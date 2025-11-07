BursaDEX+
Harga live Azit hari ini adalah 0.0079 USD. Lacak informasi harga aktual AZIT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AZIT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AZIT

Info Harga AZIT

Penjelasan AZIT

Whitepaper AZIT

Situs Web Resmi AZIT

Tokenomi AZIT

Prakiraan Harga AZIT

Riwayat AZIT

Panduan Membeli AZIT

Konverter AZIT ke Mata Uang Fiat

Spot AZIT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Azit

Harga Azit(AZIT)

Harga Live 1 AZIT ke USD:

$0.0079
$0.0079
+0.25%1D
USD
Grafik Harga Live Azit (AZIT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:21:13 (UTC+8)

Informasi Harga Azit (AZIT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00766
$ 0.00766
Low 24 Jam
$ 0.00791
$ 0.00791
High 24 Jam

$ 0.00766
$ 0.00766

$ 0.00791
$ 0.00791

$ 1.0090500656505639
$ 1.0090500656505639

$ 0.007586225511300469
$ 0.007586225511300469

-0.13%

+0.25%

-14.32%

-14.32%

Harga aktual Azit (AZIT) adalah $ 0.0079. Selama 24 jam terakhir, AZIT diperdagangkan antara low $ 0.00766 dan high $ 0.00791, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAZIT adalah $ 1.0090500656505639, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007586225511300469.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AZIT telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, +0.25% selama 24 jam, dan -14.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Azit (AZIT)

No.1619

$ 3.02M
$ 3.02M

$ 119.00K
$ 119.00K

$ 3.95M
$ 3.95M

382.01M
382.01M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

76.40%

KLAY

Kapitalisasi Pasar Azit saat ini adalah $ 3.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 119.00K. Suplai beredar AZIT adalah 382.01M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.95M.

Riwayat Harga Azit (AZIT) USD

Pantau perubahan harga Azit untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000197+0.25%
30 Days$ -0.00413-34.34%
60 Hari$ -0.00428-35.14%
90 Hari$ -0.006-43.17%
Perubahan Harga Azit Hari Ini

Hari ini, AZIT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000197 (+0.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Azit 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00413 (-34.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Azit 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AZIT terlihat mengalami perubahan $ -0.00428 (-35.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Azit 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.006 (-43.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Azit (AZIT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Azit sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Azit (AZIT)

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

Azit tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Azit Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AZIT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Azit di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Azit dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Azit (USD)

Berapa nilai Azit (AZIT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Azit (AZIT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Azit.

Cek prediksi harga Azit sekarang!

Tokenomi Azit (AZIT)

Memahami tokenomi Azit (AZIT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AZIT sekarang!

Cara membeli Azit (AZIT)

Ingin mengetahui cara membeli Azit? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Azit di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AZIT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Azit

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Azit, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Azit
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Azit

Berapa nilai Azit (AZIT) hari ini?
Harga live AZIT dalam USD adalah 0.0079 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AZIT ke USD saat ini?
Harga AZIT ke USD saat ini adalah $ 0.0079. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Azit?
Kapitalisasi pasar AZIT adalah $ 3.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AZIT?
Suplai beredar AZIT adalah 382.01M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AZIT?
AZIT mencapai harga ATH sebesar 1.0090500656505639 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AZIT?
AZIT mencapai harga ATL 0.007586225511300469 USD.
Berapa volume perdagangan AZIT?
Volume perdagangan 24 jam live AZIT adalah $ 119.00K USD.
Akankah harga AZIT naik lebih tinggi tahun ini?
AZIT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AZIT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Azit (AZIT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.0079
$101,059.94

$3,306.44

$155.80

$1.0320

$1.0003

$101,059.94

$3,306.44

$155.80

$2.2108

$1.0204

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.55

$0.0986

$0.023391

$0.009996

$3.957

$0.0986

$0.0000002429

