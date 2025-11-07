Apa yang dimaksud dengan Azit (AZIT)

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need. Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

Azit tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Azit Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa AZIT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Azit di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Azit dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Azit (USD)

Berapa nilai Azit (AZIT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Azit (AZIT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Azit.

Cek prediksi harga Azit sekarang!

Tokenomi Azit (AZIT)

Memahami tokenomi Azit (AZIT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AZIT sekarang!

Cara membeli Azit (AZIT)

Ingin mengetahui cara membeli Azit? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Azit di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AZIT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Azit

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Azit, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Azit Berapa nilai Azit (AZIT) hari ini? Harga live AZIT dalam USD adalah 0.0079 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AZIT ke USD saat ini? $ 0.0079 . Cobalah Harga AZIT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Azit? Kapitalisasi pasar AZIT adalah $ 3.02M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AZIT? Suplai beredar AZIT adalah 382.01M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AZIT? AZIT mencapai harga ATH sebesar 1.0090500656505639 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AZIT? AZIT mencapai harga ATL 0.007586225511300469 USD . Berapa volume perdagangan AZIT? Volume perdagangan 24 jam live AZIT adalah $ 119.00K USD . Akankah harga AZIT naik lebih tinggi tahun ini? AZIT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AZIT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Azit (AZIT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi