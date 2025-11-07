Apa yang dimaksud dengan AS Monaco (ASM)

ASSEMBLE Protocol mengklaim sebagai platform integrasi titik global berbasis blockchain. Dikatakan bahwa ide dasar di balik Protokol ASSEMBLE adalah untuk memberikan penggunanya kesempatan yang tidak terbatas untuk menggunakan poin mereka, sama seperti mereka menggunakan uang tunai, di mana saja di dunia tanpa batasan waktu atau tempat. ASSEMBLE Protocol mengklaim sebagai platform integrasi titik global berbasis blockchain. Dikatakan bahwa ide dasar di balik Protokol ASSEMBLE adalah untuk memberikan penggunanya kesempatan yang tidak terbatas untuk menggunakan poin mereka, sama seperti mereka menggunakan uang tunai, di mana saja di dunia tanpa batasan waktu atau tempat.

AS Monaco tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AS Monaco Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ASM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang AS Monaco di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AS Monaco dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AS Monaco (USD)

Berapa nilai AS Monaco (ASM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AS Monaco (ASM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AS Monaco.

Cek prediksi harga AS Monaco sekarang!

Tokenomi AS Monaco (ASM)

Memahami tokenomi AS Monaco (ASM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ASM sekarang!

Cara membeli AS Monaco (ASM)

Ingin mengetahui cara membeli AS Monaco? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AS Monaco di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ASM ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya AS Monaco

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AS Monaco, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AS Monaco Berapa nilai AS Monaco (ASM) hari ini? Harga live ASM dalam USD adalah 0.1341 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ASM ke USD saat ini? $ 0.1341 . Cobalah Harga ASM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar AS Monaco? Kapitalisasi pasar ASM adalah $ 717.44K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ASM? Suplai beredar ASM adalah 5.35M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ASM? ASM mencapai harga ATH sebesar 2.753173777433573 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ASM? ASM mencapai harga ATL 0.1266062144131369 USD . Berapa volume perdagangan ASM? Volume perdagangan 24 jam live ASM adalah $ 56.18K USD . Akankah harga ASM naik lebih tinggi tahun ini? ASM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ASM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting AS Monaco (ASM)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi