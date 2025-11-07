Apa yang dimaksud dengan B3 Base (B3)

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the "Protocol" or "B3"), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

Tokenomi B3 Base (B3)

Memahami tokenomi B3 Base (B3) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token B3 sekarang!

Sumber Daya B3 Base

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai B3 Base, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang B3 Base Berapa nilai B3 Base (B3) hari ini? Harga live B3 dalam USD adalah 0.001889 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga B3 ke USD saat ini? $ 0.001889 . Cobalah Harga B3 ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar B3 Base? Kapitalisasi pasar B3 adalah $ 57.23M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar B3? Suplai beredar B3 adalah 30.30B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) B3? B3 mencapai harga ATH sebesar 0.019059569089739516 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) B3? B3 mencapai harga ATL 0.001462931071146303 USD . Berapa volume perdagangan B3? Volume perdagangan 24 jam live B3 adalah $ 117.14K USD . Akankah harga B3 naik lebih tinggi tahun ini? B3 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga B3 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting B3 Base (B3)

