BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Project Ailey hari ini adalah 0.4625 USD. Lacak informasi harga aktual ALE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Project Ailey hari ini adalah 0.4625 USD. Lacak informasi harga aktual ALE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ALE

Info Harga ALE

Penjelasan ALE

Whitepaper ALE

Situs Web Resmi ALE

Tokenomi ALE

Prakiraan Harga ALE

Riwayat ALE

Panduan Membeli ALE

Konverter ALE ke Mata Uang Fiat

Spot ALE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Project Ailey

Harga Project Ailey(ALE)

Harga Live 1 ALE ke USD:

$0.4625
$0.4625$0.4625
-0.19%1D
USD
Grafik Harga Live Project Ailey (ALE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:04:52 (UTC+8)

Informasi Harga Project Ailey (ALE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.4611
$ 0.4611$ 0.4611
Low 24 Jam
$ 0.471
$ 0.471$ 0.471
High 24 Jam

$ 0.4611
$ 0.4611$ 0.4611

$ 0.471
$ 0.471$ 0.471

$ 0.5871473345118612
$ 0.5871473345118612$ 0.5871473345118612

$ 0.10889296506695555
$ 0.10889296506695555$ 0.10889296506695555

-0.20%

-0.19%

-5.62%

-5.62%

Harga aktual Project Ailey (ALE) adalah $ 0.4625. Selama 24 jam terakhir, ALE diperdagangkan antara low $ 0.4611 dan high $ 0.471, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highALE adalah $ 0.5871473345118612, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.10889296506695555.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ALE telah berubah sebesar -0.20% selama 1 jam terakhir, -0.19% selama 24 jam, dan -5.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Project Ailey (ALE)

No.224

$ 192.55M
$ 192.55M$ 192.55M

$ 186.74K
$ 186.74K$ 186.74K

$ 462.50M
$ 462.50M$ 462.50M

416.32M
416.32M 416.32M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

41.63%

BSC

Kapitalisasi Pasar Project Ailey saat ini adalah $ 192.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 186.74K. Suplai beredar ALE adalah 416.32M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 462.50M.

Riwayat Harga Project Ailey (ALE) USD

Pantau perubahan harga Project Ailey untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00088-0.19%
30 Days$ -0.0634-12.06%
60 Hari$ -0.0532-10.32%
90 Hari$ -0.0643-12.21%
Perubahan Harga Project Ailey Hari Ini

Hari ini, ALE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00088 (-0.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Project Ailey 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0634 (-12.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Project Ailey 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ALE terlihat mengalami perubahan $ -0.0532 (-10.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Project Ailey 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0643 (-12.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Project Ailey (ALE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Project Ailey sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Project Ailey (ALE)

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Project Ailey tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Project Ailey Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ALE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Project Ailey di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Project Ailey dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Project Ailey (USD)

Berapa nilai Project Ailey (ALE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Project Ailey (ALE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Project Ailey.

Cek prediksi harga Project Ailey sekarang!

Tokenomi Project Ailey (ALE)

Memahami tokenomi Project Ailey (ALE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALE sekarang!

Cara membeli Project Ailey (ALE)

Ingin mengetahui cara membeli Project Ailey? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Project Ailey di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ALE ke Mata Uang Lokal

