Harga live Alvara Protocol hari ini adalah 0.04616 USD. Lacak informasi harga aktual ALVA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALVA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Alvara Protocol(ALVA)

Harga Live 1 ALVA ke USD:

$0.04615
-6.59%1D
USD
Grafik Harga Live Alvara Protocol (ALVA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:06:05 (UTC+8)

Informasi Harga Alvara Protocol (ALVA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04574
Low 24 Jam
$ 0.05144
High 24 Jam

$ 0.04574
$ 0.05144
$ 4.777902393038671
$ 0.04335510831756196
-3.42%

-6.59%

-18.92%

-18.92%

Harga aktual Alvara Protocol (ALVA) adalah $ 0.04616. Selama 24 jam terakhir, ALVA diperdagangkan antara low $ 0.04574 dan high $ 0.05144, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highALVA adalah $ 4.777902393038671, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04335510831756196.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ALVA telah berubah sebesar -3.42% selama 1 jam terakhir, -6.59% selama 24 jam, dan -18.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Alvara Protocol (ALVA)

No.1541

$ 3.53M
$ 165.15K
$ 9.23M
76.55M
200,000,000
198,844,520.4669532
38.27%

ETH

Kapitalisasi Pasar Alvara Protocol saat ini adalah $ 3.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 165.15K. Suplai beredar ALVA adalah 76.55M, dan total suplainya sebesar 198844520.4669532. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.23M.

Riwayat Harga Alvara Protocol (ALVA) USD

Pantau perubahan harga Alvara Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0032558-6.59%
30 Days$ -0.0788-63.07%
60 Hari$ -0.08457-64.70%
90 Hari$ -0.20652-81.74%
Perubahan Harga Alvara Protocol Hari Ini

Hari ini, ALVA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0032558 (-6.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Alvara Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0788 (-63.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Alvara Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ALVA terlihat mengalami perubahan $ -0.08457 (-64.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Alvara Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.20652 (-81.74%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Alvara Protocol (ALVA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Alvara Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Alvara Protocol (ALVA)

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Alvara Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Alvara Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ALVA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Alvara Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Alvara Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Alvara Protocol (USD)

Berapa nilai Alvara Protocol (ALVA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Alvara Protocol (ALVA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alvara Protocol.

Cek prediksi harga Alvara Protocol sekarang!

Tokenomi Alvara Protocol (ALVA)

Memahami tokenomi Alvara Protocol (ALVA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALVA sekarang!

Cara membeli Alvara Protocol (ALVA)

Ingin mengetahui cara membeli Alvara Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Alvara Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ALVA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Alvara Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alvara Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Alvara Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Alvara Protocol

Berapa nilai Alvara Protocol (ALVA) hari ini?
Harga live ALVA dalam USD adalah 0.04616 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ALVA ke USD saat ini?
Harga ALVA ke USD saat ini adalah $ 0.04616. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Alvara Protocol?
Kapitalisasi pasar ALVA adalah $ 3.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ALVA?
Suplai beredar ALVA adalah 76.55M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ALVA?
ALVA mencapai harga ATH sebesar 4.777902393038671 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ALVA?
ALVA mencapai harga ATL 0.04335510831756196 USD.
Berapa volume perdagangan ALVA?
Volume perdagangan 24 jam live ALVA adalah $ 165.15K USD.
Akankah harga ALVA naik lebih tinggi tahun ini?
ALVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:06:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

