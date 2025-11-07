BursaDEX+
Harga live B3 Base hari ini adalah 0.001889 USD. Lacak informasi harga aktual B3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga B3 dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga B3 Base(B3)

$0.001886
+2.16%1D
USD
Grafik Harga Live B3 Base (B3)
Informasi Harga B3 Base (B3) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.06%

+2.16%

-10.31%

-10.31%

Harga aktual B3 Base (B3) adalah $ 0.001889. Selama 24 jam terakhir, B3 diperdagangkan antara low $ 0.001811 dan high $ 0.00202, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highB3 adalah $ 0.019059569089739516, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001462931071146303.

Dalam hal kinerja jangka pendek, B3 telah berubah sebesar -0.06% selama 1 jam terakhir, +2.16% selama 24 jam, dan -10.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar B3 Base (B3)

No.414

30.29%

BASE

Kapitalisasi Pasar B3 Base saat ini adalah $ 57.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 117.14K. Suplai beredar B3 adalah 30.30B, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 188.90M.

Riwayat Harga B3 Base (B3) USD

Pantau perubahan harga B3 Base untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00003988+2.16%
30 Days$ -0.000735-28.02%
60 Hari$ -0.000968-33.89%
90 Hari$ -0.001453-43.48%
Perubahan Harga B3 Base Hari Ini

Hari ini, B3 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00003988 (+2.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga B3 Base 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000735 (-28.02%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga B3 Base 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, B3 terlihat mengalami perubahan $ -0.000968 (-33.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga B3 Base 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001453 (-43.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari B3 Base (B3)?

Lihat halaman Riwayat Harga B3 Base sekarang.

Apa yang dimaksud dengan B3 Base (B3)

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

B3 Base tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa B3 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang B3 Base di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli B3 Base dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga B3 Base (USD)

Berapa nilai B3 Base (B3) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda B3 Base (B3) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk B3 Base.

Cek prediksi harga B3 Base sekarang!

Tokenomi B3 Base (B3)

Memahami tokenomi B3 Base (B3) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token B3 sekarang!

Cara membeli B3 Base (B3)

Ingin mengetahui cara membeli B3 Base? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli B3 Base di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli.

B3 ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya B3 Base

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai B3 Base, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi B3 Base
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang B3 Base

Berapa nilai B3 Base (B3) hari ini?
Harga live B3 dalam USD adalah 0.001889 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga B3 ke USD saat ini?
Harga B3 ke USD saat ini adalah $ 0.001889. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar B3 Base?
Kapitalisasi pasar B3 adalah $ 57.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar B3?
Suplai beredar B3 adalah 30.30B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) B3?
B3 mencapai harga ATH sebesar 0.019059569089739516 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) B3?
B3 mencapai harga ATL 0.001462931071146303 USD.
Berapa volume perdagangan B3?
Volume perdagangan 24 jam live B3 adalah $ 117.14K USD.
Akankah harga B3 naik lebih tinggi tahun ini?
B3 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga B3 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

