Harga live APRO hari ini adalah 0.3539 USD. Lacak informasi harga aktual AT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga APRO(AT)

Harga Live 1 AT ke USD:

-0.98%1D
USD
Grafik Harga Live APRO (AT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:09:23 (UTC+8)

Informasi Harga APRO (AT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.20%

-0.98%

-5.83%

-5.83%

Harga aktual APRO (AT) adalah $ 0.3539. Selama 24 jam terakhir, AT diperdagangkan antara low $ 0.3433 dan high $ 0.3845, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAT adalah $ 0.88010688164916, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.10016620448615678.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AT telah berubah sebesar -0.20% selama 1 jam terakhir, -0.98% selama 24 jam, dan -5.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar APRO (AT)

No.335

23.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar APRO saat ini adalah $ 81.40M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.54M. Suplai beredar AT adalah 230.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 353.90M.

Riwayat Harga APRO (AT) USD

Pantau perubahan harga APRO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003497-0.98%
30 Days$ +0.2539+253.90%
60 Hari$ +0.2539+253.90%
90 Hari$ +0.2539+253.90%
Perubahan Harga APRO Hari Ini

Hari ini, AT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.003497 (-0.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga APRO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.2539 (+253.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga APRO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AT terlihat mengalami perubahan $ +0.2539 (+253.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga APRO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.2539 (+253.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari APRO (AT)?

Lihat halaman Riwayat Harga APRO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan APRO (AT)

APRO adalah jaringan oracle terdesentralisasi yang dirancang khusus untuk ekosistem Bitcoin, menyediakan solusi data yang andal, cepat, dan hemat biaya. APRO bertujuan untuk membangun platform komputasi yang aman dan tepercaya dengan menggabungkan komputasi off-chain dengan verifikasi on-chain. Pendekatan ini memperluas akses data dan kapabilitas komputasi, menawarkan layanan logika komputasi yang disesuaikan untuk bisnis aplikasi terdesentralisasi (DApp).

APRO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi APRO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang APRO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli APRO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga APRO (USD)

Berapa nilai APRO (AT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda APRO (AT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk APRO.

Cek prediksi harga APRO sekarang!

Tokenomi APRO (AT)

Memahami tokenomi APRO (AT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AT sekarang!

Cara membeli APRO (AT)

Ingin mengetahui cara membeli APRO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli APRO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya APRO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai APRO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi APRO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang APRO

Berapa nilai APRO (AT) hari ini?
Harga live AT dalam USD adalah 0.3539 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AT ke USD saat ini?
Harga AT ke USD saat ini adalah $ 0.3539. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar APRO?
Kapitalisasi pasar AT adalah $ 81.40M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AT?
Suplai beredar AT adalah 230.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AT?
AT mencapai harga ATH sebesar 0.88010688164916 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AT?
AT mencapai harga ATL 0.10016620448615678 USD.
Berapa volume perdagangan AT?
Volume perdagangan 24 jam live AT adalah $ 1.54M USD.
Akankah harga AT naik lebih tinggi tahun ini?
AT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:09:23 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting APRO (AT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

