Harga live Pirate Chain hari ini adalah 0.41 USD. Lacak informasi harga aktual ARRR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARRR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 ARRR ke USD:

$0.41
$0.41
-9.65%1D
USD
Grafik Harga Live Pirate Chain (ARRR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:08:23 (UTC+8)

Informasi Harga Pirate Chain (ARRR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.4099
$ 0.4099
Low 24 Jam
$ 0.4819
$ 0.4819
High 24 Jam

$ 0.4099
$ 0.4099

$ 0.4819
$ 0.4819

$ 16.90295492
$ 16.90295492

$ 0.0127392379923
$ 0.0127392379923

-3.31%

-9.65%

-31.09%

-31.09%

Harga aktual Pirate Chain (ARRR) adalah $ 0.41. Selama 24 jam terakhir, ARRR diperdagangkan antara low $ 0.4099 dan high $ 0.4819, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARRR adalah $ 16.90295492, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0127392379923.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARRR telah berubah sebesar -3.31% selama 1 jam terakhir, -9.65% selama 24 jam, dan -31.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pirate Chain (ARRR)

No.316

$ 80.45M
$ 80.45M

$ 136.71K
$ 136.71K

$ 80.45M
$ 80.45M

196.21M
196.21M

196,213,797.97055
196,213,797.97055

ARRR

Kapitalisasi Pasar Pirate Chain saat ini adalah $ 80.45M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 136.71K. Suplai beredar ARRR adalah 196.21M, dan total suplainya sebesar 196213797.97055. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 80.45M.

Riwayat Harga Pirate Chain (ARRR) USD

Pantau perubahan harga Pirate Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.043791-9.65%
30 Days$ +0.1106+36.94%
60 Hari$ +0.2314+129.56%
90 Hari$ +0.2511+158.02%
Perubahan Harga Pirate Chain Hari Ini

Hari ini, ARRR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.043791 (-9.65%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pirate Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.1106 (+36.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pirate Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ARRR terlihat mengalami perubahan $ +0.2314 (+129.56%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pirate Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.2511 (+158.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pirate Chain (ARRR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pirate Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pirate Chain (ARRR)

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

Pirate Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pirate Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ARRR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pirate Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pirate Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pirate Chain (USD)

Berapa nilai Pirate Chain (ARRR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pirate Chain (ARRR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pirate Chain.

Cek prediksi harga Pirate Chain sekarang!

Tokenomi Pirate Chain (ARRR)

Memahami tokenomi Pirate Chain (ARRR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARRR sekarang!

Cara membeli Pirate Chain (ARRR)

Ingin mengetahui cara membeli Pirate Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pirate Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Pirate Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pirate Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Pirate Chain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pirate Chain

Berapa nilai Pirate Chain (ARRR) hari ini?
Harga live ARRR dalam USD adalah 0.41 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ARRR ke USD saat ini?
Harga ARRR ke USD saat ini adalah $ 0.41. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pirate Chain?
Kapitalisasi pasar ARRR adalah $ 80.45M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ARRR?
Suplai beredar ARRR adalah 196.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ARRR?
ARRR mencapai harga ATH sebesar 16.90295492 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ARRR?
ARRR mencapai harga ATL 0.0127392379923 USD.
Berapa volume perdagangan ARRR?
Volume perdagangan 24 jam live ARRR adalah $ 136.71K USD.
Akankah harga ARRR naik lebih tinggi tahun ini?
ARRR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARRR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:08:23 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Pirate Chain (ARRR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

