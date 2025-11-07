BursaDEX+
Harga live AO hari ini adalah 5.787 USD. Lacak informasi harga aktual AO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga AO(AO)

Harga Live 1 AO ke USD:

$5.787
$5.787$5.787
-3.99%1D
USD
Grafik Harga Live AO (AO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:07:17 (UTC+8)

Informasi Harga AO (AO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 5.287
$ 5.287$ 5.287
Low 24 Jam
$ 6.71
$ 6.71$ 6.71
High 24 Jam

$ 5.287
$ 5.287$ 5.287

$ 6.71
$ 6.71$ 6.71

$ 25.45199751730859
$ 25.45199751730859$ 25.45199751730859

$ 3.6782451133428533
$ 3.6782451133428533$ 3.6782451133428533

-1.80%

-3.98%

+10.58%

+10.58%

Harga aktual AO (AO) adalah $ 5.787. Selama 24 jam terakhir, AO diperdagangkan antara low $ 5.287 dan high $ 6.71, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAO adalah $ 25.45199751730859, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 3.6782451133428533.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AO telah berubah sebesar -1.80% selama 1 jam terakhir, -3.98% selama 24 jam, dan +10.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AO (AO)

No.783

$ 20.35M
$ 20.35M$ 20.35M

$ 90.95K
$ 90.95K$ 90.95K

$ 121.53M
$ 121.53M$ 121.53M

3.52M
3.52M 3.52M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

3,515,928.17
3,515,928.17 3,515,928.17

16.74%

AO

Kapitalisasi Pasar AO saat ini adalah $ 20.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 90.95K. Suplai beredar AO adalah 3.52M, dan total suplainya sebesar 3515928.17. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 121.53M.

Riwayat Harga AO (AO) USD

Pantau perubahan harga AO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.2405-3.98%
30 Days$ -0.415-6.70%
60 Hari$ -3.104-34.92%
90 Hari$ -7.633-56.88%
Perubahan Harga AO Hari Ini

Hari ini, AO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.2405 (-3.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.415 (-6.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AO terlihat mengalami perubahan $ -3.104 (-34.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -7.633 (-56.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AO (AO)?

Lihat halaman Riwayat Harga AO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AO (AO)

Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks.

AO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AO (USD)

Berapa nilai AO (AO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AO (AO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AO.

Cek prediksi harga AO sekarang!

Tokenomi AO (AO)

Memahami tokenomi AO (AO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AO sekarang!

Cara membeli AO (AO)

Ingin mengetahui cara membeli AO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya AO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AO

Berapa nilai AO (AO) hari ini?
Harga live AO dalam USD adalah 5.787 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AO ke USD saat ini?
Harga AO ke USD saat ini adalah $ 5.787. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AO?
Kapitalisasi pasar AO adalah $ 20.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AO?
Suplai beredar AO adalah 3.52M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AO?
AO mencapai harga ATH sebesar 25.45199751730859 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AO?
AO mencapai harga ATL 3.6782451133428533 USD.
Berapa volume perdagangan AO?
Volume perdagangan 24 jam live AO adalah $ 90.95K USD.
Akankah harga AO naik lebih tinggi tahun ini?
AO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:07:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AO (AO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

