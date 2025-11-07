BursaDEX+
Harga live Ani Grok Companion hari ini adalah 0.0011859 USD. Lacak informasi harga aktual ANI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ANI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Ani Grok Companion(ANI)

Harga Live 1 ANI ke USD:

$0.0011859
$0.0011859$0.0011859
+8.02%1D
USD
Grafik Harga Live Ani Grok Companion (ANI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:08:34 (UTC+8)

Informasi Harga Ani Grok Companion (ANI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000983
$ 0.000983$ 0.000983
Low 24 Jam
$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125
High 24 Jam

$ 0.000983
$ 0.000983$ 0.000983

$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125

--
----

--
----

+1.91%

+8.02%

+0.75%

+0.75%

Harga aktual Ani Grok Companion (ANI) adalah $ 0.0011859. Selama 24 jam terakhir, ANI diperdagangkan antara low $ 0.000983 dan high $ 0.00125, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highANI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ANI telah berubah sebesar +1.91% selama 1 jam terakhir, +8.02% selama 24 jam, dan +0.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ani Grok Companion (ANI)

--
----

$ 108.46K
$ 108.46K$ 108.46K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Kapitalisasi Pasar Ani Grok Companion saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 108.46K. Suplai beredar ANI adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Ani Grok Companion (ANI) USD

Pantau perubahan harga Ani Grok Companion untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000088048+8.02%
30 Days$ -0.0015731-57.02%
60 Hari$ -0.0052911-81.70%
90 Hari$ -0.0185741-94.00%
Perubahan Harga Ani Grok Companion Hari Ini

Hari ini, ANI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000088048 (+8.02%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ani Grok Companion 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0015731 (-57.02%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ani Grok Companion 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ANI terlihat mengalami perubahan $ -0.0052911 (-81.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ani Grok Companion 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0185741 (-94.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ani Grok Companion (ANI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ani Grok Companion sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ani Grok Companion (ANI)

Ani adalah koin meme bertema AI + anime, namanya merupakan gabungan dari "Anime" dan "AI." Nama ini berasal dari Ani, salah satu karakter AI pertama di aplikasi Grok iOS oleh xAI milik Elon Musk—sebuah AI berbasis kepribadian yang dipromosikan Musk secara pribadi di X.

Ani Grok Companion tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ani Grok Companion Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ANI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ani Grok Companion di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ani Grok Companion dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ani Grok Companion (USD)

Berapa nilai Ani Grok Companion (ANI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ani Grok Companion (ANI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ani Grok Companion.

Cek prediksi harga Ani Grok Companion sekarang!

Tokenomi Ani Grok Companion (ANI)

Memahami tokenomi Ani Grok Companion (ANI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANI sekarang!

Cara membeli Ani Grok Companion (ANI)

Ingin mengetahui cara membeli Ani Grok Companion? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ani Grok Companion di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Ani Grok Companion

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ani Grok Companion, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ani Grok Companion

Berapa nilai Ani Grok Companion (ANI) hari ini?
Harga live ANI dalam USD adalah 0.0011859 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ANI ke USD saat ini?
Harga ANI ke USD saat ini adalah $ 0.0011859. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ani Grok Companion?
Kapitalisasi pasar ANI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ANI?
Suplai beredar ANI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ANI?
ANI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ANI?
ANI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ANI?
Volume perdagangan 24 jam live ANI adalah $ 108.46K USD.
Akankah harga ANI naik lebih tinggi tahun ini?
ANI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:08:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

