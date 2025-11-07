BursaDEX+
Harga live Alibaba hari ini adalah 168.05 USD. Lacak informasi harga aktual BABAON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BABAON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BABAON

Info Harga BABAON

Penjelasan BABAON

Situs Web Resmi BABAON

Tokenomi BABAON

Prakiraan Harga BABAON

Riwayat BABAON

Panduan Membeli BABAON

Konverter BABAON ke Mata Uang Fiat

Spot BABAON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Alibaba

Harga Alibaba(BABAON)

Harga Live 1 BABAON ke USD:

$168.02
$168.02$168.02
+1.06%1D
USD
Grafik Harga Live Alibaba (BABAON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:11 (UTC+8)

Informasi Harga Alibaba (BABAON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 164.72
$ 164.72$ 164.72
Low 24 Jam
$ 170.33
$ 170.33$ 170.33
High 24 Jam

$ 164.72
$ 164.72$ 164.72

$ 170.33
$ 170.33$ 170.33

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634$ 130.22737422531634

-1.07%

+1.06%

-4.09%

-4.09%

Harga aktual Alibaba (BABAON) adalah $ 168.05. Selama 24 jam terakhir, BABAON diperdagangkan antara low $ 164.72 dan high $ 170.33, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBABAON adalah $ 192.1874154822472, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 130.22737422531634.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BABAON telah berubah sebesar -1.07% selama 1 jam terakhir, +1.06% selama 24 jam, dan -4.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Alibaba (BABAON)

No.1986

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

$ 57.16K
$ 57.16K$ 57.16K

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

7.92K
7.92K 7.92K

7,915.45253885
7,915.45253885 7,915.45253885

ETH

Kapitalisasi Pasar Alibaba saat ini adalah $ 1.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.16K. Suplai beredar BABAON adalah 7.92K, dan total suplainya sebesar 7915.45253885. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.33M.

Riwayat Harga Alibaba (BABAON) USD

Pantau perubahan harga Alibaba untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.7623+1.06%
30 Days$ -13.7-7.54%
60 Hari$ +68.05+68.05%
90 Hari$ +68.05+68.05%
Perubahan Harga Alibaba Hari Ini

Hari ini, BABAON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +1.7623 (+1.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Alibaba 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -13.7 (-7.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Alibaba 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BABAON terlihat mengalami perubahan $ +68.05 (+68.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Alibaba 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +68.05 (+68.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Alibaba (BABAON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Alibaba sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Alibaba (BABAON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Alibaba tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Alibaba Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BABAON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Alibaba di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Alibaba dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Alibaba (USD)

Berapa nilai Alibaba (BABAON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Alibaba (BABAON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alibaba.

Cek prediksi harga Alibaba sekarang!

Tokenomi Alibaba (BABAON)

Memahami tokenomi Alibaba (BABAON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BABAON sekarang!

Cara membeli Alibaba (BABAON)

Ingin mengetahui cara membeli Alibaba? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Alibaba di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BABAON ke Mata Uang Lokal

1 Alibaba(BABAON) ke VND
4,422,235.75
1 Alibaba(BABAON) ke AUD
A$258.797
1 Alibaba(BABAON) ke GBP
127.718
1 Alibaba(BABAON) ke EUR
144.523
1 Alibaba(BABAON) ke USD
$168.05
1 Alibaba(BABAON) ke MYR
RM702.449
1 Alibaba(BABAON) ke TRY
7,074.905
1 Alibaba(BABAON) ke JPY
¥25,711.65
1 Alibaba(BABAON) ke ARS
ARS$243,902.7285
1 Alibaba(BABAON) ke RUB
13,652.382
1 Alibaba(BABAON) ke INR
14,899.313
1 Alibaba(BABAON) ke IDR
Rp2,800,832.213
1 Alibaba(BABAON) ke PHP
9,913.2695
1 Alibaba(BABAON) ke EGP
￡E.7,948.765
1 Alibaba(BABAON) ke BRL
R$899.0675
1 Alibaba(BABAON) ke CAD
C$236.9505
1 Alibaba(BABAON) ke BDT
20,503.7805
1 Alibaba(BABAON) ke NGN
241,797.062
1 Alibaba(BABAON) ke COP
$643,868.4505
1 Alibaba(BABAON) ke ZAR
R.2,919.0285
1 Alibaba(BABAON) ke UAH
7,068.183
1 Alibaba(BABAON) ke TZS
T.Sh.412,898.85
1 Alibaba(BABAON) ke VES
Bs37,475.15
1 Alibaba(BABAON) ke CLP
$158,303.1
1 Alibaba(BABAON) ke PKR
Rs47,497.652
1 Alibaba(BABAON) ke KZT
88,399.3415
1 Alibaba(BABAON) ke THB
฿5,444.82
1 Alibaba(BABAON) ke TWD
NT$5,206.189
1 Alibaba(BABAON) ke AED
د.إ616.7435
1 Alibaba(BABAON) ke CHF
Fr134.44
1 Alibaba(BABAON) ke HKD
HK$1,305.7485
1 Alibaba(BABAON) ke AMD
֏64,262.32
1 Alibaba(BABAON) ke MAD
.د.م1,564.5455
1 Alibaba(BABAON) ke MXN
$3,120.6885
1 Alibaba(BABAON) ke SAR
ريال630.1875
1 Alibaba(BABAON) ke ETB
Br25,793.9945
1 Alibaba(BABAON) ke KES
KSh21,701.977
1 Alibaba(BABAON) ke JOD
د.أ119.14745
1 Alibaba(BABAON) ke PLN
618.424
1 Alibaba(BABAON) ke RON
лв739.42
1 Alibaba(BABAON) ke SEK
kr1,606.558
1 Alibaba(BABAON) ke BGN
лв284.0045
1 Alibaba(BABAON) ke HUF
Ft56,184.1565
1 Alibaba(BABAON) ke CZK
3,540.8135
1 Alibaba(BABAON) ke KWD
د.ك51.4233
1 Alibaba(BABAON) ke ILS
549.5235
1 Alibaba(BABAON) ke BOB
Bs1,159.545
1 Alibaba(BABAON) ke AZN
285.685
1 Alibaba(BABAON) ke TJS
SM1,549.421
1 Alibaba(BABAON) ke GEL
455.4155
1 Alibaba(BABAON) ke AOA
Kz153,328.82
1 Alibaba(BABAON) ke BHD
.د.ب63.1868
1 Alibaba(BABAON) ke BMD
$168.05
1 Alibaba(BABAON) ke DKK
kr1,085.603
1 Alibaba(BABAON) ke HNL
L4,416.354
1 Alibaba(BABAON) ke MUR
7,730.3
1 Alibaba(BABAON) ke NAD
$2,919.0285
1 Alibaba(BABAON) ke NOK
kr1,714.11
1 Alibaba(BABAON) ke NZD
$297.4485
1 Alibaba(BABAON) ke PAB
B/.168.05
1 Alibaba(BABAON) ke PGK
K717.5735
1 Alibaba(BABAON) ke QAR
ر.ق611.702
1 Alibaba(BABAON) ke RSD
дин.17,057.075
1 Alibaba(BABAON) ke UZS
soʻm2,000,594.918
1 Alibaba(BABAON) ke ALL
L14,094.3535
1 Alibaba(BABAON) ke ANG
ƒ300.8095
1 Alibaba(BABAON) ke AWG
ƒ302.49
1 Alibaba(BABAON) ke BBD
$336.1
1 Alibaba(BABAON) ke BAM
KM284.0045
1 Alibaba(BABAON) ke BIF
Fr495,579.45
1 Alibaba(BABAON) ke BND
$218.465
1 Alibaba(BABAON) ke BSD
$168.05
1 Alibaba(BABAON) ke JMD
$26,946.8175
1 Alibaba(BABAON) ke KHR
674,898.883
1 Alibaba(BABAON) ke KMF
Fr71,757.35
1 Alibaba(BABAON) ke LAK
3,653,260.7965
1 Alibaba(BABAON) ke LKR
රු51,233.4035
1 Alibaba(BABAON) ke MDL
L2,875.3355
1 Alibaba(BABAON) ke MGA
Ar756,981.225
1 Alibaba(BABAON) ke MOP
P1,344.4
1 Alibaba(BABAON) ke MVR
2,587.97
1 Alibaba(BABAON) ke MWK
MK291,247.455
1 Alibaba(BABAON) ke MZN
MT10,746.7975
1 Alibaba(BABAON) ke NPR
रु23,812.685
1 Alibaba(BABAON) ke PYG
1,191,810.6
1 Alibaba(BABAON) ke RWF
Fr244,176.65
1 Alibaba(BABAON) ke SBD
$1,381.371
1 Alibaba(BABAON) ke SCR
2,340.9365
1 Alibaba(BABAON) ke SRD
$6,469.925
1 Alibaba(BABAON) ke SVC
$1,468.757
1 Alibaba(BABAON) ke SZL
L2,915.6675
1 Alibaba(BABAON) ke TMT
m588.175
1 Alibaba(BABAON) ke TND
د.ت497.25995
1 Alibaba(BABAON) ke TTD
$1,137.6985
1 Alibaba(BABAON) ke UGX
Sh587,502.8
1 Alibaba(BABAON) ke XAF
Fr95,452.4
1 Alibaba(BABAON) ke XCD
$453.735
1 Alibaba(BABAON) ke XOF
Fr95,452.4
1 Alibaba(BABAON) ke XPF
Fr17,309.15
1 Alibaba(BABAON) ke BWP
P2,260.2725
1 Alibaba(BABAON) ke BZD
$337.7805
1 Alibaba(BABAON) ke CVE
$16,105.912
1 Alibaba(BABAON) ke DJF
Fr29,912.9
1 Alibaba(BABAON) ke DOP
$10,805.615
1 Alibaba(BABAON) ke DZD
د.ج21,923.803
1 Alibaba(BABAON) ke FJD
$383.154
1 Alibaba(BABAON) ke GNF
Fr1,461,194.75
1 Alibaba(BABAON) ke GTQ
Q1,287.263
1 Alibaba(BABAON) ke GYD
$35,149.338
1 Alibaba(BABAON) ke ISK
kr21,174.3

Sumber Daya Alibaba

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alibaba, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Alibaba
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Alibaba

Berapa nilai Alibaba (BABAON) hari ini?
Harga live BABAON dalam USD adalah 168.05 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BABAON ke USD saat ini?
Harga BABAON ke USD saat ini adalah $ 168.05. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Alibaba?
Kapitalisasi pasar BABAON adalah $ 1.33M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BABAON?
Suplai beredar BABAON adalah 7.92K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BABAON?
BABAON mencapai harga ATH sebesar 192.1874154822472 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BABAON?
BABAON mencapai harga ATL 130.22737422531634 USD.
Berapa volume perdagangan BABAON?
Volume perdagangan 24 jam live BABAON adalah $ 57.16K USD.
Akankah harga BABAON naik lebih tinggi tahun ini?
BABAON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BABAON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Alibaba (BABAON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,801.09
$100,801.09$100,801.09

-1.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.77
$3,304.77$3,304.77

+0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.24
$155.24$155.24

-0.43%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0485
$1.0485$1.0485

+22.20%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,801.09
$100,801.09$100,801.09

-1.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.77
$3,304.77$3,304.77

+0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.24
$155.24$155.24

-0.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1949
$2.1949$2.1949

-1.77%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0008
$1.0008$1.0008

-1.50%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1174
$0.1174$0.1174

+134.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004050
$0.0004050$0.0004050

+170.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016500
$0.016500$0.016500

+1,550.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.635
$4.635$4.635

+363.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1174
$0.1174$0.1174

+134.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001647
$0.001647$0.001647

+51.37%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002145
$0.0000002145$0.0000002145

+43.00%