1 Project Ailey(ALE) ke VND
12,170.6875
1 Project Ailey(ALE) ke AUD
A$0.71225
1 Project Ailey(ALE) ke GBP
0.3515
1 Project Ailey(ALE) ke EUR
0.39775
1 Project Ailey(ALE) ke USD
$0.4625
1 Project Ailey(ALE) ke MYR
RM1.93325
1 Project Ailey(ALE) ke TRY
19.47125
1 Project Ailey(ALE) ke JPY
¥70.7625
1 Project Ailey(ALE) ke ARS
ARS$671.258625
1 Project Ailey(ALE) ke RUB
37.5735
1 Project Ailey(ALE) ke INR
41.00525
1 Project Ailey(ALE) ke IDR
Rp7,708.33025
1 Project Ailey(ALE) ke PHP
27.282875
1 Project Ailey(ALE) ke EGP
￡E.21.87625
1 Project Ailey(ALE) ke BRL
R$2.474375
1 Project Ailey(ALE) ke CAD
C$0.652125
1 Project Ailey(ALE) ke BDT
56.429625
1 Project Ailey(ALE) ke NGN
665.4635
1 Project Ailey(ALE) ke COP
$1,772.027125
1 Project Ailey(ALE) ke ZAR
R.8.033625
1 Project Ailey(ALE) ke UAH
19.45275
1 Project Ailey(ALE) ke TZS
T.Sh.1,136.3625
1 Project Ailey(ALE) ke VES
Bs103.1375
1 Project Ailey(ALE) ke CLP
$435.675
1 Project Ailey(ALE) ke PKR
Rs130.721
1 Project Ailey(ALE) ke KZT
243.288875
1 Project Ailey(ALE) ke THB
฿14.985
1 Project Ailey(ALE) ke TWD
NT$14.32825
1 Project Ailey(ALE) ke AED
د.إ1.697375
1 Project Ailey(ALE) ke CHF
Fr0.37
1 Project Ailey(ALE) ke HKD
HK$3.593625
1 Project Ailey(ALE) ke AMD
֏176.86
1 Project Ailey(ALE) ke MAD
.د.م4.305875
1 Project Ailey(ALE) ke MXN
$8.588625
1 Project Ailey(ALE) ke SAR
ريال1.734375
1 Project Ailey(ALE) ke ETB
Br70.989125
1 Project Ailey(ALE) ke KES
KSh59.72725
1 Project Ailey(ALE) ke JOD
د.أ0.3279125
1 Project Ailey(ALE) ke PLN
1.702
1 Project Ailey(ALE) ke RON
лв2.035
1 Project Ailey(ALE) ke SEK
kr4.4215
1 Project Ailey(ALE) ke BGN
лв0.781625
1 Project Ailey(ALE) ke HUF
Ft154.627625
1 Project Ailey(ALE) ke CZK
9.744875
1 Project Ailey(ALE) ke KWD
د.ك0.141525
1 Project Ailey(ALE) ke ILS
1.512375
1 Project Ailey(ALE) ke BOB
Bs3.19125
1 Project Ailey(ALE) ke AZN
0.78625
1 Project Ailey(ALE) ke TJS
SM4.26425
1 Project Ailey(ALE) ke GEL
1.253375
1 Project Ailey(ALE) ke AOA
Kz421.985
1 Project Ailey(ALE) ke BHD
.د.ب0.1739
1 Project Ailey(ALE) ke BMD
$0.4625
1 Project Ailey(ALE) ke DKK
kr2.98775
1 Project Ailey(ALE) ke HNL
L12.1545
1 Project Ailey(ALE) ke MUR
21.275
1 Project Ailey(ALE) ke NAD
$8.033625
1 Project Ailey(ALE) ke NOK
kr4.7175
1 Project Ailey(ALE) ke NZD
$0.818625
1 Project Ailey(ALE) ke PAB
B/.0.4625
1 Project Ailey(ALE) ke PGK
K1.974875
1 Project Ailey(ALE) ke QAR
ر.ق1.6835
1 Project Ailey(ALE) ke RSD
дин.46.94375
1 Project Ailey(ALE) ke UZS
soʻm5,505.9515
1 Project Ailey(ALE) ke ALL
L38.789875
1 Project Ailey(ALE) ke ANG
ƒ0.827875
1 Project Ailey(ALE) ke AWG
ƒ0.8325
1 Project Ailey(ALE) ke BBD
$0.925
1 Project Ailey(ALE) ke BAM
KM0.781625
1 Project Ailey(ALE) ke BIF
Fr1,363.9125
1 Project Ailey(ALE) ke BND
$0.60125
1 Project Ailey(ALE) ke BSD
$0.4625
1 Project Ailey(ALE) ke JMD
$74.161875
1 Project Ailey(ALE) ke KHR
1,857.42775
1 Project Ailey(ALE) ke KMF
Fr197.4875
1 Project Ailey(ALE) ke LAK
10,054.347625
1 Project Ailey(ALE) ke LKR
රු141.002375
1 Project Ailey(ALE) ke MDL
L7.913375
1 Project Ailey(ALE) ke MGA
Ar2,083.33125
1 Project Ailey(ALE) ke MOP
P3.7
1 Project Ailey(ALE) ke MVR
7.1225
1 Project Ailey(ALE) ke MWK
MK801.55875
1 Project Ailey(ALE) ke MZN
MT29.576875
1 Project Ailey(ALE) ke NPR
रु65.53625
1 Project Ailey(ALE) ke PYG
3,280.05
1 Project Ailey(ALE) ke RWF
Fr672.0125
1 Project Ailey(ALE) ke SBD
$3.80175
1 Project Ailey(ALE) ke SCR
6.442625
1 Project Ailey(ALE) ke SRD
$17.80625
1 Project Ailey(ALE) ke SVC
$4.04225
1 Project Ailey(ALE) ke SZL
L8.024375
1 Project Ailey(ALE) ke TMT
m1.61875
1 Project Ailey(ALE) ke TND
د.ت1.3685375
1 Project Ailey(ALE) ke TTD
$3.131125
1 Project Ailey(ALE) ke UGX
Sh1,616.9
1 Project Ailey(ALE) ke XAF
Fr262.7
1 Project Ailey(ALE) ke XCD
$1.24875
1 Project Ailey(ALE) ke XOF
Fr262.7
1 Project Ailey(ALE) ke XPF
Fr47.6375
1 Project Ailey(ALE) ke BWP
P6.220625
1 Project Ailey(ALE) ke BZD
$0.929625
1 Project Ailey(ALE) ke CVE
$44.326
1 Project Ailey(ALE) ke DJF
Fr82.325
1 Project Ailey(ALE) ke DOP
$29.73875
1 Project Ailey(ALE) ke DZD
د.ج60.39325
1 Project Ailey(ALE) ke FJD
$1.0545
1 Project Ailey(ALE) ke GNF
Fr4,021.4375
1 Project Ailey(ALE) ke GTQ
Q3.54275
1 Project Ailey(ALE) ke GYD
$96.7365
1 Project Ailey(ALE) ke ISK
kr58.275

