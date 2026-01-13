Harga Antix Hari Ini

Harga live Antix (ANTIX) hari ini adalah $ 0.00354, dengan perubahan 0.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ANTIX ke USD saat ini adalah $ 0.00354 per ANTIX.

Antix saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ANTIX. Selama 24 jam terakhir, ANTIX diperdagangkan antara $ 0.00351 (low) dan $ 0.00467 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ANTIX bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -8.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 104.30K.

Informasi Pasar Antix (ANTIX)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 104.30K$ 104.30K $ 104.30K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Antix saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 104.30K. Suplai beredar ANTIX adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.54M.