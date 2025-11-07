Apa yang dimaksud dengan Ani Grok Companion (ANI)

Ani adalah koin meme bertema AI + anime, namanya merupakan gabungan dari "Anime" dan "AI." Nama ini berasal dari Ani, salah satu karakter AI pertama di aplikasi Grok iOS oleh xAI milik Elon Musk—sebuah AI berbasis kepribadian yang dipromosikan Musk secara pribadi di X. Ani adalah koin meme bertema AI + anime, namanya merupakan gabungan dari "Anime" dan "AI." Nama ini berasal dari Ani, salah satu karakter AI pertama di aplikasi Grok iOS oleh xAI milik Elon Musk—sebuah AI berbasis kepribadian yang dipromosikan Musk secara pribadi di X.

Ani Grok Companion tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ani Grok Companion Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ANI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Ani Grok Companion di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ani Grok Companion dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ani Grok Companion (USD)

Berapa nilai Ani Grok Companion (ANI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ani Grok Companion (ANI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ani Grok Companion.

Cek prediksi harga Ani Grok Companion sekarang!

Tokenomi Ani Grok Companion (ANI)

Memahami tokenomi Ani Grok Companion (ANI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANI sekarang!

Cara membeli Ani Grok Companion (ANI)

Ingin mengetahui cara membeli Ani Grok Companion? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ani Grok Companion di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ANI ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Ani Grok Companion

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ani Grok Companion, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ani Grok Companion Berapa nilai Ani Grok Companion (ANI) hari ini? Harga live ANI dalam USD adalah 0.0011859 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ANI ke USD saat ini? $ 0.0011859 . Cobalah Harga ANI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Ani Grok Companion? Kapitalisasi pasar ANI adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ANI? Suplai beredar ANI adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ANI? ANI mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ANI? ANI mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan ANI? Volume perdagangan 24 jam live ANI adalah $ 108.46K USD . Akankah harga ANI naik lebih tinggi tahun ini? ANI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Ani Grok Companion (ANI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi