga AIBG

Penjelasan AIBG

Whitepaper AIBG

Situs Web Resmi AIBG

Tokenomi AIBG

Prakiraan Harga AIBG

Riwayat AIBG

Panduan Membeli AIBG

Konverter AIBG ke Mata Uang Fiat

Spot AIBG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AI BattleGround

Harga AI BattleGround(AIBG)

Harga Live 1 AIBG ke USD:

$0.000128
$0.000128$0.000128
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live AI BattleGround (AIBG)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:08:09 (UTC+8)

Harga AI BattleGround Hari Ini

Harga live AI BattleGround (AIBG) hari ini adalah $ 0.000128, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIBG ke USD saat ini adalah $ 0.000128 per AIBG.

AI BattleGround saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- AIBG. Selama 24 jam terakhir, AIBG diperdagangkan antara $ 0.00010671 (low) dan $ 0.000129 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, AIBG bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +12.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 13.26.

Informasi Pasar AI BattleGround (AIBG)

--
----

$ 13.26
$ 13.26$ 13.26

$ 128.00K
$ 128.00K$ 128.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar AI BattleGround saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 13.26. Suplai beredar AIBG adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 128.00K.

Riwayat Harga AI BattleGround USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00010671
$ 0.00010671$ 0.00010671
Low 24 Jam
$ 0.000129
$ 0.000129$ 0.000129
High 24 Jam

$ 0.00010671
$ 0.00010671$ 0.00010671

$ 0.000129
$ 0.000129$ 0.000129

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+12.24%

+12.24%

Riwayat Harga AI BattleGround (AIBG) USD

Pantau perubahan harga AI BattleGround untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ +0.00006079+90.44%
60 Hari$ -0.019872-99.36%
90 Hari$ -0.019872-99.36%
Perubahan Harga AI BattleGround Hari Ini

Hari ini, AIBG tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AI BattleGround 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00006079 (+90.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AI BattleGround 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AIBG terlihat mengalami perubahan $ -0.019872 (-99.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AI BattleGround 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.019872 (-99.36%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AI BattleGround (AIBG)?

Lihat halaman Riwayat Harga AI BattleGround sekarang.

Analisis AI untuk AI BattleGround

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk AI BattleGround, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga AI BattleGround?

Faktor-faktor harga AIBG meliputi: sentimen pasar terhadap token AI dan game, tren pasar kripto secara keseluruhan, volume perdagangan dan likuiditas, kemajuan pengembangan proyek, kemitraan dan kolaborasi, mekanisme tokenomics dan pasokan, adopsi oleh komunitas, lanskap persaingan di ruang game AI, berita regulasi yang memengaruhi sektor kripto/game, serta kondisi ekonomi secara luas yang memengaruhi aset berisiko.

Mengapa orang ingin tahu harga AI BattleGround hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga AI BattleGround (AIBG) hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, penentuan waktu pasar, dan perencanaan investasi. Harga real-time membantu para pedagang mengidentifikasi titik masuk/keluar, menilai laba/rugi, serta membuat keputusan beli/jual yang tepat.

Prediksi Harga untuk AI BattleGround

Prediksi Harga AI BattleGround (AIBG) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AIBG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga AI BattleGround (AIBG) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga AI BattleGround berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga AI BattleGround yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga AIBG pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga AI BattleGround.

Cara membeli & berinvestasi AI BattleGround di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan AI BattleGround? Pembelian AIBG dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli AI BattleGround. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian AI BattleGround (AIBG) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan AI BattleGround akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli AI BattleGround (AIBG)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan AI BattleGround

Dengan memiliki AI BattleGround, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli AI BattleGround (AIBG) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan AI BattleGround (AIBG)

AI BattleGround is the Colosseum for the AI generation. AIBG is the infrastructure piece the AI revolution has been missing. As generative tools democratize and content supply compounds, the platform provides the competitive layer where reputation crystallizes, signal emerges from noise, and capital flows to demonstrated merit. Creators use AIBG tokens to generate content and enter weekly tournaments. Communities vote on winners—either staking tokens on their picks or spending tokens directly to participate. Prize pools split between top creators and voters who backed them, creating aligned incentives where quality discovery becomes profitable. The platform architecting sustainable economics for AI creativity.

Sumber Daya AI BattleGround

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AI BattleGround, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AI BattleGround
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AI BattleGround

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:08:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AI BattleGround (AIBG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

AI BattleGround Berita Populer

Dampak Laporan CPI AS terhadap Pasar Mata Uang Kripto

Dampak Laporan CPI AS terhadap Pasar Mata Uang Kripto

January 13, 2026
CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

January 13, 2026
Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

January 13, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi AI BattleGround Selengkapnya

AIBG USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada AIBG dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures AIBG USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar AI BattleGround (AIBG) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume AI BattleGround secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AIBG/USDT
$0.000128
$0.000128$0.000128
0.00%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9995
$0.9995$0.9995

+5.21%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01894
$0.01894$0.01894

+89.40%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8151
$0.8151$0.8151

+171.70%

Ranger

Ranger

RNGR

$0.7303
$0.7303$0.7303

+26.37%

EPHYRA

EPHYRA

EPH

$0.08099
$0.08099$0.08099

-0.23%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$2.3562
$2.3562$2.3562

+1,079.27%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01894
$0.01894$0.01894

+89.40%

UCN

UCN

UCN

$940.15
$940.15$940.15

+33.58%

Dolomite

Dolomite

DOLO

$0.07235
$0.07235$0.07235

+32.75%

Nexsay

Nexsay

NEXSAY

$0.000000004347
$0.000000004347$0.000000004347

+27.40%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AIBG ke USD

Jumlah

AIBG
AIBG
USD
USD

1 AIBG = 0.000128 USD