Sumber Daya Project Ailey

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Project Ailey, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Project Ailey
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Project Ailey

Berapa nilai Project Ailey (ALE) hari ini?
Harga live ALE dalam USD adalah 0.4625 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ALE ke USD saat ini?
Harga ALE ke USD saat ini adalah $ 0.4625. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Project Ailey?
Kapitalisasi pasar ALE adalah $ 192.55M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ALE?
Suplai beredar ALE adalah 416.32M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ALE?
ALE mencapai harga ATH sebesar 0.5871473345118612 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ALE?
ALE mencapai harga ATL 0.10889296506695555 USD.
Berapa volume perdagangan ALE?
Volume perdagangan 24 jam live ALE adalah $ 186.74K USD.
Akankah harga ALE naik lebih tinggi tahun ini?
ALE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:04:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Project Ailey (ALE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ALE ke USD

Jumlah

ALE
ALE
USD
USD

1 ALE = 0.4625 USD

Perdagangkan ALE

ALE/USDT
$0.4625
$0.4625$0.4625
-0.16%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,781.34
$100,781.34$100,781.34

-1.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.04
$3,303.04$3,303.04

+0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.30
$155.30$155.30

-0.39%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0707
$1.0707$1.0707

+24.79%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,781.34
$100,781.34$100,781.34

-1.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.04
$3,303.04$3,303.04

+0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.30
$155.30$155.30

-0.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1898
$2.1898$2.1898

-2.00%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9978
$0.9978$0.9978

-1.80%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1171
$0.1171$0.1171

+134.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004081
$0.0004081$0.0004081

+172.06%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.022410
$0.022410$0.022410

+2,141.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.559
$4.559$4.559

+355.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1171
$0.1171$0.1171

+134.20%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001633
$0.001633$0.001633

+50.09%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002116
$0.0000002116$0.0000002116

+41.06%