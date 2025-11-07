BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live AdvertisingTimeTrace hari ini adalah 0.2381 USD. Lacak informasi harga aktual ATT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AdvertisingTimeTrace hari ini adalah 0.2381 USD. Lacak informasi harga aktual ATT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ATT

Info Harga ATT

Penjelasan ATT

Situs Web Resmi ATT

Tokenomi ATT

Prakiraan Harga ATT

Riwayat ATT

Panduan Membeli ATT

Konverter ATT ke Mata Uang Fiat

Spot ATT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AdvertisingTimeTrace

Harga AdvertisingTimeTrace(ATT)

Harga Live 1 ATT ke USD:

$0.2381
$0.2381$0.2381
-2.89%1D
USD
Grafik Harga Live AdvertisingTimeTrace (ATT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:25:57 (UTC+8)

Informasi Harga AdvertisingTimeTrace (ATT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.226
$ 0.226$ 0.226
Low 24 Jam
$ 0.249
$ 0.249$ 0.249
High 24 Jam

$ 0.226
$ 0.226$ 0.226

$ 0.249
$ 0.249$ 0.249

--
----

--
----

+0.29%

-2.88%

-4.04%

-4.04%

Harga aktual AdvertisingTimeTrace (ATT) adalah $ 0.2381. Selama 24 jam terakhir, ATT diperdagangkan antara low $ 0.226 dan high $ 0.249, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATT adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ATT telah berubah sebesar +0.29% selama 1 jam terakhir, -2.88% selama 24 jam, dan -4.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AdvertisingTimeTrace (ATT)

$ 29.83M
$ 29.83M$ 29.83M

$ 14.51K
$ 14.51K$ 14.51K

$ 500.01M
$ 500.01M$ 500.01M

125.28M
125.28M 125.28M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2024-10-26 00:00:00

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

MATIC

Kapitalisasi Pasar AdvertisingTimeTrace saat ini adalah $ 29.83M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.51K. Suplai beredar ATT adalah 125.28M, dan total suplainya sebesar 2100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 500.01M.

Riwayat Harga AdvertisingTimeTrace (ATT) USD

Pantau perubahan harga AdvertisingTimeTrace untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.007086-2.88%
30 Days$ -0.0252-9.58%
60 Hari$ -0.0206-7.97%
90 Hari$ -0.0446-15.78%
Perubahan Harga AdvertisingTimeTrace Hari Ini

Hari ini, ATT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.007086 (-2.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AdvertisingTimeTrace 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0252 (-9.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AdvertisingTimeTrace 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ATT terlihat mengalami perubahan $ -0.0206 (-7.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AdvertisingTimeTrace 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0446 (-15.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AdvertisingTimeTrace (ATT)?

Lihat halaman Riwayat Harga AdvertisingTimeTrace sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AdvertisingTimeTrace (ATT)

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

AdvertisingTimeTrace tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AdvertisingTimeTrace Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ATT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AdvertisingTimeTrace di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AdvertisingTimeTrace dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AdvertisingTimeTrace (USD)

Berapa nilai AdvertisingTimeTrace (ATT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AdvertisingTimeTrace (ATT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AdvertisingTimeTrace.

Cek prediksi harga AdvertisingTimeTrace sekarang!

Tokenomi AdvertisingTimeTrace (ATT)

Memahami tokenomi AdvertisingTimeTrace (ATT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATT sekarang!

Cara membeli AdvertisingTimeTrace (ATT)

Ingin mengetahui cara membeli AdvertisingTimeTrace? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AdvertisingTimeTrace di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ATT ke Mata Uang Lokal

