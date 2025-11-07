BursaDEX+
Harga live Azuro hari ini adalah 0.006817 USD. Lacak informasi harga aktual AZUR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AZUR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AZUR

Info Harga AZUR

Penjelasan AZUR

Whitepaper AZUR

Situs Web Resmi AZUR

Tokenomi AZUR

Prakiraan Harga AZUR

Riwayat AZUR

Panduan Membeli AZUR

Konverter AZUR ke Mata Uang Fiat

Spot AZUR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Azuro

Harga Azuro(AZUR)

Harga Live 1 AZUR ke USD:

$0.006832
+1.44%1D
USD
Grafik Harga Live Azuro (AZUR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:11:36 (UTC+8)

Informasi Harga Azuro (AZUR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006233
Low 24 Jam
$ 0.00835
High 24 Jam

$ 0.006233
$ 0.00835
$ 0.23963218999016953
$ 0.005048918762802123
-0.30%

+1.44%

-16.57%

-16.57%

Harga aktual Azuro (AZUR) adalah $ 0.006817. Selama 24 jam terakhir, AZUR diperdagangkan antara low $ 0.006233 dan high $ 0.00835, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAZUR adalah $ 0.23963218999016953, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005048918762802123.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AZUR telah berubah sebesar -0.30% selama 1 jam terakhir, +1.44% selama 24 jam, dan -16.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Azuro (AZUR)

No.2000

$ 1.37M
$ 53.13K
$ 6.82M
200.74M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.07%

ETH

Kapitalisasi Pasar Azuro saat ini adalah $ 1.37M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.13K. Suplai beredar AZUR adalah 200.74M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.82M.

Riwayat Harga Azuro (AZUR) USD

Pantau perubahan harga Azuro untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00009698+1.44%
30 Days$ -0.004659-40.60%
60 Hari$ +0.000594+9.54%
90 Hari$ +0.001475+27.61%
Perubahan Harga Azuro Hari Ini

Hari ini, AZUR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00009698 (+1.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Azuro 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.004659 (-40.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Azuro 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AZUR terlihat mengalami perubahan $ +0.000594 (+9.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Azuro 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.001475 (+27.61%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Azuro (AZUR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Azuro sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Azuro (AZUR)

Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems.

Azuro tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Azuro Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AZUR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Azuro di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Azuro dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Azuro (USD)

Berapa nilai Azuro (AZUR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Azuro (AZUR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Azuro.

Cek prediksi harga Azuro sekarang!

Tokenomi Azuro (AZUR)

Memahami tokenomi Azuro (AZUR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AZUR sekarang!

Cara membeli Azuro (AZUR)

Ingin mengetahui cara membeli Azuro? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Azuro di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AZUR ke Mata Uang Lokal

