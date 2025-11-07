BursaDEX+
Harga live Alchemist AI hari ini adalah 0.09804 USD. Lacak informasi harga aktual ALCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALCH dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Alchemist AI(ALCH)

Harga Live 1 ALCH ke USD:

$0.09813
$0.09813$0.09813
+4.22%1D
USD
Grafik Harga Live Alchemist AI (ALCH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:17:10 (UTC+8)

Informasi Harga Alchemist AI (ALCH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.09118
$ 0.09118$ 0.09118
Low 24 Jam
$ 0.09922
$ 0.09922$ 0.09922
High 24 Jam

$ 0.09118
$ 0.09118$ 0.09118

$ 0.09922
$ 0.09922$ 0.09922

$ 0.23717574498348756
$ 0.23717574498348756$ 0.23717574498348756

$ 0.00032770722617208
$ 0.00032770722617208$ 0.00032770722617208

+1.75%

+4.22%

+31.20%

+31.20%

Harga aktual Alchemist AI (ALCH) adalah $ 0.09804. Selama 24 jam terakhir, ALCH diperdagangkan antara low $ 0.09118 dan high $ 0.09922, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highALCH adalah $ 0.23717574498348756, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00032770722617208.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ALCH telah berubah sebesar +1.75% selama 1 jam terakhir, +4.22% selama 24 jam, dan +31.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Alchemist AI (ALCH)

No.342

$ 83.33M
$ 83.33M$ 83.33M

$ 92.73K
$ 92.73K$ 92.73K

$ 98.04M
$ 98.04M$ 98.04M

850.00M
850.00M 850.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

85.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar Alchemist AI saat ini adalah $ 83.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 92.73K. Suplai beredar ALCH adalah 850.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 98.04M.

Riwayat Harga Alchemist AI (ALCH) USD

Pantau perubahan harga Alchemist AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0039734+4.22%
30 Days$ +0.0272+38.39%
60 Hari$ +0.00594+6.44%
90 Hari$ -0.04599-31.94%
Perubahan Harga Alchemist AI Hari Ini

Hari ini, ALCH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0039734 (+4.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Alchemist AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0272 (+38.39%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Alchemist AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ALCH terlihat mengalami perubahan $ +0.00594 (+6.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Alchemist AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04599 (-31.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Alchemist AI (ALCH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Alchemist AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Alchemist AI (ALCH)

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

Alchemist AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Alchemist AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ALCH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Alchemist AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Alchemist AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Alchemist AI (USD)

Berapa nilai Alchemist AI (ALCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Alchemist AI (ALCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alchemist AI.

Cek prediksi harga Alchemist AI sekarang!

Tokenomi Alchemist AI (ALCH)

Memahami tokenomi Alchemist AI (ALCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALCH sekarang!

Cara membeli Alchemist AI (ALCH)

Ingin mengetahui cara membeli Alchemist AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Alchemist AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ALCH ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Alchemist AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alchemist AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Alchemist AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Alchemist AI

Berapa nilai Alchemist AI (ALCH) hari ini?
Harga live ALCH dalam USD adalah 0.09804 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ALCH ke USD saat ini?
Harga ALCH ke USD saat ini adalah $ 0.09804. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Alchemist AI?
Kapitalisasi pasar ALCH adalah $ 83.33M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ALCH?
Suplai beredar ALCH adalah 850.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ALCH?
ALCH mencapai harga ATH sebesar 0.23717574498348756 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ALCH?
ALCH mencapai harga ATL 0.00032770722617208 USD.
Berapa volume perdagangan ALCH?
Volume perdagangan 24 jam live ALCH adalah $ 92.73K USD.
Akankah harga ALCH naik lebih tinggi tahun ini?
ALCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:17:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Alchemist AI (ALCH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

