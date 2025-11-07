BursaDEX+
Harga live Aspecta hari ini adalah 0.0404 USD. Lacak informasi harga aktual ASP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ASP

Info Harga ASP

Penjelasan ASP

Tokenomi ASP

Prakiraan Harga ASP

Riwayat ASP

Panduan Membeli ASP

Konverter ASP ke Mata Uang Fiat

Spot ASP

Futures USDT-M ASP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Aspecta

Harga Aspecta(ASP)

Harga Live 1 ASP ke USD:

$0.04041
$0.04041
+0.99%1D
USD
Grafik Harga Live Aspecta (ASP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:08:52 (UTC+8)

Informasi Harga Aspecta (ASP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03877
$ 0.03877
Low 24 Jam
$ 0.0432
$ 0.0432
High 24 Jam

$ 0.03877
$ 0.03877

$ 0.0432
$ 0.0432

--
--

--
--

+0.02%

+0.99%

-35.99%

-35.99%

Harga aktual Aspecta (ASP) adalah $ 0.0404. Selama 24 jam terakhir, ASP diperdagangkan antara low $ 0.03877 dan high $ 0.0432, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highASP adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ASP telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, +0.99% selama 24 jam, dan -35.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aspecta (ASP)

--
--

$ 65.16K
$ 65.16K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Kapitalisasi Pasar Aspecta saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 65.16K. Suplai beredar ASP adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Aspecta (ASP) USD

Pantau perubahan harga Aspecta untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003961+0.99%
30 Days$ -0.0703-63.51%
60 Hari$ -0.1001-71.25%
90 Hari$ -0.117-74.34%
Perubahan Harga Aspecta Hari Ini

Hari ini, ASP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003961 (+0.99%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aspecta 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0703 (-63.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aspecta 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ASP terlihat mengalami perubahan $ -0.1001 (-71.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aspecta 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.117 (-74.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aspecta (ASP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aspecta sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aspecta (ASP)

Aspecta tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aspecta Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ASP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aspecta di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aspecta dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aspecta (USD)

Berapa nilai Aspecta (ASP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aspecta (ASP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aspecta.

Cek prediksi harga Aspecta sekarang!

Tokenomi Aspecta (ASP)

Memahami tokenomi Aspecta (ASP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ASP sekarang!

Cara membeli Aspecta (ASP)

Ingin mengetahui cara membeli Aspecta? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aspecta di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ASP ke Mata Uang Lokal

