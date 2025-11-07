BursaDEX+
Harga live AS Monaco hari ini adalah 0.1341 USD. Lacak informasi harga aktual ASM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga AS Monaco(ASM)

Harga Live 1 ASM ke USD:

$0.1342
$0.1342$0.1342
+4.68%1D
USD
Grafik Harga Live AS Monaco (ASM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:19:47 (UTC+8)

Informasi Harga AS Monaco (ASM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1266
$ 0.1266$ 0.1266
Low 24 Jam
$ 0.1354
$ 0.1354$ 0.1354
High 24 Jam

$ 0.1266
$ 0.1266$ 0.1266

$ 0.1354
$ 0.1354$ 0.1354

$ 2.753173777433573
$ 2.753173777433573$ 2.753173777433573

$ 0.1266062144131369
$ 0.1266062144131369$ 0.1266062144131369

+0.14%

+4.68%

-1.84%

-1.84%

Harga aktual AS Monaco (ASM) adalah $ 0.1341. Selama 24 jam terakhir, ASM diperdagangkan antara low $ 0.1266 dan high $ 0.1354, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highASM adalah $ 2.753173777433573, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1266062144131369.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ASM telah berubah sebesar +0.14% selama 1 jam terakhir, +4.68% selama 24 jam, dan -1.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AS Monaco (ASM)

No.2294

$ 717.44K
$ 717.44K$ 717.44K

$ 56.18K
$ 56.18K$ 56.18K

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

5.35M
5.35M 5.35M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

53.50%

CHZ

Kapitalisasi Pasar AS Monaco saat ini adalah $ 717.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.18K. Suplai beredar ASM adalah 5.35M, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.34M.

Riwayat Harga AS Monaco (ASM) USD

Pantau perubahan harga AS Monaco untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006+4.68%
30 Days$ -0.0398-22.89%
60 Hari$ -0.0846-38.69%
90 Hari$ -0.1103-45.14%
Perubahan Harga AS Monaco Hari Ini

Hari ini, ASM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.006 (+4.68%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AS Monaco 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0398 (-22.89%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AS Monaco 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ASM terlihat mengalami perubahan $ -0.0846 (-38.69%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AS Monaco 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1103 (-45.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AS Monaco (ASM)?

Lihat halaman Riwayat Harga AS Monaco sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AS Monaco (ASM)

ASSEMBLE Protocol mengklaim sebagai platform integrasi titik global berbasis blockchain. Dikatakan bahwa ide dasar di balik Protokol ASSEMBLE adalah untuk memberikan penggunanya kesempatan yang tidak terbatas untuk menggunakan poin mereka, sama seperti mereka menggunakan uang tunai, di mana saja di dunia tanpa batasan waktu atau tempat.

AS Monaco tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AS Monaco Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ASM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AS Monaco di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AS Monaco dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AS Monaco (USD)

Berapa nilai AS Monaco (ASM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AS Monaco (ASM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AS Monaco.

Cek prediksi harga AS Monaco sekarang!

Tokenomi AS Monaco (ASM)

Memahami tokenomi AS Monaco (ASM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ASM sekarang!

Cara membeli AS Monaco (ASM)

Ingin mengetahui cara membeli AS Monaco? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AS Monaco di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ASM ke Mata Uang Lokal

