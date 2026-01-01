Harga AT&T Hari Ini

Harga live AT&T (ATTON) hari ini adalah $ 23.69, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ATTON ke USD saat ini adalah $ 23.69 per ATTON.

AT&T saat ini berada di peringkat #3711 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.60, dengan suplai yang beredar 0.03 ATTON. Selama 24 jam terakhir, ATTON diperdagangkan antara $ 23.6 (low) dan $ 23.93 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 24.23557260655497, sementara all-time low aset ini adalah $ 23.403506896304446.

Dalam kinerja jangka pendek, ATTON bergerak -0.17% dalam satu jam terakhir dan +57.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 404.80K.

Informasi Pasar AT&T (ATTON)

Peringkat No.3711 Kapitalisasi Pasar $ 0.60$ 0.60 $ 0.60 Volume (24 Jam) $ 404.80K$ 404.80K $ 404.80K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.60$ 0.60 $ 0.60 Suplai Peredaran 0.03 0.03 0.03 Total Suplai 0.02524216 0.02524216 0.02524216 Blockchain Publik ETH