1 Azuro(AZUR) ke VND
179.389355
1 Azuro(AZUR) ke AUD
A$0.01049818
1 Azuro(AZUR) ke GBP
0.00518092
1 Azuro(AZUR) ke EUR
0.00586262
1 Azuro(AZUR) ke USD
$0.006817
1 Azuro(AZUR) ke MYR
RM0.02849506
1 Azuro(AZUR) ke TRY
0.28760923
1 Azuro(AZUR) ke JPY
¥1.036184
1 Azuro(AZUR) ke ARS
ARS$9.89398929
1 Azuro(AZUR) ke RUB
0.55381308
1 Azuro(AZUR) ke INR
0.60446339
1 Azuro(AZUR) ke IDR
Rp113.61662122
1 Azuro(AZUR) ke PHP
0.40233934
1 Azuro(AZUR) ke EGP
￡E.0.3224441
1 Azuro(AZUR) ke BRL
R$0.03647095
1 Azuro(AZUR) ke CAD
C$0.00961197
1 Azuro(AZUR) ke BDT
0.83174217
1 Azuro(AZUR) ke NGN
9.80857228
1 Azuro(AZUR) ke COP
$26.11872197
1 Azuro(AZUR) ke ZAR
R.0.11847946
1 Azuro(AZUR) ke UAH
0.28672302
1 Azuro(AZUR) ke TZS
T.Sh.16.749369
1 Azuro(AZUR) ke VES
Bs1.547459
1 Azuro(AZUR) ke CLP
$6.428431
1 Azuro(AZUR) ke PKR
Rs1.92675688
1 Azuro(AZUR) ke KZT
3.58594651
1 Azuro(AZUR) ke THB
฿0.22080263
1 Azuro(AZUR) ke TWD
NT$0.21125883
1 Azuro(AZUR) ke AED
د.إ0.02501839
1 Azuro(AZUR) ke CHF
Fr0.0054536
1 Azuro(AZUR) ke HKD
HK$0.05296809
1 Azuro(AZUR) ke AMD
֏2.6068208
1 Azuro(AZUR) ke MAD
.د.م0.0633981
1 Azuro(AZUR) ke MXN
$0.12665986
1 Azuro(AZUR) ke SAR
ريال0.02556375
1 Azuro(AZUR) ke ETB
Br1.04906813
1 Azuro(AZUR) ke KES
KSh0.88048372
1 Azuro(AZUR) ke JOD
د.أ0.004833253
1 Azuro(AZUR) ke PLN
0.02508656
1 Azuro(AZUR) ke RON
лв0.0299948
1 Azuro(AZUR) ke SEK
kr0.06517052
1 Azuro(AZUR) ke BGN
лв0.01152073
1 Azuro(AZUR) ke HUF
Ft2.27912761
1 Azuro(AZUR) ke CZK
0.14363419
1 Azuro(AZUR) ke KWD
د.ك0.002086002
1 Azuro(AZUR) ke ILS
0.02229159
1 Azuro(AZUR) ke BOB
Bs0.0470373
1 Azuro(AZUR) ke AZN
0.0115889
1 Azuro(AZUR) ke TJS
SM0.06285274
1 Azuro(AZUR) ke GEL
0.01847407
1 Azuro(AZUR) ke AOA
Kz6.24839403
1 Azuro(AZUR) ke BHD
.د.ب0.002570009
1 Azuro(AZUR) ke BMD
$0.006817
1 Azuro(AZUR) ke DKK
kr0.04403782
1 Azuro(AZUR) ke HNL
L0.17955978
1 Azuro(AZUR) ke MUR
0.313582
1 Azuro(AZUR) ke NAD
$0.11841129
1 Azuro(AZUR) ke NOK
kr0.06946523
1 Azuro(AZUR) ke NZD
$0.01206609
1 Azuro(AZUR) ke PAB
B/.0.006817
1 Azuro(AZUR) ke PGK
K0.0286314
1 Azuro(AZUR) ke QAR
ر.ق0.02481388
1 Azuro(AZUR) ke RSD
дин.0.6919255
1 Azuro(AZUR) ke UZS
soʻm82.13251123
1 Azuro(AZUR) ke ALL
L0.57160545
1 Azuro(AZUR) ke ANG
ƒ0.01220243
1 Azuro(AZUR) ke AWG
ƒ0.0122706
1 Azuro(AZUR) ke BBD
$0.013634
1 Azuro(AZUR) ke BAM
KM0.01152073
1 Azuro(AZUR) ke BIF
Fr20.103333
1 Azuro(AZUR) ke BND
$0.0088621
1 Azuro(AZUR) ke BSD
$0.006817
1 Azuro(AZUR) ke JMD
$1.09310595
1 Azuro(AZUR) ke KHR
27.37748102
1 Azuro(AZUR) ke KMF
Fr2.86314
1 Azuro(AZUR) ke LAK
148.19564921
1 Azuro(AZUR) ke LKR
රු2.07829879
1 Azuro(AZUR) ke MDL
L0.115889
1 Azuro(AZUR) ke MGA
Ar30.7071765
1 Azuro(AZUR) ke MOP
P0.054536
1 Azuro(AZUR) ke MVR
0.1049818
1 Azuro(AZUR) ke MWK
MK11.83506187
1 Azuro(AZUR) ke MZN
MT0.43594715
1 Azuro(AZUR) ke NPR
रु0.9659689
1 Azuro(AZUR) ke PYG
48.346164
1 Azuro(AZUR) ke RWF
Fr9.891467
1 Azuro(AZUR) ke SBD
$0.05610391
1 Azuro(AZUR) ke SCR
0.10259585
1 Azuro(AZUR) ke SRD
$0.2624545
1 Azuro(AZUR) ke SVC
$0.05958058
1 Azuro(AZUR) ke SZL
L0.11834312
1 Azuro(AZUR) ke TMT
m0.0238595
1 Azuro(AZUR) ke TND
د.ت0.020171503
1 Azuro(AZUR) ke TTD
$0.04615109
1 Azuro(AZUR) ke UGX
Sh23.832232
1 Azuro(AZUR) ke XAF
Fr3.865239
1 Azuro(AZUR) ke XCD
$0.0184059
1 Azuro(AZUR) ke XOF
Fr3.865239
1 Azuro(AZUR) ke XPF
Fr0.702151
1 Azuro(AZUR) ke BWP
P0.09168865
1 Azuro(AZUR) ke BZD
$0.01370217
1 Azuro(AZUR) ke CVE
$0.65334128
1 Azuro(AZUR) ke DJF
Fr1.206609
1 Azuro(AZUR) ke DOP
$0.43840127
1 Azuro(AZUR) ke DZD
د.ج0.88948216
1 Azuro(AZUR) ke FJD
$0.01554276
1 Azuro(AZUR) ke GNF
Fr59.273815
1 Azuro(AZUR) ke GTQ
Q0.05221822
1 Azuro(AZUR) ke GYD
$1.42584372
1 Azuro(AZUR) ke ISK
kr0.858942

Sumber Daya Azuro

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Azuro, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Azuro
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Azuro

Berapa nilai Azuro (AZUR) hari ini?
Harga live AZUR dalam USD adalah 0.006817 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AZUR ke USD saat ini?
Harga AZUR ke USD saat ini adalah $ 0.006817. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Azuro?
Kapitalisasi pasar AZUR adalah $ 1.37M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AZUR?
Suplai beredar AZUR adalah 200.74M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AZUR?
AZUR mencapai harga ATH sebesar 0.23963218999016953 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AZUR?
AZUR mencapai harga ATL 0.005048918762802123 USD.
Berapa volume perdagangan AZUR?
Volume perdagangan 24 jam live AZUR adalah $ 53.13K USD.
Akankah harga AZUR naik lebih tinggi tahun ini?
AZUR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AZUR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:11:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Azuro (AZUR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