1 AS Monaco(ASM) ke VND
3,528.8415
1 AS Monaco(ASM) ke AUD
A$0.206514
1 AS Monaco(ASM) ke GBP
0.101916
1 AS Monaco(ASM) ke EUR
0.115326
1 AS Monaco(ASM) ke USD
$0.1341
1 AS Monaco(ASM) ke MYR
RM0.560538
1 AS Monaco(ASM) ke TRY
5.657679
1 AS Monaco(ASM) ke JPY
¥20.3832
1 AS Monaco(ASM) ke ARS
ARS$194.628717
1 AS Monaco(ASM) ke RUB
10.894284
1 AS Monaco(ASM) ke INR
11.890647
1 AS Monaco(ASM) ke IDR
Rp2,234.999106
1 AS Monaco(ASM) ke PHP
7.902513
1 AS Monaco(ASM) ke EGP
￡E.6.34293
1 AS Monaco(ASM) ke BRL
R$0.717435
1 AS Monaco(ASM) ke CAD
C$0.189081
1 AS Monaco(ASM) ke BDT
16.361541
1 AS Monaco(ASM) ke NGN
192.948444
1 AS Monaco(ASM) ke COP
$513.792081
1 AS Monaco(ASM) ke ZAR
R.2.329317
1 AS Monaco(ASM) ke UAH
5.640246
1 AS Monaco(ASM) ke TZS
T.Sh.329.4837
1 AS Monaco(ASM) ke VES
Bs30.4407
1 AS Monaco(ASM) ke CLP
$126.4563
1 AS Monaco(ASM) ke PKR
Rs37.902024
1 AS Monaco(ASM) ke KZT
70.540623
1 AS Monaco(ASM) ke THB
฿4.34484
1 AS Monaco(ASM) ke TWD
NT$4.155759
1 AS Monaco(ASM) ke AED
د.إ0.492147
1 AS Monaco(ASM) ke CHF
Fr0.10728
1 AS Monaco(ASM) ke HKD
HK$1.041957
1 AS Monaco(ASM) ke AMD
֏51.27984
1 AS Monaco(ASM) ke MAD
.د.م1.24713
1 AS Monaco(ASM) ke MXN
$2.490237
1 AS Monaco(ASM) ke SAR
ريال0.502875
1 AS Monaco(ASM) ke ETB
Br20.636649
1 AS Monaco(ASM) ke KES
KSh17.320356
1 AS Monaco(ASM) ke JOD
د.أ0.0950769
1 AS Monaco(ASM) ke PLN
0.493488
1 AS Monaco(ASM) ke RON
лв0.59004
1 AS Monaco(ASM) ke SEK
kr1.283337
1 AS Monaco(ASM) ke BGN
лв0.226629
1 AS Monaco(ASM) ke HUF
Ft44.848404
1 AS Monaco(ASM) ke CZK
2.825487
1 AS Monaco(ASM) ke KWD
د.ك0.0410346
1 AS Monaco(ASM) ke ILS
0.438507
1 AS Monaco(ASM) ke BOB
Bs0.92529
1 AS Monaco(ASM) ke AZN
0.22797
1 AS Monaco(ASM) ke TJS
SM1.236402
1 AS Monaco(ASM) ke GEL
0.363411
1 AS Monaco(ASM) ke AOA
Kz122.914719
1 AS Monaco(ASM) ke BHD
.د.ب0.0504216
1 AS Monaco(ASM) ke BMD
$0.1341
1 AS Monaco(ASM) ke DKK
kr0.866286
1 AS Monaco(ASM) ke HNL
L3.532194
1 AS Monaco(ASM) ke MUR
6.1686
1 AS Monaco(ASM) ke NAD
$2.329317
1 AS Monaco(ASM) ke NOK
kr1.366479
1 AS Monaco(ASM) ke NZD
$0.237357
1 AS Monaco(ASM) ke PAB
B/.0.1341
1 AS Monaco(ASM) ke PGK
K0.56322
1 AS Monaco(ASM) ke QAR
ر.ق0.488124
1 AS Monaco(ASM) ke RSD
дин.13.613832
1 AS Monaco(ASM) ke UZS
soʻm1,615.662279
1 AS Monaco(ASM) ke ALL
L11.244285
1 AS Monaco(ASM) ke ANG
ƒ0.240039
1 AS Monaco(ASM) ke AWG
ƒ0.24138
1 AS Monaco(ASM) ke BBD
$0.2682
1 AS Monaco(ASM) ke BAM
KM0.226629
1 AS Monaco(ASM) ke BIF
Fr395.4609
1 AS Monaco(ASM) ke BND
$0.17433
1 AS Monaco(ASM) ke BSD
$0.1341
1 AS Monaco(ASM) ke JMD
$21.502935
1 AS Monaco(ASM) ke KHR
538.553646
1 AS Monaco(ASM) ke KMF
Fr56.322
1 AS Monaco(ASM) ke LAK
2,915.217333
1 AS Monaco(ASM) ke LKR
රු40.883067
1 AS Monaco(ASM) ke MDL
L2.2797
1 AS Monaco(ASM) ke MGA
Ar604.05345
1 AS Monaco(ASM) ke MOP
P1.0728
1 AS Monaco(ASM) ke MVR
2.06514
1 AS Monaco(ASM) ke MWK
MK232.812351
1 AS Monaco(ASM) ke MZN
MT8.575695
1 AS Monaco(ASM) ke NPR
रु19.00197
1 AS Monaco(ASM) ke PYG
951.0372
1 AS Monaco(ASM) ke RWF
Fr194.5791
1 AS Monaco(ASM) ke SBD
$1.103643
1 AS Monaco(ASM) ke SCR
1.935063
1 AS Monaco(ASM) ke SRD
$5.16285
1 AS Monaco(ASM) ke SVC
$1.172034
1 AS Monaco(ASM) ke SZL
L2.327976
1 AS Monaco(ASM) ke TMT
m0.46935
1 AS Monaco(ASM) ke TND
د.ت0.3968019
1 AS Monaco(ASM) ke TTD
$0.907857
1 AS Monaco(ASM) ke UGX
Sh468.8136
1 AS Monaco(ASM) ke XAF
Fr76.1688
1 AS Monaco(ASM) ke XCD
$0.36207
1 AS Monaco(ASM) ke XOF
Fr76.1688
1 AS Monaco(ASM) ke XPF
Fr13.8123
1 AS Monaco(ASM) ke BWP
P1.803645
1 AS Monaco(ASM) ke BZD
$0.269541
1 AS Monaco(ASM) ke CVE
$12.852144
1 AS Monaco(ASM) ke DJF
Fr23.7357
1 AS Monaco(ASM) ke DOP
$8.623971
1 AS Monaco(ASM) ke DZD
د.ج17.508096
1 AS Monaco(ASM) ke FJD
$0.305748
1 AS Monaco(ASM) ke GNF
Fr1,165.9995
1 AS Monaco(ASM) ke GTQ
Q1.027206
1 AS Monaco(ASM) ke GYD
$28.048356
1 AS Monaco(ASM) ke ISK
kr16.8966

Sumber Daya AS Monaco

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AS Monaco, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi AS Monaco
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AS Monaco

Berapa nilai AS Monaco (ASM) hari ini?
Harga live ASM dalam USD adalah 0.1341 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ASM ke USD saat ini?
Harga ASM ke USD saat ini adalah $ 0.1341. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AS Monaco?
Kapitalisasi pasar ASM adalah $ 717.44K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ASM?
Suplai beredar ASM adalah 5.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ASM?
ASM mencapai harga ATH sebesar 2.753173777433573 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ASM?
ASM mencapai harga ATL 0.1266062144131369 USD.
Berapa volume perdagangan ASM?
Volume perdagangan 24 jam live ASM adalah $ 56.18K USD.
Akankah harga ASM naik lebih tinggi tahun ini?
ASM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ASM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:19:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