1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke VND
6,265.6015
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke AUD
A$0.366674
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke GBP
0.180956
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke EUR
0.204766
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke USD
$0.2381
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke MYR
RM0.995258
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke TRY
10.045439
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke JPY
¥36.4293
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke ARS
ARS$345.571197
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke RUB
19.345625
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke INR
21.112327
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke IDR
Rp3,968.331746
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke PHP
14.033614
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke EGP
￡E.11.259749
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BRL
R$1.271454
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke CAD
C$0.335721
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BDT
29.050581
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke NGN
342.587804
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke COP
$912.258721
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke ZAR
R.4.135797
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke UAH
10.014486
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke TZS
T.Sh.585.0117
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke VES
Bs54.0487
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke CLP
$224.5283
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke PKR
Rs67.296584
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke KZT
125.247743
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke THB
฿7.709678
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke TWD
NT$7.376338
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke AED
د.إ0.873827
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke CHF
Fr0.19048
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke HKD
HK$1.850037
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke AMD
֏91.04944
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke MAD
.د.م2.21433
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke MXN
$4.421517
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke SAR
ريال0.892875
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke ETB
Br36.641209
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke KES
KSh30.748234
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke JOD
د.أ0.1688129
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke PLN
0.876208
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke RON
лв1.04764
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke SEK
kr2.278617
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BGN
лв0.402389
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke HUF
Ft79.711118
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke CZK
5.021529
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke KWD
د.ك0.0728586
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke ILS
0.778587
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BOB
Bs1.64289
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke AZN
0.40477
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke TJS
SM2.195282
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke GEL
0.645251
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke AOA
Kz218.240079
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BHD
.د.ب0.0897637
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BMD
$0.2381
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke DKK
kr1.540507
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke HNL
L6.271554
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke MUR
10.938314
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke NAD
$4.135797
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke NOK
kr2.426239
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke NZD
$0.421437
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke PAB
B/.0.2381
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke PGK
K1.00002
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke QAR
ر.ق0.866684
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke RSD
дин.24.186198
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke UZS
soʻm2,868.674039
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke ALL
L19.964685
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke ANG
ƒ0.426199
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke AWG
ƒ0.42858
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BBD
$0.4762
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BAM
KM0.402389
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BIF
Fr702.1569
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BND
$0.30953
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BSD
$0.2381
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke JMD
$38.179335
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke KHR
956.223886
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke KMF
Fr100.002
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke LAK
5,176.086853
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke LKR
රු72.589547
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke MDL
L4.0477
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke MGA
Ar1,072.52145
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke MOP
P1.9048
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke MVR
3.66674
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke MWK
MK413.367791
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke MZN
MT15.226495
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke NPR
रु33.73877
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke PYG
1,688.6052
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke RWF
Fr345.4831
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke SBD
$1.959563
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke SCR
3.3334
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke SRD
$9.16685
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke SVC
$2.080994
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke SZL
L4.133416
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke TMT
m0.83335
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke TND
د.ت0.7045379
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke TTD
$1.611937
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke UGX
Sh832.3976
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke XAF
Fr135.2408
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke XCD
$0.64287
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke XOF
Fr135.2408
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke XPF
Fr24.5243
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BWP
P3.202445
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke BZD
$0.478581
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke CVE
$22.819504
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke DJF
Fr42.1437
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke DOP
$15.312211
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke DZD
د.ج31.062526
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke FJD
$0.542868
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke GNF
Fr2,070.2795
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke GTQ
Q1.823846
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke GYD
$49.800996
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) ke ISK
kr30.0006

Sumber Daya AdvertisingTimeTrace

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AdvertisingTimeTrace, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi AdvertisingTimeTrace
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AdvertisingTimeTrace

Berapa nilai AdvertisingTimeTrace (ATT) hari ini?
Harga live ATT dalam USD adalah 0.2381 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ATT ke USD saat ini?
Harga ATT ke USD saat ini adalah $ 0.2381. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AdvertisingTimeTrace?
Kapitalisasi pasar ATT adalah $ 29.83M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ATT?
Suplai beredar ATT adalah 125.28M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ATT?
ATT mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ATT?
ATT mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ATT?
Volume perdagangan 24 jam live ATT adalah $ 14.51K USD.
Akankah harga ATT naik lebih tinggi tahun ini?
ATT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:25:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AdvertisingTimeTrace (ATT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ATT ke USD

Jumlah

ATT
ATT
USD
USD

1 ATT = 0.2381 USD

Perdagangkan ATT

ATT/USDT
$0.2381
$0.2381$0.2381
-2.81%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,810.65
$101,810.65$101,810.65

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.52
$3,325.52$3,325.52

+0.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.98
$156.98$156.98

+0.67%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0269
$1.0269$1.0269

+19.68%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,810.65
$101,810.65$101,810.65

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.52
$3,325.52$3,325.52

+0.77%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2221
$2.2221$2.2221

-0.55%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.98
$156.98$156.98

+0.67%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0292
$1.0292$1.0292

+1.28%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.23
$31.23$31.23

+108.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0956
$0.0956$0.0956

+91.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013186
$0.013186$0.013186

+1,218.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009547
$0.009547$0.009547

+347.37%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.350
$4.350$4.350

+335.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0956
$0.0956$0.0956

+91.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002385
$0.0000002385$0.0000002385

+59.00%