Apa yang dimaksud dengan Project Ailey (ALE)

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey's appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Tokenomi Project Ailey (ALE)

Memahami tokenomi Project Ailey (ALE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALE sekarang!

Berapa nilai Project Ailey (ALE) hari ini? Harga live ALE dalam USD adalah 0.4625 USD. Berapa kapitalisasi pasar Project Ailey? Kapitalisasi pasar ALE adalah $ 192.55M USD. Berapa suplai beredar ALE? Suplai beredar ALE adalah 416.32M USD. Berapa harga all‑time high (ATH) ALE? ALE mencapai harga ATH sebesar 0.5871473345118612 USD. Berapa harga all‑time low (ATL) ALE? ALE mencapai harga ATL 0.10889296506695555 USD. Berapa volume perdagangan ALE? Volume perdagangan 24 jam live ALE adalah $ 186.74K USD.

Perkembangan Industri Penting Project Ailey (ALE)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

