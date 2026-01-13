Harga AI BattleGround Hari Ini

Harga live AI BattleGround (AIBG) hari ini adalah $ 0.000128, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AIBG ke USD saat ini adalah $ 0.000128 per AIBG.

AI BattleGround saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- AIBG. Selama 24 jam terakhir, AIBG diperdagangkan antara $ 0.00010671 (low) dan $ 0.000129 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, AIBG bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +12.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 13.26.

Informasi Pasar AI BattleGround (AIBG)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 13.26$ 13.26 $ 13.26 Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 128.00K$ 128.00K $ 128.00K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar AI BattleGround saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 13.26. Suplai beredar AIBG adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 128.00K.