1 Aspecta(ASP) ke VND
1,063.126
1 Aspecta(ASP) ke AUD
A$0.062216
1 Aspecta(ASP) ke GBP
0.030704
1 Aspecta(ASP) ke EUR
0.034744
1 Aspecta(ASP) ke USD
$0.0404
1 Aspecta(ASP) ke MYR
RM0.168872
1 Aspecta(ASP) ke TRY
1.70084
1 Aspecta(ASP) ke JPY
¥6.1812
1 Aspecta(ASP) ke ARS
ARS$58.635348
1 Aspecta(ASP) ke RUB
3.282096
1 Aspecta(ASP) ke INR
3.581864
1 Aspecta(ASP) ke IDR
Rp673.333064
1 Aspecta(ASP) ke PHP
2.383196
1 Aspecta(ASP) ke EGP
￡E.1.91092
1 Aspecta(ASP) ke BRL
R$0.21614
1 Aspecta(ASP) ke CAD
C$0.056964
1 Aspecta(ASP) ke BDT
4.929204
1 Aspecta(ASP) ke NGN
58.129136
1 Aspecta(ASP) ke COP
$154.788964
1 Aspecta(ASP) ke ZAR
R.0.701748
1 Aspecta(ASP) ke UAH
1.699224
1 Aspecta(ASP) ke TZS
T.Sh.99.2628
1 Aspecta(ASP) ke VES
Bs9.0092
1 Aspecta(ASP) ke CLP
$38.0568
1 Aspecta(ASP) ke PKR
Rs11.418656
1 Aspecta(ASP) ke KZT
21.251612
1 Aspecta(ASP) ke THB
฿1.30896
1 Aspecta(ASP) ke TWD
NT$1.251592
1 Aspecta(ASP) ke AED
د.إ0.148268
1 Aspecta(ASP) ke CHF
Fr0.03232
1 Aspecta(ASP) ke HKD
HK$0.313908
1 Aspecta(ASP) ke AMD
֏15.44896
1 Aspecta(ASP) ke MAD
.د.م0.376124
1 Aspecta(ASP) ke MXN
$0.750228
1 Aspecta(ASP) ke SAR
ريال0.1515
1 Aspecta(ASP) ke ETB
Br6.200996
1 Aspecta(ASP) ke KES
KSh5.217256
1 Aspecta(ASP) ke JOD
د.أ0.0286436
1 Aspecta(ASP) ke PLN
0.148672
1 Aspecta(ASP) ke RON
лв0.17776
1 Aspecta(ASP) ke SEK
kr0.386224
1 Aspecta(ASP) ke BGN
лв0.068276
1 Aspecta(ASP) ke HUF
Ft13.506932
1 Aspecta(ASP) ke CZK
0.851228
1 Aspecta(ASP) ke KWD
د.ك0.0123624
1 Aspecta(ASP) ke ILS
0.132108
1 Aspecta(ASP) ke BOB
Bs0.27876
1 Aspecta(ASP) ke AZN
0.06868
1 Aspecta(ASP) ke TJS
SM0.372488
1 Aspecta(ASP) ke GEL
0.109484
1 Aspecta(ASP) ke AOA
Kz36.86096
1 Aspecta(ASP) ke BHD
.د.ب0.0151904
1 Aspecta(ASP) ke BMD
$0.0404
1 Aspecta(ASP) ke DKK
kr0.260984
1 Aspecta(ASP) ke HNL
L1.061712
1 Aspecta(ASP) ke MUR
1.8584
1 Aspecta(ASP) ke NAD
$0.701748
1 Aspecta(ASP) ke NOK
kr0.41208
1 Aspecta(ASP) ke NZD
$0.071508
1 Aspecta(ASP) ke PAB
B/.0.0404
1 Aspecta(ASP) ke PGK
K0.172508
1 Aspecta(ASP) ke QAR
ر.ق0.147056
1 Aspecta(ASP) ke RSD
дин.4.1006
1 Aspecta(ASP) ke UZS
soʻm480.952304
1 Aspecta(ASP) ke ALL
L3.388348
1 Aspecta(ASP) ke ANG
ƒ0.072316
1 Aspecta(ASP) ke AWG
ƒ0.07272
1 Aspecta(ASP) ke BBD
$0.0808
1 Aspecta(ASP) ke BAM
KM0.068276
1 Aspecta(ASP) ke BIF
Fr119.1396
1 Aspecta(ASP) ke BND
$0.05252
1 Aspecta(ASP) ke BSD
$0.0404
1 Aspecta(ASP) ke JMD
$6.47814
1 Aspecta(ASP) ke KHR
162.248824
1 Aspecta(ASP) ke KMF
Fr17.2508
1 Aspecta(ASP) ke LAK
878.260852
1 Aspecta(ASP) ke LKR
රු12.316748
1 Aspecta(ASP) ke MDL
L0.691244
1 Aspecta(ASP) ke MGA
Ar181.9818
1 Aspecta(ASP) ke MOP
P0.3232
1 Aspecta(ASP) ke MVR
0.62216
1 Aspecta(ASP) ke MWK
MK70.01724
1 Aspecta(ASP) ke MZN
MT2.58358
1 Aspecta(ASP) ke NPR
रु5.72468
1 Aspecta(ASP) ke PYG
286.5168
1 Aspecta(ASP) ke RWF
Fr58.7012
1 Aspecta(ASP) ke SBD
$0.332088
1 Aspecta(ASP) ke SCR
0.562772
1 Aspecta(ASP) ke SRD
$1.5554
1 Aspecta(ASP) ke SVC
$0.353096
1 Aspecta(ASP) ke SZL
L0.70094
1 Aspecta(ASP) ke TMT
m0.1414
1 Aspecta(ASP) ke TND
د.ت0.1195436
1 Aspecta(ASP) ke TTD
$0.273508
1 Aspecta(ASP) ke UGX
Sh141.2384
1 Aspecta(ASP) ke XAF
Fr22.9472
1 Aspecta(ASP) ke XCD
$0.10908
1 Aspecta(ASP) ke XOF
Fr22.9472
1 Aspecta(ASP) ke XPF
Fr4.1612
1 Aspecta(ASP) ke BWP
P0.54338
1 Aspecta(ASP) ke BZD
$0.081204
1 Aspecta(ASP) ke CVE
$3.871936
1 Aspecta(ASP) ke DJF
Fr7.1912
1 Aspecta(ASP) ke DOP
$2.59772
1 Aspecta(ASP) ke DZD
د.ج5.270584
1 Aspecta(ASP) ke FJD
$0.092112
1 Aspecta(ASP) ke GNF
Fr351.278
1 Aspecta(ASP) ke GTQ
Q0.309464
1 Aspecta(ASP) ke GYD
$8.450064
1 Aspecta(ASP) ke ISK
kr5.0904

Sumber Daya Aspecta

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aspecta, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aspecta

Berapa nilai Aspecta (ASP) hari ini?
Harga live ASP dalam USD adalah 0.0404 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ASP ke USD saat ini?
Harga ASP ke USD saat ini adalah $ 0.0404. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aspecta?
Kapitalisasi pasar ASP adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ASP?
Suplai beredar ASP adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ASP?
ASP mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ASP?
ASP mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ASP?
Volume perdagangan 24 jam live ASP adalah $ 65.16K USD.
Akankah harga ASP naik lebih tinggi tahun ini?
ASP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ASP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:08:52 (UTC+8)

Penafian

Kalkulator ASP ke USD

Jumlah

ASP
ASP
USD
USD

1 ASP = 0.0404 USD

Perdagangkan ASP

ASP/USDT
$0.04041
$0.04041
+1.02%

